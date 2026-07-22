Une pour la plongée et une pour le quotidien : deux nouvelles smartwatches de Samsung

Samsung Galaxy Watch Ultra2
47 mm, 4G
Samsung dote ses nouvelles smartwatches de batteries plus grandes et, pour la première fois, de puces Snapdragon. Le fabricant optimise le modèle d'extérieur Galaxy Watch Ultra 2 pour la plongée et la Watch 9 reçoit un nouvel indice de fitness.
En plus de trois nouveaux smartphones pliables, Samsung a présenté deux nouvelles smartwatches lors de l'événement «Unpacked» à Londres. L'accent est mis sur le modèle d'extérieur robuste Galaxy Watch Ultra 2. Elle est devenue plus fine et offre pourtant de la place pour une batterie plus grande. De plus, Samsung s'associe à un fabricant d'équipement de plongée. La Galaxy Watch 9 bénéficie principalement d'un nouveau logiciel, mais reçoit également une batterie plus grande.
La Galaxy Watch Ultra 2 reste relativement grande, mais est plus petite que sa prédécesseure. Samsung a réduit l'épaisseur de douze pour cent, passant de 12,1 à 10,7 millimètres. Les bracelets ne font plus que 1,9 millimètre d'épaisseur au lieu de 2,9. L'écran, en revanche, a grandi pour atteindre 1,52 pouce, et la lunette autour de l'écran tactile est devenue plus étroite. Avec une luminosité de 5000 nits, il s'agit, selon Samsung, de l'écran de smartwatch le plus lumineux du marché.
Malgré l'épaisseur réduite, Samsung augmente la capacité de la batterie de 35 pour cent. Au lieu de 590 mAh, la Watch Ultra 2 offre désormais 800 mAh. Samsung ne donne cependant pas de détails concrets sur les effets sur l'autonomie de la batterie. Pour les chipsets, le fabricant ne fait pas confiance cette année à sa propre production pour la première fois, mais utilise le Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Celui-ci devrait offrir 35 pour cent de performances CPU en plus par rapport à la première Watch Ultra.
Un anneau autour du bouton d'action doit le protéger des contacts accidentels lors des activités sportives et de plein air.
En termes de fonctionnalités, Samsung met l'accent sur le trail-running et la plongée. Lors de la course sur des chemins non pavés, la montre devrait mieux afficher les itinéraires et pouvoir déterminer l'altitude. De plus, elle émet désormais des «Nutrion Alerts» lorsqu'il est temps de reconstituer les réserves d'énergie. La fonction devrait être adaptée à chaque utilisateur et utilisatrice et ne pas seulement rappeler les boissons, gels et autres à intervalles prédéfinis.
Pour la plongée, Samsung fait référence à la certification IP69K, à la résistance à 10 ATM et à la conformité à la norme EN13319 pour les équipements de plongée. De plus, il existe une coopération avec le fabricant d'équipement de plongée Mares. Son application d'ordinateur de plongée peut être utilisée sur la montre. Cependant, un abonnement est nécessaire pour plus que les fonctions de base.
La Galaxy Watch Ultra 2 n'est disponible qu'avec la LTE. Samsung ne propose pas de variante Wi-Fi.
Pour la Galaxy Watch 9, Samsung mise également sur le Snapdragon Wear Elite et augmente la batterie du petit modèle de 40 millimètres de 20 pour cent, à 390 mAh. Pour le modèle de 44 millimètres, l'augmentation est proportionnellement plus faible. Samsung ne donne pas non plus de détails sur les effets sur l'autonomie.
L'apparence et les dimensions du boîtier en aluminium ne changent pas par rapport au modèle précédent. Seuls les bracelets, 17 % plus légers, sont mis en avant par Samsung. Les tailles d'écran et la luminosité de 3000 nits restent également inchangées.
Au lieu de cela, Samsung vante de nouvelles fonctions de prévention de la santé dans Samsung Health, où Galaxy AI doit notamment aider à l'interprétation des données. «Vitals» est un système d'alerte précoce qui surveille l'oxygène sanguin, la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque, ainsi que la température cutanée et la fréquence respiratoire, et signale les écarts par rapport à la norme personnelle.
Le nouvel «Indice de forme physique» donne des recommandations sur l'opportunité de continuer à s'entraîner ou de faire une pause. Pour cela, il s'appuie sur la fréquence cardiaque, le nombre de pas, la durée de l'activité, la valeur VO2Max ainsi que l'analyse d'impédance bioélectrique (BIA), qui fournit des informations sur la composition corporelle.
Ceux qui veulent parler à Gemini via la smartwatch peuvent activer «Raise to talk». Il suffit alors de lever le poignet, et le chatbot IA de Google écoute.
La Galaxy Watch 9 est proposée par Samsung en deux tailles – 40 et 44 millimètres de diamètre – et avec la LTE ou en tant que modèle Wi-Fi pur.
Samsung Galaxy Watch9
40 mm, sans carte SIM
Samsung Galaxy Watch9
40 mm, 4G
Samsung Galaxy Watch9
44 mm, sans carte SIM
Samsung Galaxy Watch 9
44 mm, 4G
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher