"GTA VI" repoussé à novembre 2026

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 7/11/2025

Les fans de la série open world de Rockstar devront encore patienter un peu. "GTA VI" ne sortira pas en mai prochain comme prévu, mais en novembre.

Alors qu'initialement 2025 était l'année de sortie, la date suivante tombe également. Le 26 mai 2026 devient le 19 novembre 2026. «Nous sommes désolés de prolonger encore une attente déjà longue, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le haut niveau de qualité que vous attendez et que vous méritez», écrit Rockstar.

«GTA VI» est probablement le jeu le plus attendu de tous les temps. Son prédécesseur s'est vendu à plus de 215 millions d'exemplaires. L'ensemble des volets s'est écoulé à plus de 450 millions d'unités.

C'est avec ce gang que l'on va certainement se prendre la tête dans «GTA VI».

Par rapport à The Business Insider explique Strauss Zelnick, PDG de Take-Two : «Lorsque nous fixons une date, nous y croyons vraiment.» Take Two est l'éditeur de «GTA VI» et propriétaire de Rockstar. «Lorsque nous avons fixé la dernière date, nous avons dit que nous donnerions plus de temps à un jeu s'il avait besoin d'être peaufiné pour devenir la meilleure version possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous sommes très satisfaits de cette date de sortie. Elle se situe dans la même année fiscale, c'est un grand moment pour la sortie», poursuit Zelnick.

Les deux premières bandes-annonces de «GTA VI» ont dévoilé le décor et les protagonistes. Le jeu se déroule à Leonida. Il s'agit d'un état fictif inspiré de la Floride. Les bandes-annonces suggèrent que vous incarnerez le couple de gangsters Lucia Caminos et Jason Duval. Tous les passe-temps typiques de «GTA», qui rendent la série si populaire, vous attendent. J'ai analysé la première bande-annonce et notre collègue Domagoj a analysé la seconde.

Jason est l'un des personnages principaux avec Lucia.

Rockstar fait également les gros titres en ce moment avec les accusations de licenciement de membres du personnel qui voulaient créer un syndicat. Entre 30 et 40 personnes auraient été licenciées au Royaume-Uni, écrit Bloomberg. Rockstar nie tout lien entre les licenciements et les efforts syndicaux.

