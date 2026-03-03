Nouveautés + tendances 11 1

Plat et magnétique : les accessoires adhèrent au smartphone concept de Tecno

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 3/3/2026

Un smartphone fin comme base et des accessoires à adhérence magnétique : le fabricant chinois Tecno présente un concept utilisant une technologie oubliée.

En 2016, Motorola a fait sensation avec le Moto Z et les Moto Mods ont fait sensation. Le smartphone le plus fin à ce jour pouvait accueillir des accessoires tels qu'un appareil photo ou une batterie. Le concept n'a cependant pas été adopté. Tecno le ressuscite au Mobile World Congress (MWC).

Plus fin que le Moto Z

Le concept s'appelle «Modular Magnetic Interconnection Technology». Le smartphone est encore plus fin (4,9 millimètres) que le Moto Z (5,2 millimètres). Comme le modèle de Tecno n'est pas encore disponible à la vente, Motorola peut continuer à se targuer du titre de smartphone le plus fin.

La base du concept de Tecno est fine et légère.

Sur son stand au MWC, Tecno présentera deux variantes de son smartphone magnétique : l'une avec quatre aimants au dos et l'autre avec deux.

Les quatre aimants peuvent accueillir jusqu'à deux extensions. Ici, par exemple, une caméra d'action et un haut-parleur.

La version à quatre aimants permet de fixer simultanément jusqu'à deux extensions différentes. Les powerbanks disposent à leur tour d'aimants et peuvent théoriquement être empilées à l'infini. Mais avec plus de deux, cela devient lourd et encombrant.

La base du smartphone avec un powerbank.

Dans le concept de smartphone à deux aimants, les autres modules disposent également d'aimants à l'extérieur. Par exemple, il est possible de fixer non seulement un microphone sur la batterie externe, mais aussi une bonnette anti-vent sur celle-ci.

Ici, une extension atterrit sur le powerbank.

L'objectif téléobjectif à grande focale ne laisse pas de place pour d'autres accessoires. Mais comme toutes les autres extensions sur le stand, elle n'est pas un mockup, elle fonctionne.

Les aimants permettent de fixer rapidement l'extension de caméra.

Les aimants sont également des interfaces pour l'alimentation et la transmission de données. Certains modules communiquent en outre avec le smartphone via WLAN. Ils peuvent également être utilisés indépendamment du smartphone, comme par exemple le haut-parleur.

La variante conceptuelle avec quatre aimants.

Pour l'instant, il n'y a pas de données techniques précises sur l'appareil - et rien ne dit si ou quand il deviendra réalité.

Un large choix d'extensions.

Pova Neon : des flashs dans votre smartphone

Un autre concept, présenté par Tecno sur son stand, est en revanche de nature purement optique. Le boîtier du Pova Neon contient un gaz. Une haute tension le convertit en plasma et génère ainsi des éclairs dans le smartphone. Cela a l'air cool. A ce stade précoce de développement, la résistance à la rupture du réservoir de gaz ou l'impact de la génération d'éclairs sur l'autonomie de la batterie sont encore secondaires.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)







