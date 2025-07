Nouveautés + tendances 10 4

Présentation du Nothing Phone (3) : Smartphone haut de gamme avec matrice LED

Avec le Phone (3), Nothing lance à nouveau un smartphone haut de gamme après une longue période. Cette fois-ci, 489 petites LED complètent le design accrocheur à l'arrière.

Deux ans très exactement se sont écoulés depuis le Nothing Phone (2). Pendant ce temps, le constructeur a sorti plusieurs smartphones au prix attractif. Le Phone (3) est certes plus cher, mais il reste relativement bon marché pour sa très bonne configuration - et son design le rend unique.

La Glyph est morte, longue vie à la Glyph Matrix

Avec le Phone (1), Nothing a introduit des LED à l'arrière des smartphones. Elles s'intégraient dans le design accrocheur et ne signalaient au départ que les appels ou les notifications. Il était possible de créer des modèles personnalisés pour différents contacts. Avec Phone (2), une minuterie a été ajoutée, entre autres choses.

Pour Phone (3), Nothing remplace le glyphe par la Glyph Matrix. Il s'agit de 489 micro LED disposées en cercle dans le coin supérieur droit du dos du smartphone. Les appels et les notifications peuvent toujours y être affichés. Mais maintenant par des icônes reconnaissables. Les centaines de petites LED peuvent également indiquer l'heure, un compte à rebours de l'appareil photo ou le volume et le niveau de la batterie. Pour les selfies pris avec l'appareil photo principal, un aperçu en pixels apparaît sur eux.

En mouvement, l'aperçu du selfie est plus visible que sur la photo.

Les différentes fonctions de la Glyph Matrix sont appelées Nothing «Gliph Toys». Et pour deux d'entre elles, il s'agit vraiment de gadgets. Le Phone (3) peut faire tourner une bouteille virtuelle ou jouer avec vous à Pierre, Ciseaux, Papier.

Le Phone (3) peut faire tourner une bouteille virtuelle.

Je passe d'une fonction à l'autre à l'aide du bouton Glyph. Un cercle discret qui ne se remarque même pas en tant que bouton dans le design de la face arrière.

L'état de la batterie en un coup d'œil.

Importer des fichiers JPG ou GIF permet de créer des modèles personnalisés pour les notifications sur la matrice Glyph. Si vous souhaitez développer vos propres Gliph Toys, vous devez vous inscrire au programme de développement de Nothing pour obtenir le SDK.

Un smartphone haut de gamme pour un prix relativement bas

En dehors de son design original et de sa matrice glyphique, le Nothing Phone (3) s'avère être un smartphone haut de gamme pour un prix relativement bas. Son chipset n'est certes pas le meilleur que Qualcomm propose actuellement, mais il est même plus récent que le meilleur. Le Snapdragon 8s Gen 4 a été présenté par Qualcomm début avril de cette année. Il est certes moins puissant que le chipset haut de gamme actuel, le Snapdragon 8 Elite, mais vous ne devriez voir la différence que dans les benchmarks et ne pas la ressentir au quotidien.

Le design chez Nothing est toujours frappant.

L'écran AMOLED de 6,67 pouces se montre digne d'un smartphone haut de gamme avec sa résolution de 2800 × 1260 pixels et son taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Sa luminosité typique de 800 nits devrait passer à 1600 nits à l'extérieur, ce qui le rend facilement reconnaissable en plein soleil.

Un écran lumineux.

Les caméras Nothing ont toutes une résolution de 50 mégapixels. Les différences se situent au niveau de la focale, de l'ouverture et de la densité de pixels des capteurs. Une caméra ultra grand angle et une caméra téléobjectif avec une focale trois fois plus grande complètent la caméra principale.

La batterie est relativement grande avec une capacité de 5500 mAh et se charge complètement en 54 minutes avec jusqu'à 65 watts. Pour cela, il faut toutefois un adaptateur secteur adapté. Il n'est pas inclus dans la livraison.

Sous le bouton d'alimentation se trouve le bouton Essential.

Le Phone (3) est livré avec Android 15 ou Nothing OS 3.5. Il devrait recevoir cinq mises à jour Android jusqu'à Android 20 inclus. Les mises à jour de sécurité sont prévues tous les deux mois pendant sept ans. L'Essential Space, l'outil d'intelligence artificielle de Nothing pour la collecte et l'organisation des captures d'écran, des notes vocales et d'autres choses, reçoit une nouvelle fonction avec le Phone (3). Le smartphone peut enregistrer une réunion complète et stocke l'enregistrement et le résumé dans Essential Space.

Les principales caractéristiques en bref

Ecran : 6,67 pouces AMOLED, 2800 × 1260 pixels, 460 ppi, 120 Hertz, 1600 Nits en extérieur

Snapdragon 8s Gen 4

Caméra principale : 50 mégapixels, f/1,68

Caméra téléscopique périscopique : 50 mégapixels, f/2,68, zoom 3x

Caméra ultra grand angle : 50 mégapixels, f2,2, angle de vue de 114 degrés

Caméra frontale : 50 mégapixels, f/2,2

Mémoire vive : 12 / 16 Go

Mémoire : 256 / 512 Go

5500 mAh, 65 watts, plein en 54 minutes, 15 watts sans fil (Qi 1.3)

Gorilla Glass Victus (arrière), Gorilla Glass 7i (avant), IP 68

Dual Nano-SIM, eSIM

NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7

Prix et disponibilité

Le Nothing Phone (3) sera disponible en précommande à partir du 4 juillet. Les ventes régulières débuteront le 15 juillet. Selon le type de mémoire, il coûtera 699 ou 799 francs ou 799 ou 899 euros.

Téléphone portable Nouveau CHF 699.– Nothing Nothing Phone (3) 256 Go, Noir, 6.67", Double SIM, 50 Mpx, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 699.– CHF 100.– rabais déjà déduite Nothing Nothing Phone (3) 512 Go, Noir, 6.67", Double SIM, 50 Mpx, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 699.– CHF 100.– rabais déjà déduite Nothing Nothing Phone (3) 512 Go, Blanc, 6.67", Double SIM, 50 Mpx, 5G

Les personnes ayant précommandé le produit recevront la variante de mémoire plus grande à un prix plus avantageux. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :

** Suisse**

** Allemagne **

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 10 personne(s)