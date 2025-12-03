Nouveautés + tendances 10 2

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de décembre 2025

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 3/12/2025

Alors que "Indiana Jones et le Grand Cercle" démarre comme le grand événement du mois, des titres comme "Death Howl", "A Game About Digging A Hole" et "Bratz : Rhythm & Style" apporteront des touches de couleur inhabituelles au catalogue du Xbox Game Pass.

Pour le dernier mois de l'année, Microsoft crée dans le Game Pass une coupe transversale de l'actualité du jeu vidéo : aventures narratives, roguelikes tactiques, conception classique de jeux de combat et jeux indés expérimentaux. La grande vedette est bien sûr «Indiana Jones et le Grand Cercle». Mais même en dehors de cela, la sélection offre suffisamment de matière pour des styles de jeu très différents.

«Monster Train 2»

Quand: 03 décembre

Où: Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium



«Monster Train 2» poursuit de manière cohérente le deckbuilding roguelike de son prédécesseur. Une fois de plus, vous dirigez un train infernal à travers des territoires hostiles, chaque arrêt exigeant de nouvelles décisions tactiques.

L'interaction entre le jeu de cartes, le positionnement des unités et la gestion des ressources est plus complexe, mais reste suffisamment transparente pour vous permettre de développer vos propres stratégies. Les combats récompensent les synergies : si vous combinez correctement les invocations avec les sorts, vous obtenez de puissants effets en chaîne. La progression à long terme, les améliorations permanentes et les nouveaux compartiments pour votre train créent un arc de motivation général. Visuellement, le jeu reste fidèle à son style emblématique : coloré, sombre et avec des touches d'humour.

«Spray Paint Simulator»

Quand: 03 décembre

Où: Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium



«Spray Paint Simulator» est entièrement dédié à l'art de la peinture à la bombe. Vous décorez des murs, des meubles ou des intérieurs entiers avec différentes buses, textures et couleurs. Le jeu accorde une importance surprenante au réalisme des dégradés : la peinture s'écoule, couvre différemment et change d'effet en fonction du matériau. Les commandes vont des designs décoratifs aux projets complexes avec des thèmes prédéfinis.

Le déroulement calme et la liberté de création créent un flux de jeu presque méditatif. Sans contrainte de temps, vous pouvez expérimenter, repeindre les erreurs ou essayer des styles totalement nouveaux.

«33 Immortals» (Game Preview)

Quand: 04 décembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium



«33 Immortals» met l'accent sur l'action en coopération pour un maximum de 33 joueurs simultanément. Le titre combine des éléments de roguelike avec des mécaniques de raid spontanées : Vous rejoignez un groupe en cours, vous vous battez dans des zones générées de manière procédurale et vous affrontez des boss surdimensionnés. Chaque run apporte de nouveaux équipements, compétences et avantages spécifiques à votre rôle.

Malgré le nombre élevé de joueurs, l'action reste étonnamment structurée, car les phases d'attaque, les zones de repli et les mécaniques de groupe sont clairement identifiables. L'aspect stylisé de la fantasy donne une vue d'ensemble et du caractère aux grandes batailles.

«Indiana Jones et le Grand Cercle»

Quand: 04 décembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium



«Indiana Jones et le Grand Cercle» met en scène le célèbre archéologue dans un jeu d'action-aventure moderne qui mise beaucoup sur la mise en scène cinématographique. Vous voyagez dans des lieux emblématiques, explorez des ruines, résolvez des énigmes mécaniques classiques et survivez à des séquences d'évasion dynamiques. Le mélange d'escalade, de combats et d'exploration s'enchaîne de manière fluide pour faire progresser l'intrigue.

Indiana Jones reste présent en tant que personnage : plein d'humour, expérimenté et oscillant toujours entre le risque et la soif de connaissance. Le jeu utilise aussi bien des sections linéaires que des zones semi-ouvertes pour varier le rythme. La présentation rappelle les films d'aventure modernes : avec beaucoup de mouvements, des images concises et un accent clair sur l'atmosphère. Notre collègue Philipp se montre enthousiaste à l'égard du jeu dans sa critique:

«Routine»

Quand: 04 décembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC, console portable

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Routine» est un jeu de science-fiction et d'horreur qui mise sur la tension psychologique plutôt que sur les jumpscares. La base lunaire abandonnée semble sobre, froide et étrange. Les bruits, les ombres et la lumière vacillante déterminent votre progression. Les ennemis sont rarement visibles mais constamment présents, ce qui crée un sentiment de menace latente.

Vous cherchez des indices sur la disparition de l'équipage, ouvrez des zones verrouillées et utilisez des technologies qui semblent aussi utiles que risquées. Routine tire sa force de son design sonore, de son rythme lent et de son confinement claustrophobe.

«A Game About Digging A Hole»

Quand: 09 décembre

Où : Cloud, Xbox Series X|S, PC, console portable

Comment: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«A Game About Digging A Hole» est un jeu d'exploration volontairement minimaliste, entièrement centré sur le creusement. Vous achetez une petite maison avec un jardin insignifiant et commencez finalement à creuser un trou. Plus vous creusez, plus l'environnement change. Les couches, les matériaux et les textures indiquent qu'il y a quelque chose de caché sous le jardin.

L'atmosphère calme, le style épuré et la progression lente créent un flux de jeu presque méditatif. De nombreuses décisions sont intuitives : quels outils achetez-vous ? Comment utilisez-vous les ressources que vous trouvez ? Le jeu évite délibérément les objectifs clairs ou les rebondissements dramatiques et vous laisse l'espace pour trouver votre propre rythme.

«Death Howl»

Quand: 09 décembre

Où: PC, console portable

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Death Howl» combine le deckbuilding avec une aventure sombre autour de la perte et de la vengeance. Vous contrôlez une mère qui traverse des régions cauchemardesques à la recherche de son fils disparu. Chaque étape apporte de nouveaux ennemis, des choix et des cartes que vous combinez tactiquement. Les combats sont au tour par tour, mais dynamisés par des totems, des effets de synergie et de courtes fenêtres d'action.

Le monde semble inquiétant et oppressant, porté par des décors dessinés à la main et une musique mélancolique qui crée une tension constante. L'histoire se déroule lentement au fil des rencontres, des lieux et des souvenirs, sans jamais être trop explicative.

«Dome Keeper»

Quand: 09 décembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC, console portable

Comment: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Dome Keeper» combine le roguelike, le tower defense et le minage dans un gameplay focalisé et tactique. Vous creusez sous votre dôme de protection pour trouver des ressources, améliorer votre équipement et vous défendre contre les attaques de créatures étranges. L'intérêt réside dans l'alternance de calme et d'agitation : sous terre, il faut creuser et décider efficacement, tandis qu'en surface, vous devez réagir rapidement et utiliser vos défenses de manière optimale. Chaque partie se déroule différemment car la structure, les vagues d'ennemis et les lieux de découverte varient.

«Mortal Kombat 1»

Quand: 10 décembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Mortal Kombat 1» fait revenir la série de jeux de baston traditionnelle dans une version moderne. Le système de combat mêle combos rapides, coups durs et pauses tactiques, tandis que le nouveau système de soutien offre des options de combat supplémentaires. Les arènes sont détaillées, en partie destructibles, et donnent une identité claire à chaque match.

La campagne raconte une version alternative de l'univers connu et mise fortement sur la mise en scène cinématographique. Fatalités, brutalités et coups de signature restent spectaculaires et volontairement exagérés, sans créer de distance artificielle.

«Bratz : Rhythm & Style»

Quand: 11 décembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Bratz : Rhythm & Style» s'adresse aux fans de jeux de mode, de musique et de style de vie et transpose la marque Bratz de manière ludique et moderne. Vous accompagnez les personnages dans de petites aventures de mode, créez des tenues, participez à des séquences de danse et de musique et créez des séries de photos ou de courts challenges.

Le jeu mise moins sur la mécanique que sur l'expression créative : Vous associez des vêtements, choisissez des styles, des couleurs et des accessoires et présentez vos looks dans des scènes thématiques. La musique constitue le cadre rythmique, tandis que des mini-jeux permettent de varier les plaisirs. Le ton reste léger, coloré et convivial.

Ces jeux quittent le Game Pass

Le 15 décembre 2025, «Mortal Kombat 11», «Still Wakes the Deep» et «Wildfrost» disparaîtront de l'abonnement. Le 31 décembre 2025, «Carrion» et «Hell Let Loose» suivront également .

