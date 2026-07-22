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Pourquoi seulement maintenant ? Le nouveau facteur de forme du Galaxy Z Fold 8 est apprécié

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 22/7/2026

Samsung complète sa gamme de smartphones pliables avec un nouveau facteur de forme. À l'extérieur, le nouveau Galaxy Z Fold 8 est moins étroit et, une fois déplié, moins carré. Cela est bien accueilli.

Lors d'un événement «Unpacked» à Londres, Samsung a présenté trois nouveaux smartphones pliables. La nouveauté la plus excitante est le Galaxy Z Fold 8 dans un nouveau format, qui, une fois plié, a à peu près les dimensions d'un passeport. L'ancien format – carré une fois déplié, très allongé une fois plié – continue d'exister sous le nom de Fold 8 Ultra. Samsung dote les deux de nouvelles technologies d'écran et de batterie. Le compact Flip 8 reçoit de petits changements en comparaison et peut, entre autres, être ouvert plus facilement d'une seule main.

Nouveautés + tendances Une pour la plongée et une pour le quotidien : deux nouvelles smartwatches de Samsung Jan Johannsen 1 like 1 2 commentaires 2

Galaxy Z Fold 8 : nouveau format et nouvelle technologie de batterie

Quand je prends le Z Fold 8 en main, je suis immédiatement séduit. Son écran de 5,5 pouces au format 16:10 est inhabituellement large, mais me plaît. Ma première pensée : cela me suffit, je ne veux même pas l'ouvrir. Il tient simplement bien en main et j'ai une grande surface à ma disposition. Je me demande cependant : est-ce seulement parce que le format est nouveau ? Est-ce que je trouverai cela toujours aussi intéressant dans deux ou trois ans, ou est-ce que le rapport d'aspect m'ennuiera déjà ?

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Une fois déplié, le Fold 8 m'offre un écran de 7,6 pouces au format 4:3 ou 3:4. Selon que je le tiens en mode paysage ou portrait. Cela me semble beaucoup plus logique que les écrans internes presque carrés de la plupart des autres smartphones pliables. En mode portrait, les textes sont faciles à lire et en mode paysage, deux applications peuvent être utilisées côte à côte. Huawei, avec le Pura X et le Pura X Max, va déjà dans une direction similaire, mais ne vend les appareils qu'en Chine. Selon les rumeurs, un éventuel iPhone Fold devrait également avoir un format similaire.

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Samsung améliore l'équipement sur deux points notables. Le fabricant utilise une nouvelle «Flex Titanium Technology» pour l'écran OLED pliable. Un alliage de titane protège le panneau OLED des dommages extérieurs et une fine plaque de titane flexible assure la stabilité sous le panneau. De plus, le pli disparaît presque complètement.

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Pour la batterie, Samsung utilise pour la première fois une batterie silicium-carbone et atteint ainsi une capacité de 4800 mAh dans le boîtier de 4,5 millimètres d'épaisseur une fois déplié. Cela devrait suffire pour 26 heures de lecture vidéo. La charge se fait par câble jusqu'à 45 watts et sans fil jusqu'à 20 watts. Avec le Fold 7, seulement 25 et 15 watts étaient possibles.

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Avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, le Galaxy Z Fold le plus léger (201 grammes) dispose d'une grande puissance de calcul. Samsung l'utilise, entre autres, pour d'autres outils d'IA. Ceux-ci devraient, par exemple, préparer des enregistrements avec les deux caméras de 50 mégapixels comme contenu pour les portails de médias sociaux sans intervention supplémentaire ou mettre une personne en évidence dans une vidéo.

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Les plus grands inconvénients du Galaxy Z Fold 8 sont pour moi, à première vue, l'absence de télécaméra et le prix de vente conseillé à partir de 1999 euros et 1749 francs.

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Galaxy Z Fold 8 Ultra : appareil connu avec un nouveau nom

Samsung continue de proposer le facteur de forme actuel du Galaxy Z Fold, qui dispose d'une télécaméra. Il reçoit un ajout de nom et est désormais le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Son écran externe de 6,5 pouces est allongé et l'écran interne de 8 pouces, presque carré, est également rendu plus robuste grâce à la «Flex Titanium Technology». Avec une batterie silicium-carbone, Samsung augmente la capacité de la batterie à 5000 mAh, ce qui devrait suffire pour 27 heures de lecture vidéo. La charge est également plus rapide que sur le modèle précédent, avec 45 watts (par câble) et 20 watts (sans fil).

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Samsung a encore affiné le boîtier de 0,1 millimètre en position dépliée. Il mesure désormais 4,1 millimètres, et toujours 8,9 millimètres une fois plié. Mais cela n'est vrai que si l'on ignore la bosse de l'appareil photo, qui est très proéminente et fait beaucoup vaciller le smartphone lorsqu'il est posé sur une table. Samsung a augmenté la résolution de l'appareil photo ultra grand-angle de douze à 50 mégapixels et utilise le même appareil photo principal de 200 mégapixels que sur le Galaxy S26 Ultra. La télécaméra triple doit se contenter d'une résolution de dix mégapixels. Avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, le processeur reçoit la mise à jour annuelle habituelle.

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Dans le domaine logiciel, Samsung propose également ici de nouveaux outils d'IA. Le Galaxy AI devrait devenir plus autonome et pouvoir interagir avec encore plus d'applications sur vos instructions. Le Now Nudge devrait vous tenir informé et Samsung intègre également Gemini Notebooks comme outil de planification pour diverses occasions. Le multitâche devrait être amélioré grâce à SplitView avec deux ou trois applications ainsi que des fenêtres d'applications flottantes.

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Galaxy Z Flip 8 : plus fin et plus facile à ouvrir d'une seule main

Le Flip 8 subit relativement peu de changements. Samsung l'a encore affiné de 0,4 millimètre (déplié) et de 0,6 millimètre (plié). En contrepartie, il a gagné en largeur et en hauteur de 0,x millimètres. Néanmoins, Samsung peut lui attribuer le titre de "plus fin Galaxy Z Flip". Avec un poids de 180 grammes, c'est aussi le plus léger.

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Je trouve les bords du cadre plus marqués. Ils sont plus fortement biseautés. Cela donne au smartphone un aspect plus fin et, surtout, le rend plus facile à ouvrir d'une seule main – comme il se doit pour un téléphone à clapet.

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Pour le processeur, Samsung fait confiance à son propre Exynos 2600, qui a déjà fait ses preuves dans le Galaxy S26. Le reste de l'équipement – écrans, caméras et batterie – reste inchangé par rapport au Flip 7. Seul le logiciel bénéficie de nouveaux outils d'IA et de petites adaptations pour l'écran externe. Tout cela est disponible à partir de 1299 euros.

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Prix et disponibilité

Ces dernières années, Samsung a doublé la capacité de stockage de ses appareils pour les précommandes. Le fabricant ne peut plus se permettre cela compte tenu des prix actuels du stockage. Il a également dû augmenter les prix. Le Fold 8 Ultra, par exemple, est devenu 100 euros plus cher que son prédécesseur en Allemagne et démarre avec un prix de vente conseillé de 2199 euros, ou 1899 francs. En compensation, il y a le moteur de prix pour les prix du stockage : avec chaque Fold ou Flip 8, six mois de Google AI Pro peuvent être débloqués.

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Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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