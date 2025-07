Nouveautés + tendances 2 4

Galaxy Z Fold7 et Flip7 : les smartphones pliables de Samsung deviennent plus fins

Samsung rend ses smartphones pliables et dépliables plus fins. Les Galaxy Z Flip7 et Fold7 rejoignent ainsi la concurrence sur ce point.

Quand un fabricant parle de «en se concentrant entièrement sur le thème du design», il ne faut pas s'attendre à des sauts technologiques. En revanche, l'aspect visuel des Galaxy Z Fold7 et Flip7 change par rapport aux modèles précédents. Avec un an de retard, ils deviennent ainsi aussi fins que les concurrents d'autres fabricants. La surface d'écran est tout de même plus grande : alors que le smartphone pliable Flip7 reçoit un écran extérieur plus grand, l'écran intérieur du smartphone pliable Fold7 est plus grand. Le support du stylet S Pen est cependant victime de la finesse du design.

Samsung Galaxy Z Fold7 : 26 pour cent plus fin

Le Galaxy Z Fold7 est 3,2 millimètres, soit 26 pour cent, plus fin que son prédécesseur une fois replié. Son boîtier mesure alors 8,9 millimètres, ce qui le place en bonne position par rapport aux smartphones pliables d'autres fabricants. Samsung n'établit pas de nouveaux records, mais après que le Fold6 ait été nettement plus épais que la concurrence il y a un an, Samsung corrige maintenant ce défaut.

L'aplatissement du Fold7 ne saute pas aux yeux sans comparaison.

Déplié, le Fold7 ne mesure que 4,2 millimètres d'épaisseur. Son poids a diminué de 14 grammes pour atteindre 215 grammes. Ceci est rendu possible par une nouvelle charnière appelée «Armor FlexHinge» et un écran plus fin et plus robuste. En outre, Samsung a renoncé à la prise en charge du S Pen, économisant ainsi la technologie de réception du stylet à l'intérieur du smartphone.

Le Fold7 (à gauche) est devenu plus fin, c'est bien visible.

L'écran extérieur de 6,5 pouces a désormais un rapport d'aspect de 21:9, ce qui le rend surtout plus large que son prédécesseur. Avec 8 pouces, l'écran intérieur du Fold7 devient 11 pour cent plus grand que celui du Fold6.

L'écran du Fold7 (à gauche) est onze pour cent plus grand que celui du Fold6.

Pour que le Fold7 soit à la fois fin et robuste, Samsung utilise «Advanced Armor Aluminium» pour le boîtier. L'écran avant est protégé par Gorilla Glass Victus 2 et le dos est censé être protégé par Gorilla Glass Ceramic 2 contre les rayures et autres dommages. L'ensemble du smartphone est protégé contre l'immersion dans l'eau selon la norme IP48, mais pas contre la poussière.

Plus proche de l'Ultra

Si Samsung a supprimé le support du S Pen sur le Fold7 - il n'y avait plus de place pour la technologie nécessaire dans le boîtier plat - d'autres caractéristiques devraient rapprocher le smartphone pliable du S25 Ultra. Ainsi, les deux smartphones disposent du même chipset avec le Snapdragon 8 Elite pour Galaxy. Ils ont également le même appareil photo principal de 200 mégapixels. Par rapport au Fold6, elle devrait offrir 44 pour cent de luminosité en plus et enregistrer quatre fois plus de détails. Le Fold7 reprend également du S25 Ultra les fonctions Nightography pour les prises de vue dans l'obscurité ainsi que le support du HDR 10 bits.

Une fois replié, le Fold7 a les dimensions d'un smartphone classique.

Les autres caméras du Foldable sont une caméra télé de 10 mégapixels avec une distance focale trois fois supérieure à celle de la caméra principale et une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels. Cette dernière est censée être 56 pour cent plus lumineuse que celle du Fold6. Les caméras frontales de 10 mégapixels sur les deux écrans ont un angle de vue de 100 degrés, soit 15 degrés de plus que sur le modèle précédent.

La batterie du Galaxy Z Fold7 a une capacité inchangée de 4400 mAh. Elle peut être chargée par câble à une puissance maximale de 25 watts, ce qui est plutôt lent. Le chargement sans fil est possible, mais encore plus lent, et le smartphone charge d'autres appareils sans fil via «Wireless Powershare».

Le Fold7 utilise la même caméra principale que le S25 Ultra.

Samsung livre le Fold7 avec Android 15 et One UI 7 comme interface utilisateur. Le smartphone devrait recevoir des mises à jour d'Android et des mises à jour de sécurité pendant sept ans. Le Galaxy AI avec ses nombreux outils et Gemini comme assistant IA ne doivent pas manquer. Les particularités ou nouveautés sont l'Audio Eraser, qui doit déjà supprimer les bruits parasites pendant l'enregistrement - ultérieurement , cela ne fonctionne pas très bien jusqu'à présent. En revanche, pour la retouche d'image, il me semble plus pratique de pouvoir voir l'original et la retouche côte à côte sur le grand écran.

Gemini a été adapté aux grands écrans et n'a plus besoin de plein écran. L'IA se contente d'un écran partagé ou d'un mode image dans l'image. Il est ainsi plus facile, par exemple, de travailler dans une application et d'utiliser Gemini en parallèle ou de pousser des images vers l'IA. Le Fold7 est le premier smartphone à obtenir le Circle-to-Search pour le gameplay. Si vous ne savez pas quoi faire, il vous suffit d'entourer l'action sur la capture d'écran temporaire. L'IA doit alors reconnaître le jeu et la situation et proposer des conseils et des solutions.

Le logiciel s'adapte de mieux en mieux au grand écran.

Prix et disponibilité

Samsung a augmenté le prix de son smartphone pliable plus fin. Il est disponible à partir de 1899 francs ou 2099 euros. Les précommandes sont possibles dès maintenant et les ventes régulières débuteront le 22 juillet en Suisse et le 23 juillet en Allemagne. Ceux qui achèteront un Galaxy Z Fold7 d'ici là obtiendront le modèle avec 512 gigaoctets de stockage pour le prix de la variante à 256 gigaoctets. La version 1 To ne bénéficie pas de l'offre de double stockage, mais d'une réduction de 100 francs:

Promotion Samsung Galaxy Z Fold7 et Flip7 : Précommandez dès maintenant avec 100 CHF de réduction immédiate

Téléphone portable Nouveau CHF 1899.– CHF 100.– rabais déjà déduite Samsung Galaxy Z Fold7 512 Go, Ombre d'argent, 8", SIM + eSIM, 200 Mpx, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 1899.– CHF 100.– rabais déjà déduite Samsung Galaxy Z Fold7 512 Go, Jetblack, 8", SIM + eSIM, 200 Mpx, 5G

Samsung Galaxy Z Flip7 : plus d'écran et plus de batterie

Samsung a également aminci son smartphone à clapet Galaxy Z Flip7. Avec six - ouvert - ou huit - fermé - pour cent, les changements sont cependant moins évidents que pour le Fold7. Le Flip utilise également une charnière Armor FlexHinge. Parallèlement, ses écrans sont plus grands. L'écran extérieur mesure désormais 4,1 pouces - contre 3,5 pouces sur le Flip6 - et englobe les caméras. L'assistant IA de Google, Gemini, peut être utilisé sur l'écran extérieur et le Now Bar et le Now Briefing y apparaissent également. De plus, vous obtenez de nouvelles options de personnalisation visuelle pour l'écran de couverture - comme une horloge compressible.

L'écran extérieur est plus grand.

L'écran intérieur adopte un ratio 21:9 et devient plus grand et surtout plus large (6,9 pouces) que l'écran de 6,7 pouces de son prédécesseur.

A la différence du Flip6 ou du Fold7, Samsung n'utilise pas de chipset Qualcomm pour le Flip7. A la place, il utilise un Exynos 2500 produit en interne. Selon Samsung, il devrait toutefois surpasser le processeur de son prédécesseur dans toutes les catégories de performance.

En position ouverte, il a les dimensions d'un smartphone classique.

Malgré la finesse du boîtier, Samsung a augmenté la capacité de la batterie du Flip7 de 300 mAh pour la porter à 4300 mAh. Cela devrait par exemple permettre d'augmenter la durée de lecture vidéo de six heures par rapport à son prédécesseur, pour atteindre 31 heures. La batterie peut être rechargée par câble avec jusqu'à 25 watts ou sans fil avec moins de puissance.

Le boîtier du Flip7 est en Armor Aluminium 2 et Gorilla Glass Victus 2 protège le dos. Comme le Fold7, il est étanche selon la norme IP48, mais n'est pas protégé contre la poussière.

Le smartphone comme trépied pour appareil photo

Le Flip7 dispose d'un appareil photo de 10 mégapixels dans l'écran, mais les caméras extérieures peuvent être utilisées sans problème pour les selfies. A moitié ouvert, le smartphone devient même son propre trépied. Vous disposez alors d'un appareil photo principal de 50 mégapixels et d'un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels.

Le Flip7 est son propre trépied d'appareil photo.

Lorsque vous tenez le smartphone à clapet fermé dans votre main, vous pouvez désormais balayer l'écran avec votre pouce pour zoomer - numériquement.

Prix et disponibilité

Pour le Galaxy Z Flip7, Samsung fixe un prix de vente conseillé de 1149 francs ou 1199 euros. Les précommandes sont possibles dès maintenant et la vente débutera également le 22 juillet en Suisse et le 23 juillet en Allemagne. Là encore, l'offre «Double mémoire» est disponible pour les précommandes.

Téléphone portable Nouveau CHF 1149.– CHF 100.– rabais déjà déduite Samsung Galaxy Z Flip7 512 Go, L'ombre bleue, 6.90", eSIM, 50 Mpx, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 1149.– CHF 100.– rabais déjà déduite Samsung Galaxy Z Flip7 512 Go, Jetblack, 6.90", eSIM, 50 Mpx, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 1149.– CHF 100.– rabais déjà déduite Samsung Galaxy Z Flip7 512 Go, Coralred, 6.90", eSIM, 50 Mpx, 5G

Galaxy Z Flip7 FE : un Flip6 modifié avec un prix de vente conseillé à trois chiffres

Avec le Galaxy Z Flip7 FE, Samsung veut rendre les smartphones à clapet plus abordables. Il s'agit du Flip6 avec un processeur différent - Exynos 2400 au lieu de Snapdragon 8 Gen 3 - et moins de mémoire vive - huit gigaoctets au lieu de douze. Avec un prix de vente conseillé de 999 euros, Samsung veut s'ouvrir à de nouvelles catégories d'acheteurs. Toutefois, le Flip6, vieux d'un an, est déjà disponible actuellement pour moins de 800 euros ou francs. On est alors tenté de prendre en compte l'année de support logiciel déjà écoulée.

