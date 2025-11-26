Nouveautés + tendances 10 9

La première bande-annonce de la nouvelle saison de "Scrubs" éveille des sentiments nostalgiques

Debora Pape Traduction : traduction automatique 26/11/2025

Trois mois avant le début de la dixième saison de "Scrubs", une première bande-annonce vient d'être dévoilée. Tous les personnages principaux sont de nouveau réunis à l'hôpital.

La série hospitalière culte «Scrubs» aura une suite, une quinzaine d'années après la fin de l'impopulaire neuvième saison. On le sait depuis quelques mois déjà, et aussi que l'acteur principal Zach Braff reviendra dans son rôle de l'adorable Dr Dorian («J.D.»). Au cours des dernières semaines, d'autres anciens membres du casting ont confirmé leur retour. Ils apparaissent maintenant dans une première bande-annonce qui devrait faire battre le cœur des fans.

Dans ce court extrait, J.D., son meilleur ami Turk (Donald Faison) ainsi que sa femme Elliot (Sarah Chalke) tentent de faire une entrée héroïque dans un couloir d'hôpital devant un groupe de jeunes internes. Le trio de médecins vieillissants - qui a étonnamment bien résisté - s'attire des regards en coin.

C'est alors que le Dr Cox (John C. McGinley), connu pour ses légendaires coups de gueule, fait une apparition surprenante et se moque de J.D.. Et ce n'est pas tout : derrière le Dr Cox, l'ancienne infirmière Carla (Judy Reyes) entre en scène et prend la défense de «Bambi». Tout est donc comme avant - comme si la neuvième saison n'avait jamais existé.

Retour à la routine de la clinique

En fait, l'équipe de «Scrubs» de l'hôpital Sacred Heart avait déjà fait ses adieux émouvants et, pour de nombreux fans, parfaits avec la huitième saison. Puis une autre saison est apparue, centrée sur de nouveaux visages.

Cette fois, l'accent a été mis sur une école de médecine et ses étudiants. Plusieurs acteurs populaires des saisons précédentes n'étaient plus présents dans la saison 9 ou n'apparaissaient que pour de brèves apparitions en tant que guests, notamment Zach Braff, Sarah Chalke et Judy Reyes. La saison 9 a été critiquée pour le décalage de l'intrigue et l'accent mis sur de nouveaux personnages.

Le couple de rêve formé par «Chef de la médecine» Dr. Cox et l'infirmière Carla est sur la ligne de départ.

Source : ABC

La nouvelle saison 10 pourrait à nouveau être nettement mieux accueillie. Non seulement une grande partie du casting original est de retour, mais l'action semble se dérouler à nouveau à l'hôpital. Les conditions sont donc réunies pour des histoires de patients touchantes, qui ont déjà suscité des émotions dans les saisons précédentes.

Une inscription sur les blouses des médecins ainsi qu'un logo en arrière-plan indiquent que l'hôpital en question est l'hôpital Sacred Heart. La saison 10 sera une sorte de mélange entre un reboot et une suite. L'accent sera mis sur les interactions entre les anciens personnages et leurs particularités. Les nouveaux internes ajoutent de nouveaux visages. En même temps, ils permettent de poursuivre l'arc narratif original de jeunes médecins qui doivent s'adapter à la dure vie de l'hôpital.

Qui d'autre pourrait revenir?

On ne sait pas si le Dr Kelso (Ken Jenkins), l'ancien chef de service peu recommandable, fera son retour - l'acteur a maintenant 85 ans. On ne sait pas non plus si Neil Flynn, le méchant concierge, sera de retour au Sacré-Cœur. En tout cas, Sam Lloyd, qui jouait le rôle de Ted, l'avocat de la clinique, timide et gaffeur, manquera à l'appel. Il est mort d'un cancer en 2020. En revanche, Robert Maschio (Todd) devrait être présent dans le rôle d'un chirurgien compétent mais puéril. Il n'apparaît cependant pas dans la bande-annonce.

La nouvelle saison de «Scrubs» débutera le 25 février aux Etats-Unis sur ABC. En Europe, vous pourrez probablement la regarder en streaming sur Disney+ à partir de cette date.

Photo d’en-tête : ABC

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 10 personne(s)







