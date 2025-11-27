Nouveautés + tendances 6 5

Le nouveau chapitre de "Kill Bill" de Tarantino fait ses débuts dans "Fortnite

Debora Pape Traduction : traduction automatique 27/11/2025

Jamais auparavant Quentin Tarantino n'avait filmé et publié a posteriori des séquences de ses œuvres. Mais maintenant, il le fait. Le classique "Kill Bill" du début des années 2000 fait l'objet d'un nouveau chapitre, que l'on peut voir pour la première fois dans "Fortnite".

Le jeu de tir en ligne «Fortnite» d'Epic Games est connu pour ses nombreux crossovers avec d'autres franchises. Ils incluent des skins, des armes et parfois même des modes de jeu ou des maps inspirés de partenaires de coopération. Aujourd'hui, un autre crossover, que personne n'avait probablement mis sur la carte du bingo, vient s'ajouter à la liste : «Fortnite» X «Kill Bill».

«Kill Bill» est le quatrième film de Quentin Tarantino - un film en deux parties pour des raisons commerciales - et il a déjà presque un quart de siècle d'existence. Dans le cadre de cette coopération, il n'y a pas seulement de nouveaux skins, mais aussi, pour la première fois, un chapitre inédit du matériel qui sera visible dans le jeu. Tarantino avait déjà terminé le scénario de l'histoire pour la version originale du film , mais l'adaptation cinématographique n'a jamais vu le jour pour des raisons de coûts.

Il a maintenant adapté l'intrigue en «Le chapitre perdu : La Vengeance de Yuki» en collaboration avec Epic Games et son moteur Unreal Engine, dans le style «Fortnite». Uma Thurman, l'interprète du personnage principal «Black Mamba», reprend également son rôle de tueuse à gages vengeresse pour les prises de vue en motion capture. Voici une bande-annonce pour un avant-goût:

D'abord dans le jeu, ensuite au cinéma

Le nouveau chapitre sera présenté pour la première fois le 30 novembre à 20h00 CET, dans le cadre de «Fortnite». Selon un article de blog, vous pouvez rejoindre le showroom 30 minutes avant le début de l'événement. Vous le trouverez dans le jeu, en haut de l'écran de découverte de «» . .

A propos, aux États-Unis, ce nouveau chapitre sera également visible au cinéma à partir du 5 décembre. Le film sortira sous le titre «Kill Bill : The Whole Bloody Affair», d'une durée totale d'environ quatre heures et demie, y compris la séquence de «Fortnite»- comme Tarantino l'avait initialement prévu. On ignore pour l'instant si cette épopée sera également projetée dans les salles de cinéma en Europe.

«Kill Bill» est spécial - et c'est pourquoi la séquence «Fortnite» lui convient

La vengeance est le thème central de «Kill Bill». Le personnage principal est «Black Mamba» (également «la mariée»), membre d'un commando de tueurs dirigé par son amant Bill (David Carradine). Lorsque «Black Mamba» quitte le groupe pour se marier, ses anciens collègues, à la demande de Bill, font un carnage dans la chapelle de mariage, dont elle ne sort que grièvement blessée.

Quatre ans plus tard, elle veut faire payer ses anciens collègues et surtout Bill. Tarantino sert la vengeance de Black Mamba en dix chapitres (désormais onze). Le nouveau chapitre s'intéresse à la formation d'un cercle vicieux de vengeance : pour tuer le chef des yakuzas O-Ren Ishii (Lucy Liu), Black Mamba massacre leur entourage dans l'histoire principale. La jeune garde du corps Gogo est également victime de son action. La sœur de cette dernière, Yuki, veut se venger. Vous pouvez voir la scène avec Gogo ici:

Pour le film, Tarantino a expérimenté différents styles. Un chapitre, par exemple, est entièrement filmé comme un anime. Une longue scène de combat assez sanglante est présentée au public en noir et blanc ou en ombres chinoises sur un fond bleu. La transposition de «Yuki's Revenge» en film d'animation déjanté «Fortnite» s'inscrit donc dans le style singulier de «Kill Bill».

Photo d’en-tête : Epic Games/Tarantino

