Onze canaux audio : Samsung montre ses muscles sur les barres de son

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 5/1/2026

Pour le CES 2026, Samsung sort l'artillerie lourde audio : des barres de son et des haut-parleurs diffusent le son depuis jusqu'à onze directions - automatiquement et en fonction de la pièce.

Samsung lancera un quatuor audio au CES 2026 : deux barres de son de la série Q et deux nouvelles enceintes Wi-Fi sous le nom de «Music Studio». L'accent est mis sur les configurations multicanaux, les solutions de basses intégrées et un système de capteurs qui détecte l'emplacement des enceintes et distribue les canaux en conséquence.

HW-Q990H : Barre de son phare à 15 éléments

La nouvelle HW-Q990H utilise un système 11.1.4. Samsung divise la configuration en une barre principale 7.0.2, des haut-parleurs arrière 4.0.2 et un caisson de basses actif. Le subwoofer intègre deux haut-parleurs de 8 pouces pour les basses fréquences. Il y a également «pilotes Up-Firing» qui complètent les canaux d'aigus pour les effets spatiaux. Deux nouvelles fonctions audio sont également disponibles : l'élévation du son et le volume automatique. Sound Elevation oriente la reproduction de la parole de manière à ce que les dialogues proviennent acoustiquement du centre de l'image. Auto Volume compense les sauts de volume entre la musique et les sons et les dialogues et vise à rendre le niveau plus constant à travers les canaux.

HW-QS90H : tout-en-un pour les petits salons

Avec la HW-QS90H, Samsung ajoute à sa série Q une barre de son tout-en-un qui ne nécessite pas de caisson de basse séparé. Le système fonctionne avec une configuration 7.1.2 canaux et un total de 13 pilotes. Selon Samsung, il s'agit de neuf haut-parleurs à large bande et de quatre autres pilotes pour les canaux restants. Au lieu d'un caisson de basses, il y a un système appelé «Quad Bass Woofer» dans le boîtier.

Une particularité s'appelle «Convertible Fit»: la barre de son peut être montée au mur ou placée devant le téléviseur. Un capteur gyroscopique intégré détecte l'orientation et distribue automatiquement les canaux en fonction de la position.

Music Studio 7 : haut-parleurs multi-pièces avec configuration 3.1.1

Samsung s'engage sur de nouvelles voies en lançant les enceintes WLAN «Music Studio 7» (LS70H) et «Music Studio 5» (LS50H). Le LS70H est un haut-parleur autonome offrant un son spatial à partir d'un seul lecteur. L'enceinte se compose d'une configuration 3.1.1 avec un canal gauche/avant/droit et un canal vers le haut. Samsung associe cela à la technologie Audio Lab Pattern Control, une technique qui empêche les superpositions de signaux, de sorte que le son ne change pas.

Pour le contrôle des basses fréquences, Samsung appelle «AI Dynamic Bass Control». Ce système est censé reproduire les basses fréquences sans distorsion. En outre, le LS70H prend en charge le Hi-Res Audio jusqu'à 24 bits/96 kHz. Un «Super-Tweeter» étend la plage des hautes fréquences jusqu'à 35 kHz, selon Samsung.

Music Studio 5 : haut-parleur WLAN compact avec woofer de 4 pouces et guide d'ondes

La LS50H, plus petite, utilise une disposition de haut-parleurs plus classique : un woofer de 4 pouces plus deux tweeters. Samsung y ajoute une construction intégrée de guide d'ondes qui doit répartir les aigus plus uniformément dans la pièce. L'appareil prend en charge le WLAN, dispose d'une connexion de streaming ainsi que de la commande vocale et du Bluetooth.

Audio multi-appareils : Q-Symphony couple jusqu'à cinq appareils

Last but not least, Samsung veut intégrer les enceintes dans l'écosystème Samsung. La technologie audio maison Q-Symphony devrait permettre cette année de combiner jusqu'à cinq appareils audio en une configuration commune. Le contrôle devrait se faire via le standard Smart Things. Le système prend en compte, entre autres, la taille de la pièce et la position de l'appareil pour ajuster les canaux et les niveaux.

Les dates exactes de sortie et les prix ne sont pas encore connus à l'heure actuelle.

Photo d’en-tête : Samsung

