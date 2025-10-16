Nouveautés + tendances 8 6

Honor lance un appareil mobile avec caméra robotique rétractable

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 16/10/2025

Lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, Honor prévoit de présenter un smartphone robotisé doté d'un bras mobile et d'un objectif photo. Le premier teaser soulève des questions.

Les fans de gadgets peuvent attendre avec impatience le début du mois de mars 2026. C'est à cette date que le fabricant chinois de smartphones Honor prévoit de présenter une nouveauté très spéciale au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone. J'ai visionné le premier teaser vidéo du «Robot Phone» - il m'a autant enthousiasmé que choqué.

Un gimbal pour un meilleur appareil photo

Ce qui ressort clairement de ces images : Le smartphone est équipé d'un appareil photo à plusieurs lentilles. L'une des caméras n'est pas fixe, mais fixée à un bras robotique et cachée derrière un couvercle - où elle peut être utilisée normalement. Lorsque le couvercle est abaissé, le bras se déplie et la caméra peut pivoter dans tous les sens sur un gimbal.

Le concept ressemble à un DJI Osmo Pocket directement intégré à un smartphone.

Cette IA est cringe

Dans la première scène, la caméra du robot dépasse de la poche de poitrine d'une veste et semble regarder autour d'elle de manière autonome. Qu'est-ce qui attire son attention ? Une femme en robe de soirée qui passe en souriant. L'IA se tourne vers elle et secoue la tête, il ne manque plus que le sifflement. Cringe est sans doute le mot qui convient.

Continuons avec les clichés : les femmes ne reçoivent pas seulement des signes de tête, la caméra IA leur dit aussi si la robe ne correspond pas au code vestimentaire demandé. «Draped Halter Neck Gown» la femme doit porter - logique, non ? Ensuite, le téléphone se transforme en babyphone et chante une chanson apaisante dès que l'enfant pleure. Les parents savent que cela ne fonctionne pas aussi simplement.

J'espère sincèrement qu'un service marketing trop zélé a pu s'en donner à cœur joie et que Honor se concentrera davantage sur des applications de caméra utiles plutôt que sur des gadgets d'IA dans son appareil final. Une petite caméra robotisée qui filme automatiquement tout et n'importe quoi dans la poche de votre veste, voilà ce que personne n'aurait souhaité en Europe.

Photo d’en-tête : Honor

