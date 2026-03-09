Nouveautés + tendances 7 1

Retour vers le futur : ces smartphones sont sauvages

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 9/3/2026

Je craignais que les smartphones ne se ressemblent tous à l'avenir. Au Mobile World Congress de Barcelone, je découvre une foule de nouveaux - et d'anciens - designs.

Au salon de la technologie de Barcelone, je trouve beaucoup de smartphones qui se ressemblent tous - et beaucoup de copies de l'iPhone Pro Max orange. Mais certains fabricants osent des modèles uniques et des concepts pétillants

Robot Phone de Honor

J'attendais avec impatience le Robot Phone de Honor avant même le début du MWC. J'étais déjà sûr, en lisant notre news, qu'il allait enfin se passer quelque chose de révolutionnaire dans le monde des smartphones.

L'idée et la réalisation de ce smartphone avec caméra gimbal rétractable semblent prometteuses. La caméra peut pivoter dans toutes les directions. Elle devrait ainsi me permettre de rester toujours bien centré lors d'appels vidéo ou de films. Comme le téléphone est doté d'une IA (quoi d'autre ?), il scanne également l'environnement avec la caméra si on le souhaite et y réagit.

Le Robot Phone de Honor vous garde toujours en vue - grâce à la caméra gimbal.

Source : Jan Johannsen

Par exemple, elle doit pouvoir faire des commentaires sur ma tenue : en hochant ou en secouant la tête. Ou danser quand le club bat la mesure. Les choses vraiment importantes... En tout cas, après la présentation, je suis plus perplexe qu'enthousiaste à l'idée d'Honoré. Mais peut-être que d'ici la sortie annoncée pour le second semestre 2026, des scénarios quotidiens plus utiles viendront s'y ajouter.

Téléphone portable à touches rotatives de Frog

Le téléphone carré de Frog s'ouvre élégamment par glissement au lieu de s'ouvrir de manière classique. Ensuite, je tape mes messages textuels sur un clavier QWERTY pratique. Excusez-moi ? Nous sommes en 2026 ? Exactement ! C'est pourquoi il y a aussi un bouton supplémentaire pour Whatsapp et Facebook, ainsi qu'une connexion 4G rapide. Alors, l'appareil est tout de même arrivé en 2015.

Smartphone rotatif avec clavier - et cela en 2026!

J'ai été particulièrement séduit par la version Gameboy avec la croix directionnelle. Elle éveille en moi des sentiments nostalgiques.

Si un smartphone et une Gameboy avaient un enfant.

Frog propose également une fermeture classique plutôt qu'une rotation avec le modèle coloré «Pocket 2». Ici, le fabricant a travaillé avec des graphistes qui ont embelli les dos avec des personnages connus, comme «My Melody» ou «Hello Kitty».

Oui, j'aime bien le kitsch.

Un orage dans le boîtier

Je n'en crois pas mes yeux lorsque j'observe l'orage suivant directement dans ma main : Du gaz est incrusté dans le boîtier du Tecno Pova Neon. Sous l'effet d'une haute tension, celui-ci se transforme en véritable plasma et des éclairs apparaissent. C'est à la fois fascinant et intimidant de passer mon doigt sur le boîtier et de voir les éclairs suivre le bout de mon doigt. Je ne suis pas très à l'aise avec cette idée, mais ce n'est qu'un concept

Boîtier métallique unibody avec effets de lumière

Egalement de Tecno, le Pova Metal. Le toucher froid du premier smartphone 5G avec boîtier métallique unibody donne une impression de qualité. Les effets lumineux de la matrice de points dansent sur le dos et donnent au métal massif un look futuriste. J'ai été particulièrement séduit par les bords bleus.

Monter des accessoires de façon magnétique

Un concept de Tecno pour la troisième fois. Le fabricant l'appelle «Modular Magnetic Interconnection Technology».

Sur son stand au MWC, Tecno présente deux variantes de son smartphone magnétique : l'une avec quatre aimants et l'autre avec deux. Toute une série d'accessoires magnétiques peuvent ainsi être fixés au smartphone. Des powerbanks et des caméras aux microphones avec protection contre le vent. Notre collègue Jan en a parlé en détail.

Un téléphone de jeu avec refroidissement par eau visible

ZTE Nubia présente chaque année des modèles passionnants de ses smartphones de jeu, la série Redmagic. Cette fois-ci, le fabricant présente le Redmagic 11 Pro avec refroidissement par eau visible. A travers la fenêtre d'observation à l'arrière, je l'observe à l'œuvre.

Une édition spéciale chic pour les amateurs de jeux

L'édition spéciale du Nubia Redmagic 11 Pro Plus a été réalisée en collaboration avec le jeu Wuthering Waves. Je ne connaissais pas le jeu au préalable, mais j'aime beaucoup le design rouge métallique et les détails. Le téléphone est accompagné d'un adaptateur secteur et d'd'autres accessoires au look assorti.

Une approche futuriste en rouge métallique.

Pour cela, il faut bien sûr le fond d'écran adéquat.

Téléphoner avec son animal de compagnie

Le Pet Phone de Petpogo s'attache au collier de votre animal de compagnie. Personnellement, je n'ai pas d'animal de compagnie. Pourtant, je m'amuse à imaginer ce minuscule appareil se balançant au collier de mon chat (qui n'existe pas) et à tester la fonction de téléphone bidirectionnel.

Le Pet Phone me permettrait non seulement de localiser mon chat, mais aussi de lui dire à tout moment quand il doit rentrer à la maison. Je me demande si je n'obtiendrai pas en retour qu'un impertinent «Miaou»?

Un téléphone pour mon futur animal de compagnie?

Si vous souhaitez non seulement parler à votre compagnon à quatre pattes, mais aussi voir le monde de son point de vue, il existe un accessoire adapté : la Pet Cam. Elle se fixe directement sur le Pet Phone.

Pour ajouter des yeux au Pet Phone, il y a la Pet Cam.

Outil pour les parents hélicoptères ou appareil mobile légitime pour les enfants?

Alt présente son dernier téléphone pour enfants appelé Code. Le smartphone est petit et léger - parfait pour les mains des enfants - et peut également être porté autour du cou grâce à une dragonne. Trois touches numérotées vous permettent d'enregistrer les trois contacts les plus importants que l'enfant peut appeler directement. Et en cas d'extrême urgence, il y a un bouton SOS - ou un interrupteur sur le côté pour l'autre des deux modèles. Celui-ci compose directement un numéro d'urgence enregistré.

Le téléphone pour enfant de Alt est minimaliste, petit et léger.

Pura X de Huawei

Le Pura X de Huawei est l'un de mes smartphones pliables préférés. Pour une raison simple : il se plie un peu différemment des modèles précédents. Il fait en effet partie de ces pliables qui, une fois fermés, sont plus petits qu'un téléphone normal et s'ouvrent pourtant comme un livre. Une combinaison des variantes Flip et Fold de Samsung.

Le Pura X de Huawei se plie autrement.

Photo d’en-tête : Michelle Brändle

