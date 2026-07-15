Nouveautés + tendances 2 0

Avec l'Emporia Smart 8, vous n'aurez pas à vous soucier de l'écran.

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 15/7/2026

Un écran cassé est le dommage le plus courant sur un smartphone. Emporia veut éviter cela avec le Smart 8 grâce à une coque et des coins en caoutchouc. En cas de problème, l'écran est remplacé gratuitement.

Emporia s'est fait un nom en tant que fournisseur de smartphones dits pour seniors. Le dernier modèle de l'entreprise met l'accent sur la protection de l'écran OLED de 6,36 pouces. Cet appareil de milieu de gamme, avec son interface simple et ses grandes icônes, s'adresse principalement aux personnes pour qui les smartphones traditionnels sont trop délicats.

Écran protégé avec filet de sécurité

L'étui de protection pliable d'Emporia s'appelle Smartcover et est principalement destiné à prévenir les rayures dans la poche. Mais il devrait aussi, espérons-le, se refermer sur l'écran en cas de chute. Le pavé tactile reste accessible via quatre ouvertures. Quatre contacts peuvent être configurés pour un appel rapide.

Emporia

De plus, le Smart 8 est doté de protections en caoutchouc aux quatre coins. Celles-ci amortissent les chutes si le smartphone tombe sur un coin, sans pour autant être un modèle extérieur encombrant.

Si l'écran devait se casser malgré ces mesures de protection, Emporia promet un remplacement gratuit pendant les douze premiers mois suivant l'achat. Aucun coût ne sera facturé à l'acheteur pour le nouvel écran, la main-d'œuvre ou l'expédition.

Emporia

Appareils auditifs et bouton d'urgence

Adapté au groupe cible des plus de 65 ans, l'Emporia Smart 8 prend en charge le protocole Asha. Il établit une connexion sans fil avec les appareils auditifs afin qu'ils puissent fonctionner comme des écouteurs. Le « No-Panic-Button » à l'arrière permet d'appeler à l'aide en cas d'urgence. Il peut également être configuré avec d'autres fonctions, comme Gemini en tant qu'assistant vocal IA.

Emporia

Il convient également de noter que le stockage de données de 128 gigaoctets peut être étendu jusqu'à 512 gigaoctets avec une carte microSD. De plus, la batterie du Smart 8 est remplaçable. Cependant, avec 3880 mAh, la capacité de la batterie est relativement faible. Néanmoins, elle peut être chargée sans fil – sans indication précise de la norme.

Aperçu des autres caractéristiques de l'Emporia Smart 8 :

Écran : OLED de 6,36 pouces, 2670 × 1200 pixels

Processeur : Mediatek Dimensity 7300

Mémoire vive : 6 gigaoctets

Appareil photo principal : 50 mégapixels, bien que la fonction du deuxième appareil photo de huit mégapixels reste incertaine

Appareil photo frontal : 32 mégapixels

Android 16 et cinq générations de mises à jour ainsi que des correctifs de sécurité

Autres : Bluetooth 5.4, 5G, NFC, capteur d'empreintes digitales

Prix et disponibilité

L'Emporia Smart 8 devrait être disponible à partir de la mi-juillet – c'est-à-dire à peu près maintenant. Le prix de vente conseillé est de 499 euros. Je n'ai pas d'informations spécifiques pour la Suisse.

Photo d’en-tête : Emporia

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)







