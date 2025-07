Nouveautés + tendances 13 10

Qi2.2 : la recharge sans fil devient plus rapide, mais pas plus facile

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 17/7/2025

Enfin : avec Qi2.2, les smartphones peuvent être chargés sans fil jusqu'à 25 watts. Cependant, il n'existe pas encore d'appareils Android compatibles avec cette norme.

Dès avril 2025, le «The Wireless Power Consortium» (WPC) a présenté Qi2.2, et les premiers chargeurs et powerbanks sont désormais certifiés conformes à la nouvelle norme. Ils devraient être commercialisés dans les prochains mois. Si la recharge sans fil devient théoriquement plus rapide, en pratique, un seul smartphone Android est pour l'instant capable d'utiliser Qi2 sans accessoire.

Banques d'alimentation et chargeurs pour une charge sans fil plus rapide

Qi2 a été un grand bond en avant pour le chargement sans fil. La norme transmet jusqu'à 15 watts, soit deux fois plus de courant que la précédente. Avec Qi2.2, la puissance de charge augmente jusqu'à 25 watts. Le premier fabricant, Ugreen, a déjà pris les devants et a annoncé son premier accessoire de charge utilisant la nouvelle norme avec son «MagFlow Magnetic Power Bank». La banque de puissance de 10 000 mAh devrait être disponible au troisième trimestre 2025.

Ce chargeur de Belkin permet de recharger trois appareils simultanément.

Source : Belkin

Dans la base de données du WPC, on peut trouver d'autres powerbanks, chargeurs et supports de voiture avec Qi2.2 https://www.theverge.com/news/708060/qi-2-2-certification-25w-wpc-belkin-anker-ugreen-aukey. Par exemple, Belkin propose un chargeur «UltraCharge Pro 3-en-1». Le fabricant a également annoncé plusieurs produits Qi2.2. Le chargeur 3 en 1 d'Anker devrait afficher les vitesses de charge sur un écran et Aukey a un chargeur 2 en 1 en préparation. Baseus a obtenu la certification d'une banque de puissance et Scosche met à jour son «MagicMount Pro»- support de voiture avec la nouvelle norme.

Anker indique sur son chargeur 3 en 1 la quantité de courant qui circule.

Source : Anker

De nombreuses annonces officielles devraient être faites dans les prochains mois. L'IFA, début septembre, pourrait être une occasion bienvenue de présenter les appareils correspondants.

Le Qi2.2 sera également utilisable en voiture.

Source : Scosche

Pour l'instant, seuls les propriétaires d'un iPhone peuvent se réjouir de la charge sans fil plus rapide. Le chargeur MagSafe d'Apple fournit déjà jusqu'à 25 watts pour l'iPhone 16, à l'exception de l'iPhone 16E. Dans le monde Android, les appareils compatibles Qi2 se comptent sur les doigts d'une main.

Qi2 : une bonne idée mais des problèmes de mise en œuvre

L'enthousiasme était à son comble lorsque Fin 2023 Qi2 a été présenté. Les iPhones et les smartphones Android devraient enfin bénéficier d'une norme commune pour la recharge sans fil. Mais jusqu'à présent, seul Apple a résolument fait évoluer sa technologie MagSafe vers le nouveau standard - et travaillerait également sur un chargeur avec Qi2.2.

Dans le monde Android, malgré l'euphorie des débuts, le Qi2 n'a pas encore réussi à s'imposer ne se répand pas. Le HMD Skyline reste le seul smartphone à prendre en charge la norme - y compris le support magnétique.

Sur les powerbanks avec Qi2.2, il suffit de poser son smartphone dessus pour le charger.

Source : Baseus

Début 2025, le WPC a introduit avec «Qi2 ready» ou Qi2.1, a introduit un nouveau sous-label. Avec lui, il n'est pas plus facile d'y voir clair dans la recharge sans fil. La série Galaxy S25 de Samsung, par exemple, prend en charge Qi2.1 et se charge sans fil jusqu'à 15 watts. Pour que les smartphones tiennent sur les chargeurs dotés d'aimants, vous devez toutefois acheter un étui adapté. Les appareils Samsung ne sont pas équipés d'aimants.

Au final, il ne reste plus qu'à espérer qu'avec Qi2.2, davantage d'appareils Android prendront en charge la norme à l'avenir. Peut-être avec le Pixel 10 que Google présenté le 20 août. Pour le Pixel 9, le fabricant n'a encore que Mise en place du Qi1.3.

Photo d’en-tête : Ugreen

