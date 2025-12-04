Nouveautés + tendances 3 0

Nouveautés Android : appels importants, meilleure détection des spams et sous-titres avec émotions

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 4/12/2025

Google a présenté plusieurs nouvelles fonctionnalités pour tous les appareils Android, tout en publiant la deuxième mise à jour majeure d'Android 16 - comme toujours, d'abord pour les smartphones et tablettes Pixel.

Six nouvelles fonctionnalités, telles que les sous-titres avec émotions ou une meilleure protection contre le spam et la fraude, seront disponibles sur tous les appareils Android. Les résumés des notifications par l'IA et les nouvelles formes d'icônes d'applications ne seront disponibles que sur les appareils Pixel de Google dans un premier temps avec Android 16.

Mises à jour d'applications pour tous les appareils Android

Au début du mois de décembre , Google présente six nouvelles fonctionnalités pour Android. Celles-ci arriveront sur tous les appareils Android sous la forme de mises à jour d'applications, indépendamment du fabricant et de sa politique de mise à jour.

Dans l'application Messages, Google veut améliorer la protection contre le spam. Si un numéro inconnu vous ajoute à une conversation de groupe, vous recevrez un avertissement. Celui-ci vous indique, entre autres, le nombre de personnes dans le groupe et combien d'entre elles sont vos contacts. Des conseils pour un comportement sûr ne manquent pas, tout comme la possibilité de quitter directement le groupe. Vous pouvez bloquer directement le numéro inconnu et le signaler comme spam.

Si vous utilisez des sous-titres pour des vidéos, vous pourrez bientôt lire plus que les mots prononcés. La fonction devrait à l'avenir également afficher les émotions à l'écrit et ainsi communiquer l'humeur de la personne qui parle. L'application système responsable des sous-titres fonctionnera en arrière-plan et n'apparaîtra pas sur l'écran d'accueil.

Circle-to-Search peut également vous prévenir des fraudes. Avec la fonction de recherche, vous entourez les textes correspondants dans les e-mails ou les chats et elle donne une estimation sur les millions promis et autres choses similaires.

Les appels importants sont encore en phase bêta et ne seront donc disponibles que prochainement. Dans l'application Téléphone de Google, vous pouvez marquer votre appel comme important. La personne appelée en sera informée - même dans l'historique des appels si elle ne répond pas - et verra directement qu'il ne s'agit pas d'une simple discussion.

L'étreinte et un singe deviennent des singes enlacés dans Emoji Kitchen.

Source : Google

Dans le navigateur Chrome, les onglets peuvent être épinglés et l'Emoji Kitchen s'enrichit de nouvelles possibilités de combinaisons d'emojis.

Android 16 avec des résumés d'IA pour les notifications

En même temps que les mises à jour des applications, Google a présenté la deuxième partie d'Android 16. Depuis cette année, Google ne veut plus accumuler les mises à jour du système d'exploitation pendant un an avant de les déployer sur les appareils, mais distribuer plus fréquemment de petites mises à jour avec les nouveautés terminées à ce moment-là. Dans l'idéal, cela devrait également accélérer les mises à jour chez les autres fabricants. Les nouvelles fonctionnalités suivantes ne sont toutefois disponibles que pour les appareils Pixel pour le moment.

Nouvelles formes pour les icônes des applications.

Source : Google

Parmi les nouveautés d'Android 16 en décembre 2025 figurent les résumés dans les notifications. L'IA résumera par exemple ce qui se trouve dans un e-mail ou un message de chat et l'affichera dans la notification. De plus, le système trie les notifications moins prioritaires en groupes par thème, comme les actualités ou les publicités, et les met en sourdine.

Pour l'aspect visuel, de nouvelles formes personnalisables sont ajoutées pour les icônes des applications. En outre, les icônes «Themed Icons» peuvent désormais être appliquées à toutes les applications, ce qui devrait garantir une apparence uniforme. À l'avenir, le mode sombre assombrira également les applications qui ne proposent pas de mode sombre et qui ne sont pas encore couvertes par les paramètres système. L'objectif : consommer moins d'énergie et économiser la batterie.

Contrôle parental directement sur le smartphone des enfants.

Source : Google

Les changements concernant le contrôle parental sont passionnants pour les parents. Jusqu'à présent, l'application «Family Link» devait être installée sur les appareils. A l'avenir, les paramètres tels que le temps d'écran autorisé, les heures de verrouillage, le contrôle des applications et autres seront également disponibles dans les paramètres des appareils des enfants. Bien entendu, ils seront protégés par un code PIN afin que seuls les parents y aient accès.

Le mode bureau fait également partie des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de Google. Cependant, il est encore en phase bêta. Il faudra donc attendre encore un peu avant que vous puissiez régulièrement connecter votre smartphone à un écran externe et pas seulement obtenir un miroir de l'écran de votre appareil mobile. Les solutions d'autres fabricants, comme Samsung Dex, ne sont pas affectées.

Le mode bureau d'Android est encore en phase de test.

Source : Google

Photo d’en-tête : Google

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







