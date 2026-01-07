Nouveautés + tendances 2 3

Razer Motoko : un casque qui cuisine, conduit et joue avec vous

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 7/1/2026

Au CES 2026, Razer présentera Motoko, un casque d'intelligence artificielle qui voit, écoute et vous fournit des instructions, des traductions et des informations de jeu en temps réel.

Au CES 2026 de Las Vegas, Razer a présenté un nouveau casque appelé Motoko. Il s'agit tout d'abord d'un concept qui combine un casque classique avec des fonctions d'intelligence artificielle. Les oreillettes sont équipées de caméras orientées vers l'avant, de plusieurs microphones et de capteurs supplémentaires. Un processeur Snapdragon intégré traite les données audio et vidéo et vous donne des conseils ou des instructions en temps réel. Motoko devrait également prendre en charge des modèles d'IA connus comme ChatGPT ou Gemini.

Comment le casque fonctionne-t-il en détail?

Vous utilisez Motoko comme un casque sans fil supra-aural. Vous lancez des requêtes par commande vocale, et une surface tactile sur les oreillettes complète le contrôle. Les microphones captent les conversations et les bruits ambiants, tandis que les caméras fournissent des informations visuelles en continu. Le logiciel combine les deux flux de données et vous donne des réponses vocales. Motoko peut ainsi vous lire des textes et vous donner des conseils - par exemple sur les menus, les panneaux de signalisation ou les documents dont le contenu est résumé. Vous pouvez également obtenir de l'aide avec la traduction en direct de conversations en langue étrangère ou des résumés de conférences. Ou vous pouvez demander des conseils pour cuisiner en regardant dans le réfrigérateur.

Comme on peut s'y attendre de la part de Razer, le casque est également conçu pour vous aider à jouer : Des indications et des informations sur les maps, les quêtes ou les ennemis qui approchent sont fournies. On peut toutefois se demander si cela ne relève pas de la tricherie

Enfin et surtout, le casque aide à la navigation et à l'orientation lors des déplacements. Motoko décrit les chemins, reconnaît les points de repère et lit les horaires. Dans les villes étrangères, l'IA explique les distributeurs de tickets ou les indications dans les transports publics.

Les caméras sont placées à hauteur des yeux, mais chacune sur le côté.

Source : Razer

On ne sait pas si et quand

Razer montre «Project Motoko» comme prototype sans spécifications finales, prix ou date de lancement. Le concept démontre comment des assistants IA peuvent être intégrés directement dans un casque - un format qui ne se remarque pas trop au quotidien ou qui pose des problèmes aux porteurs de lunettes. Razer ne précise pas encore si ce prototype sera un jour produit en série.

Photo d’en-tête : Razer

