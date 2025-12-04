Nouveautés + tendances 9 1

Prix des développeurs allemands : "Tiny Bookshop" rafle la mise

Martin Jungfer Traduction : traduction automatique 4/12/2025

"Meilleurs graphismes" et "Meilleur jeu indépendant" : c'est dans ces deux catégories que "Tiny Bookshop" a remporté la victoire. Ce jeu de bien-être peut se targuer d'être le "meilleur jeu allemand" 2025. Mais un jeu au thème plus sombre a également été récompensé.

Attention, ce jeu pourrait vous donner de drôles d'idées : quittez votre emploi de bureau ennuyeux et ouvrez une librairie dans un endroit idyllique de la côte. Là, vous vous impliquez dans la communauté, vous transmettez des connaissances et vous divertissez. C'est à peu près l'histoire de «Tiny Bookshop» du studio Neoludic Games de Cologne.

Il vient d'être désigné meilleur jeu d'un pays germanophone de l'année 2025 par le jury du prix allemand des développeurs. Le jury a fait l'éloge de «pour son souci du détail» et de «pour l'expérience exceptionnelle qu'il offre». Et encore:

Le style artistique dessiné à la main, la musique douce et la narration poétique créent un monde qui inspire la sécurité, la créativité et l'appartenance.

Convaincu par la justification détaillée du jury, je vais essayer le jeu et vous livrer ma critique ici. Je suis content : je peux même faire fonctionner la petite librairie sur mon Mac.

L'élucidation des crimes nazis

L'ambiance est moins idyllique sur «The Darkest Files». Ce jeu, dans lequel vous enquêtez sur des crimes nazis après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été créé par le studio Paintbucket Games de Berlin. Ses créateurs sont heureux d'avoir remporté le prix dans les catégories «Meilleur game design» et «Meilleur jeu Beyond Entertainment». Kim, collègue de la rédaction et spécialiste des jeux indépendants, a déjà parcouru le jeu. Vous pouvez lire sa critique ici :

Critique "The Darkest Files" est déjà l'un des jeux narratifs les plus impressionnants de l'année par Kim Muntinga

Le studio suisse Stray Fawn, connu pour «The Wandering Village», a également gagné quelque chose. Le récent «Dungeon Crawler» a transposé la mécanique des automates à pinces, comme on en trouve dans les foires, dans un jeu de deckbuilder roguelike. Le jury du prix allemand des développeurs a trouvé cela très ingénieux et lui a décerné le prix de l'innovation ainsi que le prix du meilleur jeu casual «» . Pour en savoir plus sur le studio et sa fondatrice, cliquez ici:

En coulisse Entre bonus de sympathie indie et préjugés : L'éditeur de jeux suisse Stray Fawn fait le bilan par Philipp Rüegg

Encore plus de prix

Le jury a récompensé Toukana Interactive de Berlin, responsable de «Star Birds» et «Dorfromantik», en tant que Studio de l'année. Dans la catégorie «Meilleure conception audio», le jeu d'enquête «Duck Detective : The Ghost of Glamping» a remporté le prix. Le «Meilleure histoire» a été remporté par le jeu d'aventure d'horreur «Mindlock - The Apartment» et pour le «Meilleure performance technique», le prix est allé au jeu de simulation de pompiers «Firefighting Simulator : Ignite».

