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PlayStation State of Play de septembre : voici les nouveaux jeux présentés par Sony

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 3/9/2026

Sony présente de nouveaux jeux pour la PS5 lors de deux présentations « State of Play ». Outre une plongée en profondeur dans « Final Fantasy 7: Rebirth », il y aura également quelques surprises.

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara», «Maneater 2», «Conq: Crown of No Quarter», «Crimson Desert: Charting the Unknown»

Les fans de Playstation ont droit à une multitude de nouveaux jeux grâce à deux présentations «State of Play» consécutives. La première partie se concentre sur les titres occidentaux, tandis que la seconde met l'accent sur les studios de développement japonais. Dans cet article, vous trouverez tous les jeux présentés lors des deux événements.

«Final Fantasy 7: Revelation»

Le directeur du jeu, Naoki Hamaguchi, apporte une nouvelle bande-annonce de «Final Fantasy 7: Revelation» au State of Play – et révèle pour la première fois une date de sortie concrète.

Mais ce n'est pas tout : dans une plongée approfondie dans le gameplay, vous pouvez découvrir l'impressionnant monde ouvert du jeu.

Avec le dirigeable, vous pouvez atteindre n'importe quelle partie du monde dès le début du jeu et sauter en parachute.

Où aller ensuite ?

Source : Square Enix

Une fois au sol, vous vous déplacez avec un Chocobo agile qui peut non seulement courir, mais aussi sauter assez haut et voler. Ce mignon volatile combat même à vos côtés lorsque des ennemis vous attaquent. Le nouveau pistolet grappin vous offre encore plus de liberté dans l'exploration.

La troisième partie du remake vous laisse beaucoup plus de liberté dans l'exploration.

Source : Square Enix

Le système de combat a été enrichi de quatre jobs librement sélectionnables (Guerrier, Chevalier, Mage noir et Invocateur). Selon le job exercé par chaque personnage, vous pourrez utiliser de nouvelles attaques et capacités défensives.

Le système de combat a été judicieusement étendu.

Source : Square Enix

De plus, vous pouvez voir dans la vidéo de présentation la nouvelle région de Wutai, des quêtes secondaires et des objets à collectionner. «Final Fantasy 7: Revelation» semble immense et j'ai hâte de passer d'innombrables heures dans ce monde magnifique.

Date : 8 avril 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Final Fantasy: Resonance»

En parlant de «Final Fantasy» : le jeu mobile «Final Fantasy: Brave Exvius» est réinterprété sous forme de remake 2D-HD. Dans la nouvelle bande-annonce, Sephiroth (de «Final Fantasy 7») fait également son apparition. Vous pouvez télécharger la démo dès maintenant sur le Playstation Store. Votre progression sera transférée dans le jeu final.

Date : 22 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Dragon Quest Monsters: The Withered World»

Le troisième jeu de Square Enix du lot. Le dernier volet de la série dérivée «Dragon Quest Monsters» propose plus de 500 monstres, nouveaux et anciens, que vous pouvez recruter, entraîner et élever.

Date : 3 décembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Until Dawn 2»

Dans la suite du classique culte, vous incarnez des membres d'un groupe de chasseurs de fantômes à la recherche de leur plus grande histoire à ce jour. Chaque décision dans ce jeu d'horreur pourrait mener à la mort d'un personnage. J'aime ce genre de jeux. Même si, à cause de mes décisions stupides, je n'atteins jamais la «bonne» fin.

Date : 28 janvier 2027

Sortie sur : PS5

«Conq: Crown of No Quarter»

«Conq: Crown of No Quarter» est un mélange sauvage d'action-RPG et de jeu de stratégie avec une touche viking. En plus des batailles brutales sur terre, vous partirez également en guerre en haute mer avec votre navire. Cela semble rafraîchissant et différent.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, PC

«Rev.Noir»

Un nouveau jeu de rôle de Konami. L'éditeur japonais apporte deux bandes-annonces au State of Play !

Le système de combat semble intéressant – même si tous les chiffres, les incrustations et les effets semblent un peu écrasants. Les fans de JRPG classiques peuvent ajouter le titre à leur liste de souhaits.

Date : 2027

Sortie sur : PS5

«Rhapsody in Scarlet»

Konami a apporté une autre surprise : «Rhapsody in Scarlet». Un jeu japonais qui se déroule dans le New York des années 1920. Quelle combinaison ! Le système de combat de ce titre d'action fou mélange attaques magiques, armes de mêlée et partenaires animaux. J'aime particulièrement la bande-son jazzy. Ça a l'air absolument fou et je n'ai aucune idée de ce qui m'attend dans ce monde unique.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Metro 2039»

L'un de nos points forts de la Gamescom. Au State of Play, le studio ukrainien 4A Games montre des impressions de la version PS5 Pro. Et que dire à part : wow !

Date : 4 février 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Gundam: Rogue Orbit»

Le jeu de mechas brutal de Bandai Namco fait son apparition avec une nouvelle bande-annonce pleine d'action. On y voit : des monstres dégoûtants, des robots géants et des mouvements géniaux. Oh, et des explosions. Beaucoup d'explosions. Il faudra patienter encore un peu avant la sortie.

Date : 5 mars 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dragonball Xenoverse 3»

Luca a testé l'aventure épique «Dragon Ball» à la Gamescom. Vous pouvez entendre ses impressions sur l'une des dernières œuvres auxquelles Akira Toriyama a participé dans le dernier épisode du podcast.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Stupid Never Dies»

Dans ce jeu de zombies, vous ne tuez pas de zombies – vous êtes un zombie. J'aime le style artistique coloré et punk. Vous pouvez jouer à une démo d'environ deux heures dès maintenant. Votre sauvegarde sera transférée dans la version finale du jeu.

Date : 21 octobre

Sortie sur : PS5, PC

«WPCA: World Phasebound Control Authority»

Dans ce RPG d'action en coopération, vous enquêtez sur des phénomènes surnaturels à Séoul. Puis-je appeler le jeu «Seoulslike», ou serait-ce une blague de papa trop facile ?

Date : 2028

Sortie sur : PS5, PC

«Daba: Land of Water Scar»

Avec le «Playstation China Hero Project», Sony soutient des studios de développement de l'Empire du Milieu. C'est le cas de Dark Star, qui annonce un nouveau Soulslike au State of Play. Ça a l'air cool – mais je commence à avoir du mal à distinguer tous ces RPG d'action visuellement similaires.

Date : Printemps 2027

Sortie sur : PS5

«Where the Seeds Fall»

Avez-vous le vertige ? Alors «Where the Seeds Fall» n'est pas le bon jeu pour vous. Vous vous frayez un chemin depuis un arbre géant jusqu'à la surface de la terre. Branche après branche, bâton après bâton. Chaque saut et chaque pas pourrait être votre fin. Une idée géniale.

Date : 5 novembre

Sortie sur : PS5

«Hunter's Moon»

Un jeu d'horreur dont l'intrigue se déroule en une seule nuit. Vous incarnez une femme accusée d'être une sorcière et fuyez une foule en colère.

Date : 26 octobre

Sortie sur : PS5, PC

«Uncanyon»

Le studio de développement derrière «Maquette» annonce un nouveau jeu de réflexion. Dans «Uncanyon», vous explorez des ruines mystérieuses et façonnez l'environnement de jeu avec vos super-pouvoirs.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Maneater 2»

Surprise ! Le jeu de requin trash (pris comme un compliment) «Maneater» a droit à une suite. L'année prochaine, vous pourrez à nouveau manger plein d'humains stupides en tant que grand requin blanc.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Fate/Extra Record»

Un remake du premier jeu de la série «Fate/Extra», populaire au Japon, sorti sur PSP en 2010. Cela ressemble à un mélange de deckbuilder et de dungeon-crawler. La nouvelle édition se veut accessible à tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir la série.

Date : 28 janvier 2027

Sortie sur : PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC

«The Eminence in Shadow: Phantom Echoes»

La série de light novels et d'animes populaire au Japon reçoit son premier jeu sur console avec «The Eminence in Shadow: Phantom Echoes».

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Switch 2, PC

«Slashzero»

Un jeu de plateforme 2,5D avec une structure de type roguelike. Vous voulez déjà mettre la main dessus ? Une démo est disponible dès maintenant sur le Playstation Store – avec plus de 10 heures (!) de jeu !

Date : Printemps 2027

Sortie sur : PS5, PC

«Crimson Desert: Charting the Unknown»

Le méga-jeu de monstres «Crimson Desert» n'est pas encore assez impressionnant pour vous ? Que diriez-vous d'une extension où vous menez une vie de pirate ? Qui a besoin d'«Assassin's Creed: Black Flag».

Date : 15 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 (plus tard), PC

«Monster Hunter Wilds: Ascendance»

Le jeu de chasse de Capcom reçoit une «gigantesque» extension. De nouvelles zones, des monstres, des quêtes de rang maître et des mécaniques de jeu vous attendent. Ça a l'air chic !

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Ghost of Yotei»

Dernièrement, Sony soutient également les jeux solo Playstation avec du contenu cool après le lancement. Très exemplaire ! L'excellente aventure de samouraï «Ghost of Yotei» reçoit une extension d'histoire («Echoes of Sekigahara») et un mode survie («Most Wanted»). Particulièrement cool : Jin Sakai est de retour ! Aw yeaaah !

Date : 1er octobre

Sortie sur : PS5

«Wolverine»

Logan sort ses griffes juste avant le lancement et donne un nouvel aperçu du prochain spectacle d'action. Ça a l'air super, je suis prêt.

Date : 15 septembre

Sortie sur : PS5

Ces jeux ont également été présentés

Outre les grands points forts, des bandes-annonces de jeux déjà présentés, de titres plus petits ou de portages de titres précédemment publiés ont également été montrées. Vous trouverez tous les autres jeux ici dans l'aperçu alphabétique :

Et sinon ?

Sony présente deux nouvelles variantes de manettes dans le style de «Grand Theft Auto 6». Je prends la blanche. Et vous ?

Les rumeurs circulaient depuis longtemps, c'est désormais officiel : Sony présente la Playstation Lego. Le set contient 1911 briques, qui sont utilisées entre autres pour construire deux dioramas à l'intérieur de la console Lego : «Ape Escape» et «Gran Turismo». J'aime particulièrement le fait que la manette fasse aussi partie du set.

De plus, le réalisateur Zach Cregger («Weapons», «Barbarian») montre de nouvelles impressions de son film «Resident Evil».

Playstation État du jeu Quels sont les jeux que vous attendez le plus ? Final Fantasy 7 : Révélation Final Fantasy: Resonance Dragon Quest Monsters: The Withered World Until Dawn 2 Conq: Crown of No Quarter Rev.Noir Rhapsody in Scarlet Metro 2039 Gundam : Rogue Orbit Dragonball Xenoverse 3 Stupid Never Dies WPCA : World Phasebound Control Authority Daba : Land of Water Scar Where the Seeds Fall Lune de Hunter Uncanyon Maneater 2 Fate/Extra Record The Eminence in Shadow : Phantom Echoes Slashzero Crimson Desert : Cartographier l'inconnu Monster Hunter Wilds : Ascendance DLC de Ghost of Yotei Wolverine Digimon Story Time Stranger : L'héritage éternel d'un héros Echoes of Aincrad : DLC d'extension : Genesis Maidens Gran Turismo 7 : Mise à jour Spec IV Gardien Rematch : Collaboration Blue Lock Saros : Mise à jour Zenith Voter

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara», «Maneater 2», «Conq: Crown of No Quarter», «Crimson Desert: Charting the Unknown»

Photo d’en-tête : Sony

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