Nouveautés + tendances 21 6

Ce que l'on sait déjà de la nouvelle série Pixel-10 de Google

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 17/7/2025

Chaque année, les appareils Pixel nous saluent. Outre quatre smartphones Pixel 10, Google présentera également des smartwatches et des écouteurs. Un aperçu des rumeurs.

Les invitations ont été envoyées : Google présentera ses nouveaux appareils le 20 août 2025 à New York. Le groupe tech présentera alors «les derniers Pixel Phones, montres, écouteurs et autres.»

Sur la base des rumeurs précédentes, la série Pixel 10 ne sera pas une révolution. Il semble qu'il y ait surtout quelques mises à jour de spécifications à venir. Cependant, certains points méritent un examen plus approfondi.

Un Pixel 10 Pro Fold entièrement étanche à la poussière

Selon les dernières fuites de Android Headlines, le Pixel 10 Pro Fold pliable aurait une certification IP68. Il serait ainsi entièrement protégé contre la poussière et l'eau, ce qui en ferait le tout premier pliable.

Alors que l'écran frontal du Pixel 9 Pro Fold était de 6,3 pouces, il devrait légèrement s'agrandir sur le dernier modèle : 6,4 pouces. La capacité de la batterie augmente également. Selon Android Headlines, elle serait de 5015 mAh heures en plus, soit 7 pour cent de plus que son prédécesseur et 9 pour cent de plus que son concurrent, le Samsung Galaxy Z Fold 7.

Le Pixel 10 aura un téléobjectif

Le modèle Pixel régulier, actuellement le Google Pixel 9, avait jusqu'à présent deux caméras à l'arrière. Selon des images de rendu d'Onleaks, son successeur devrait également accueillir un téléobjectif.

Cela semble bien pour le moment, mais les deux caméras actuelles devraient être rétrogradées. Apparemment, ce sont celles du Pixel 9a qui sont installées. Sur le papier, elles ne sont pas aussi puissantes que celles des Pixel 9. Par exemple, alors que le Pixel 9 est équipé d'un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur de 1/1,31 pouce, le Pixel 10 devrait avoir un capteur de 1/1,95 pouce. Le capteur de l'appareil photo ultra grand-angle aurait également été légèrement réduit. Reste à savoir si Google pourra compenser la qualité par un logiciel.

Encore plus Google : puce et processeur d'image maison

La puce utilisée devrait être un Tensor G5. Selon la fuite de l'entrée Geekbench 5, celle-ci ne fait pas de bonds particuliers et se situe à peu près au même niveau que le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Par le passé, Google a toujours fait en sorte que le logiciel et la puce soient très bien adaptés l'un à l'autre, vous devriez donc être très bien équipé au quotidien avec cette nouvelle puce. De plus, Google semble avoir intégré davantage de technologie propre, comme par exemple son propre processeur d'image. Celui-ci remplacerait alors celui de Samsung.

Par le passé, Google réservait le lancement des nouvelles versions d'Android à ses propres appareils. Cette fois-ci, l'entreprise a présenté de nombreuses fonctionnalités dès le mois de juin. Les nouveautés annoncées auparavant, comme une refonte complète et des fonctions multitâches, n'ont pas été présentées. Il y a donc de fortes chances pour que Google ait gardé ces éléments pour la série Pixel 10.

Point de vue Android 16 est arrivé - uniquement pour les appareils Pixel et pas encore complet par Jan Johannsen

Du souffle pour la Pixel Watch 4

La plus grande nouveauté annuelle de la Pixel Watch était jusqu'à présent à chaque fois une batterie plus grande. Il semble que ce soit également le cas pour la Pixel Watch 4. Cette fois-ci, selon les images de rendu d'Android Headlines, elle sera apparemment un peu plus épaisse.

On voit également deux boutons supplémentaires dont la fonction n'est pas encore claire. En revanche, les pogopins de chargement ont été supprimés. Il semble que Google mise désormais sur une alimentation magnétique - vous connaissez peut-être le principe de l'Apple Watch. Google appelle cette technologie selon Engaged «Pixelsnap».

Les prix sont élevés : 100 francs ou euros de plus

Si l'on en croit le journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies Roland Quandt, les prix de chacun des nouveaux appareils seraient supérieurs de 100 euros à ceux de l'année dernière. Le Pixel 10 standard devrait ainsi débuter à 899 euros, le 10 Pro à 1099 euros et la version XL à 1299 euros. Le modèle pliable est encore un peu plus élevé, à 1899 euros. Si l'augmentation est similaire en Suisse, les prix seraient de 899 francs pour le Pixel 10, 1049 francs pour le Pixel 10 Pro, 1179 francs pour le 10 Pro XL et 1799 pour le Pixel 10 Pro Fold.

Les Buds 2a seront disponibles à partir de 149 euros, selon Quandt. L'année dernière, ils étaient encore à 109 euros. Il est fort possible que des promotions sur les bundles soient proposées lors du lancement des ventes.

Photo d’en-tête : Onleaks/ Androidheadline

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 21 personne(s)