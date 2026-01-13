Nouveautés + tendances 17 4

Revers pour les membres du personnel licenciés de Rockstar

Philipp Rüegg 13/1/2026

L'année dernière, Rockstar a licencié 34 membres du personnel pour avoir prétendument diffusé des données sensibles. Les personnes concernées estiment que les efforts syndicaux en sont la cause. Aujourd'hui, un premier revers a été essuyé devant les tribunaux.

Un tribunal du travail britannique a rejeté la demande de membres du personnel de Rockstar licenciés de recevoir des indemnités de transition en attendant leur audience. Le syndicat britannique IWGB accuse l'entreprise d'avoir injustement licencié ces personnes et demande leur réintégration immédiate.

Le studio «GTA» est sur la sellette depuis des mois pour une possible lutte contre les syndicats. L'automne dernier, l'entreprise a licencié 34 membres du personnel en Écosse et au Canada. Selon l'IWGB, ils utilisaient un groupe Discord privé pour se syndiquer. Certains faisaient déjà partie du syndicat, d'autres voulaient le rejoindre. Alex Marschall, président de l'IWGB décrit l'incident comme «la mesure la plus évidente et la plus impitoyable de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo pour écraser les syndicats».

Des manifestations ont suivi à l'extérieur des bureaux de Rockstar à Édimbourg et devant le siège de Take Two à Londres. Plus de 200 membres du personnel ont écrit à leurs supérieurs pour se plaindre des licenciements. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a décrit les licenciements comme «très inquiétant» et a promis que le Parlement enquêterait sur l'affaire.

Protection de la vie privée ou lutte contre les syndicats?

Rockstar a déclaré avoir licencié ces personnes parce qu'elles avaient divulgué des informations sensibles. Cela inclut des informations sur des jeux en cours de développement ou qui n'ont pas encore été annoncés. Rockstar a fait référence à sa politique de tolérance zéro et au fait qu'en avril 2025, elle avait déjà licencié une personne qui avait divulgué des informations confidentielles sur «GTA 6» à une tierce personne.

En attendant, l'IWGB a exigé de Rockstar des paiements intermédiaires pour les personnes licenciées jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Un tribunal écossais vient de refuser cette demande. Le juge a justifié sa décision par le fait que sur les 350 personnes du dossier de l'IWGB, toutes n'étaient pas membres du syndicat et que certaines n'étaient plus employées par Rockstar. Une personne avait écrit des articles de presse, dont au moins un sur Rockstar et le développement de «GTA». De plus, les trois licenciés canadiens ne faisaient pas partie du syndicat, leur licenciement ne pouvait donc pas être lié à cela.

«Nous regrettons d'avoir été mis dans une situation où des licenciements étaient nécessaires, mais nous maintenons notre action, qui a été confirmée par le résultat de cette audience», a déclaré un porte-parole de Rockstar à Bloomberg et IGN. L'IWGB reste optimiste. «Bien qu'une injonction nous ait été refusée aujourd'hui, après l'audience de la semaine dernière, nous sommes plus confiants que jamais dans le fait qu'un tribunal complet et substantiel jugera la tentative calculée de Rockstar d'écraser un syndicat non seulement injuste mais aussi illégale», explique le président dans un communiqué.

Rockstar maintient que les licenciements sont liés à des fuites sur «GTA 6».

Les enquêtes menées par la chaîne Youtube d'investigation People Make Games (PMG) indiquent que les licenciements ne se sont pas déroulés dans les règles. Selon PMG, le débat sur le canal Discord portait sur une nouvelle règle Slack de Rockstar interdisant de parler de thèmes privés, comme la création d'un syndicat.

L'IWGB ajoute également que Rockstar n'a pas respecté plusieurs directives. Il n'y aurait eu aucune procédure disciplinaire, aucune possibilité d'appel et aucune indication d'enquête.

«GTA 6» ne devrait guère être affecté par tout cela. Le jeu devrait sortir le 19 novembre et devrait être selon Rockstar «le plus gros lancement de jeu de l'histoire».

