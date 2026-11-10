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Royaume-Uni : filmer des pratiques sexuelles « perverses » peut mener à la prison

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 10/11/2026

La Grande-Bretagne interdit les contenus pornographiques présentant certains fétichismes. La simple possession peut entraîner des peines de prison. Les créateurs montent au créneau.

Depuis le week-end dernier, il est interdit au Royaume-Uni de posséder, de produire ou de publier certains types de contenus pornographiques. Cela concerne notamment les scènes impliquant des pratiques d'étranglement, des jeux de rôle sur l'inceste ou des jeux de rôle sexuels mettant en scène des adolescents.

Qu'est-ce qui est exactement interdit ?

Outre les interdictions existantes, qui concernent principalement les représentations d'actes sexuels sans consentement, de nouveaux contenus consensuels sont désormais prohibés. Il s'agit par exemple de représentations « explicites et réalistes » d'étranglement – c'est-à-dire de « jeux d'étouffement » – ainsi que de simulations d'inceste et de sexe avec des adolescents. Cela s'applique même si toutes les personnes impliquées sont consentantes et s'il est prouvé que les acteurs ne sont ni mineurs ni apparentés. Il est également interdit de créer ou de posséder de tels contenus générés par IA. Cette loi découle d'une enquête et d'une recommandation de la politicienne conservatrice, la baronne Gabby Bertin.

La possession est passible d'une peine allant jusqu'à deux ans de prison, et jusqu'à trois ans pour des contenus impliquant des jeux de rôle avec des mineurs de moins de 16 ans. Quiconque diffuse ce type de matériel risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. La loi prévoit toutefois des exceptions : on ne peut être poursuivi, par exemple, si l'on a reçu une telle image sans l'avoir sollicitée et que l'on ne l'a pas conservée « de manière indûment longue ».

La baronne Gabby Bertin, membre de la Chambre des lords, est à l'origine de cette interdiction.

Les plateformes proposant des images et des vidéos contenant de tels éléments doivent désormais agir. En vertu de l'Online Safety Act, elles sont tenues d'empêcher les utilisateurs basés au Royaume-Uni d'accéder à ces contenus. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité de régulation des médias, l'Ofcom, peut infliger à la plateforme des amendes allant jusqu'à 18 millions de livres sterling (ou dix pour cent du chiffre d'affaires mondial, le montant le plus élevé étant retenu).

Des formulations jugées « trop vagues » dans la loi

Le site pour adultes Clips4Sale, spécialisé dans certains fétichismes, a réagi de manière particulièrement rigoureuse en bloquant des centaines de vidéos pour les visiteurs britanniques. Les créateurs et les acteurs concernés déplorent des pertes importantes, bien qu'ils estiment que leurs contenus soient inoffensifs. D'autres plateformes ont également réagi, comme LoyalFans, qui a adapté ses conditions générales et bloqué certains contenus. Le géant du secteur, Pornhub, avait déjà bloqué les utilisateurs britanniques auparavant.

Les créateurs peuvent toutefois modifier eux-mêmes leurs vidéos et les soumettre à une nouvelle vérification. Le service support a évoqué une « mesure de précaution ». Une approche critiquée par les créateurs et les artistes. Ainsi, la majorité des vidéos de créatrices comme Sophia Truee, Madame Caramel ou Goddess Kitty auraient déjà été bloquées. Ces dernières se plaignent de la réaction excessive des plateformes. D'autres organisations accusent également le gouvernement d'avoir formulé la loi de manière trop vague. En raison de définitions trop générales et de la politique de « risque zéro » qui en découle pour les plateformes, les artistes craignent pour leur subsistance. De plus, cela pourrait également concerner des contenus achetés ou stockés à titre privé, ce qui restreindrait la liberté des citoyens.

Alex Davies-Jones explique les motivations derrière la nouvelle loi.

Le ministère britannique de la Justice justifie les nouvelles lois dans son guide par l'influence de la pornographie sur le comportement des individus dans la vie réelle. Le gouvernement reconnaît ainsi que certaines formes de pornographie pourraient normaliser des comportements sexuels nuisibles ou illégaux. C'est pourquoi ces « formes de pornographie particulièrement nuisibles » ont été pénalisées. Les « préférences sexuelles inoffensives » ne doivent cependant pas être criminalisées, comme l'a expliqué la secrétaire d'État parlementaire au ministère de la Justice, Alex Davies-Jones.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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