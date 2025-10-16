Honor lance un appareil mobile avec caméra robotique rétractable

Nouveautés + tendances
Hiroh Phone avec /e/OS : désactiver les caméras, le microphone et les connexions avec des commutateurs
par Jan Johannsen
Lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, Honor prévoit de présenter un smartphone robotisé doté d'un bras mobile et d'un objectif photo. Le premier teaser soulève des questions.
Les fans de gadgets peuvent attendre avec impatience le début du mois de mars 2026. C'est à cette date que le fabricant chinois de smartphones Honor prévoit de présenter une nouveauté très spéciale au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone. J'ai visionné le premier teaser vidéo du «Robot Phone» - il m'a autant enthousiasmé que choqué.
Ce qui ressort clairement de ces images : Le smartphone est équipé d'un appareil photo à plusieurs lentilles. L'une des caméras n'est pas fixe, mais fixée à un bras robotique et cachée derrière un couvercle - où elle peut être utilisée normalement. Lorsque le couvercle est abaissé, le bras se déplie et la caméra peut pivoter dans tous les sens sur un gimbal.
Le concept ressemble à un DJI Osmo Pocket directement intégré à un smartphone.
Dans la première scène, la caméra du robot dépasse de la poche de poitrine d'une veste et semble regarder autour d'elle de manière autonome. Qu'est-ce qui attire son attention ? Une femme en robe de soirée qui passe en souriant. L'IA se tourne vers elle et secoue la tête, il ne manque plus que le sifflement. Cringe est sans doute le mot qui convient.
Continuons avec les clichés : les femmes ne reçoivent pas seulement des signes de tête, la caméra IA leur dit aussi si la robe ne correspond pas au code vestimentaire demandé. «Draped Halter Neck Gown» la femme doit porter - logique, non ? Ensuite, le téléphone se transforme en babyphone et chante une chanson apaisante dès que l'enfant pleure. Les parents savent que cela ne fonctionne pas aussi simplement.
J'espère sincèrement qu'un service marketing trop zélé a pu s'en donner à cœur joie et que Honor se concentrera davantage sur des applications de caméra utiles plutôt que sur des gadgets d'IA dans son appareil final. Une petite caméra robotisée qui filme automatiquement tout et n'importe quoi dans la poche de votre veste, voilà ce que personne n'aurait souhaité en Europe.
Les gadgets sont ma passion - qu'ils soient utilisés pour le bureau à domicile, pour le ménage, pour le sport et le divertissement ou pour la maison intelligente. Ou bien sûr aussi pour le grand hobby en dehors de la famille, à savoir la pêche.
Ce concept présente plusieurs avantages pour la prise de vidéos et de photos. Un tel gimbalarm peut stabiliser les enregistrements de manière nettement plus efficace. Vous pouvez ainsi vous filmer en haute qualité, car le capteur peut pivoter de 180 degrés sur simple pression d'un bouton. Un smartphone équipé d'un gimbal est plus flexible et plus facile à utiliser comme caméra vidéo qu'un appareil mobile normal. Et il permet des angles de prise de vue inhabituels pour les photos - sans que vous ayez à trop vous contorsionner.
Jusqu'ici, c'est compréhensible et logique. Mais Honor vante également les mérites de l'appareil baptisé «Robot Phone» en tant qu'assistant numérique doté d'une intelligence artificielle. Dans son communiqué de presse, Honor parle du «compagnon émotionnel» et d'une nouvelle définition de «interaction homme-machine et coexistence». Dans le clip, le fabricant montre de manière allusive des scénarios d'utilisation possibles - qui sont au moins en partie étranges.
Lors d'un feu d'artifice, le smartphone est posé sur la table avec l'écran, le bras dépasse et prend les plus belles scènes de manière autonome. Ensuite, il semble prendre automatiquement une photo de groupe, et lors d'un saut en parachute, l'appareil enregistre des clips sans que vous ayez à vous en soucier. En d'autres termes : Le téléphone ne manque aucun moment important, même si vous êtes occupé ailleurs. En faisant la fête - ou en tirant sur la corde à temps.
