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Samsung lance des lunettes intelligentes - mais uniquement dans les pays où la protection des données est faible

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 24/7/2026

Lors de la grande conférence sur les smartphones et les smartwatches, Samsung a présenté des lunettes intelligentes. Elles arriveront d'abord aux États-Unis et en Angleterre, où les préoccupations en matière de protection des données sont moindres.

Comment faire de la catégorie des lunettes connectées un succès ? Samsung a des solutions pour l'aspect technique. Les lunettes connectées développées avec Google ne se distinguent guère des lunettes conventionnelles. Pour la première génération, le fabricant renonce encore à un écran, qui devrait arriver avec la prochaine génération. Au lieu de cela, l'entreprise mise sur la commande vocale, la commande gestuelle et l'assistant IA Gemini de Google. Des microphones, des haut-parleurs et une caméra sont intégrés à cet effet.

Les lunettes sont conçues pour des fonctions telles que la traduction en direct, la navigation, l'enregistrement de photos, de vidéos ou de notes vocales et l'accès aux assistants IA.

Samsung a présenté quatre designs de lunettes différents et prévoit de proposer un portefeuille complet de formes et de couleurs d'ici la fin de l'année. Les lunettes connectées sont destinées à un usage quotidien, c'est pourquoi la batterie dure environ neuf heures. L'appareil peut être rechargé sept fois dans l'étui de chargement. Le modèle ressemble donc beaucoup aux lunettes de Meta et Ray Ban – et présente les mêmes problèmes.

La lumière d'enregistrement ne peut pas être désactivée

Ce n'est probablement pas un hasard : Samsung lancera les lunettes connectées cette année, mais ne les a annoncées jusqu'à présent que pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Le fabricant ne le confirme pas, mais il est probable que trop de questions restent en suspens pour l'UE et la Suisse.

De telles lunettes respectent-elles toutes les règles de protection des données et de la vie privée ? Comment prévenir les abus ? Comment les fabricants peuvent-ils instaurer la confiance pour que de tels gadgets soient également acceptés socialement ?

Samsung tente de répondre à ces questions, du moins en partie. La caméra n'est pas cachée – au contraire : si elle est active, une LED s'allume. Si celle-ci est couverte ou manipulée d'une autre manière, la fonction caméra se désactive. Les enregistrements ne fonctionnent également que si les lunettes sont portées sur le visage. C'est du moins la promesse du fabricant. Samsung ne veut pas intégrer la reconnaissance faciale, même si cela serait techniquement possible sans problème. Le fabricant s'oppose cependant strictement à de telles fonctions.

Résistance aux « lunettes de pervers »

Est-ce suffisant ? La tendance inverse est déjà observable aujourd'hui : quiconque porte des lunettes connectées risque d'être interpellé ou même insulté. Ces appareils sont considérés comme des « lunettes de pervers », notamment parce que certains hommes utilisent les Meta Smart Glasses pour filmer illégalement des femmes et documenter des tentatives de drague désagréables pour les réseaux sociaux. Meta a depuis reconnu le problème et veut bloquer les contenus filmés en secret sur la plateforme.

Un tel abus ne pourra probablement jamais être empêché – mais il peut être rendu plus difficile. La lumière d'enregistrement non désactivable de Samsung est un premier petit pas. En Corée, par exemple, depuis l'avènement des téléphones portables avec appareil photo, il existe une obligation légale : tous les appareils capables d'enregistrer des photos ou des vidéos doivent émettre un son d'obturateur. Au Japon, les opérateurs de télécommunications se sont volontairement mis d'accord sur des règles similaires.

Que pensez-vous des lunettes connectées ? Quelles réglementations seraient judicieuses pour prévenir les abus ? Écrivez-le dans les commentaires.

Photo d’en-tête : Samsung

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