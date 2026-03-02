Nouveautés + tendances 0 1

Nouveaux concepts de Lenovo : ordinateur de poche de jeu pliable et ThinkBook avec écran modulaire

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: Vidéo: Ambra Antonelli 2/3/2026

Un ordinateur de poche pour le jeu qui se plie, un ordinateur portable avec un deuxième écran très variable ou un outil de travail pour les modèles 3D : Lenovo présente de nouveaux concepts.

Lenovo profite du Mobile World Congress de Barcelone pour montrer ce sur quoi travaille son équipe de développement. Et c'est assez spectaculaire avec le Legion Go Fold pliable, un ThinkBook modulaire et une station de travail 3D.

Legion Go Fold Concept : un ordinateur de poche gaming à plier

En tant que console de jeu portable, le Legion Go Fold Concept est assez lourd. Son écran OLED de 7,7 pouces se replie sur 11,6 pouces et Lenovo a imaginé quatre modes d'utilisation pour ce concept d'appareil.

Pour commencer, un ordinateur de poche standard avec des contrôleurs connectés. Dans cet état, l'écran pliable peut être ouvert pour un mode d'écran partagé vertical. Il est ainsi possible de regarder un streaming ou d'afficher une carte correspondant au jeu en cours.

Pour un écran de 8 pouces, la console portable est lourde.

En mode dit Horizon plein écran, on tourne l'écran ouvert à 90 degrés et on place les manettes à l'extérieur pour jouer en mode paysage sur 11,6 pouces. En mode bureau étendu, je place l'écran dans un support et un clavier Bluetooth devant. Et voilà, le remplacement de l'ordinateur portable est terminé.

Même en tant qu'ordinateur portable, le Legion Go Fold place le jeu au centre de ses préoccupations.

Source : Ambra Antonelli

La manette droite peut être utilisée comme une souris, comme sur le Legion Go Gen 2. Il dispose en outre d'un petit écran pour afficher l'heure ou des métriques de performance comme l'utilisation du CPU. Lenovo a également prévu un élément de connexion pour les deux contrôleurs, ce qui en fait un contrôleur classique.

Mini-écran sur le contrôleur.

Lenovo équipe l'ordinateur de poche Windows d'un Intel Core Ultra 7 258V et de 32 gigaoctets de mémoire vive. La batterie a une capacité de 48 wattheures (Wh) et le fabricant ne donne aucune information sur la carte graphique du concept.

ThinkBook Modular AI PC Concept : le second écran est flexible

Dans le ThinkBook Modular AI PC Concept de 14 pouces, un deuxième écran se trouve à l'arrière du couvercle de l'ordinateur portable. Il n'y est pas fixé de manière permanente, mais magnétiquement via le connecteur «Magic Bay» de Lenovo, qui comprend également des broches Pogo pour le transfert de données.

Dans la variante de base, Lenovo imagine qu'une personne assise en face regarde le deuxième écran. Mais je trouve plus intéressant de détacher l'écran et de le poser sur le support astucieusement placé sous l'ordinateur portable. Il peut ainsi être utilisé comme deuxième écran via un câble Magic Bay. Le pied semble encore un peu instable.

Deuxième écran à l'arrière du couvercle de l'ordinateur portable.

Une autre variante consiste à détacher le clavier de la base et à placer le second écran à sa place. J'obtiens ainsi, avec les deux écrans tactiles, une surface d'affichage de 19 pouces que je peux utiliser en mode portrait ou paysage. Le clavier est alors posé à plat devant les écrans et connecté via Bluetooth.

Une des nombreuses variantes d'utilisation du deuxième écran.

Les ports interchangeables du ThinkBook modulaire sont une idée intéressante. Un port USB-C est fixe et les deux autres peuvent être attribués à l'USB-C, l'USB-A ou l'HDMI selon les besoins.

Ports interchangeables.

Yoga Book Pro 3D Concept : pour la création de contenu 3D

Avec le Yoga Book Pro 3D Concept, Lenovo a pensé à tous ceux qui travaillent avec du contenu 3D. Le concept dispose de deux écrans OLED, celui du haut étant capable de convertir et d'afficher du contenu 2D en contenu 3D grâce à un logiciel d'intelligence artificielle. Aucune paire de lunettes spéciales n'est nécessaire pour voir en 3D.

J'ai pu percevoir un effet 3D. Mais il n'était pas agréable et n'invite donc pas à travailler sur les objets 3D. Le fait que je puisse déplacer et redimensionner les objets 3D avec des gestes de la main devant la webcam de l'appareil n'aide pas beaucoup.

Prendre les objets 3D avec la main.

L'écran tactile inférieur sert de commande et Lenovo propose des pads à poser. Quel que soit l'endroit où je les pose, des raccourcis d'accès rapide apparaissent pour l'éclairage, l'angle de vue ou la teinte. Ils restent même si je retire les pads. Je dois ensuite les fermer un par un.

Commandes temporaires par superposition de cadres.

Les performances 3D du Yoga Book Pro 3D Concept sont assurées par un Intel Core Ultra 7 et une Geforce RTX 5070.

Un assistant IA pour le poste de travail

Deux autres concepts apportent l'IA sur le lieu de travail. Le Lenovo AI Work Companion est une station d'accueil avec écran. Sur cet écran, il affiche notamment le contenu du calendrier. Surtout, l'appareil doit favoriser un rythme de travail sain : Il suggère des pauses de travail et surveille le temps passé devant l'écran afin de prévenir le burn-out.

Station d'accueil avec affichage du calendrier et plus encore.

L'AI Workmate de Lenovo est la version IA d'une lampe de bureau et attire la sympathie avec ses yeux de fouine. Elle projette le contenu de l'ordinateur, numérise des documents et son IA exécute des tâches sur commande vocale. De plus, le Workmate est mobile et tente d'imiter les traits humains.

Un projecteur, un scanner et une IA qui vous aide à travailler, le tout sous une forme adorable.

Photo d’en-tête : Ambra Antonelli

Cet article me plaît ! Cet article ne plait encore à personne.







