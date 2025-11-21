Nouveautés + tendances 0 0

Nothing OS 4.0 : Android 16 et de nouvelles fonctionnalités pour le Phone (3) et plus tard pour plus de smartphones

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 21/11/2025

La phase de test de Nothing OS 4.0 est terminée. Le constructeur est satisfait de son nouveau système d'exploitation et le distribue d'abord sur le Phone (3).

Nothing OS 4.0 ne contient pas seulement Android 16 et ses nouveautés, mais apporte également des améliorations spécifiques aux fabricants. Par exemple, le Glyph affiche les mises à jour en direct, le réglage du volume reçoit un retour haptique lorsque le maximum ou le minimum est atteint, et le mode sombre devient encore plus sombre.

Le fabricant distribue Nothing OS 4.0 dès maintenant pour le Phone (3). Dans les semaines à venir, la mise à jour devrait également être disponible sur d'autres smartphones Nothing et CMF.

Test de produit Test du Nothing Phone (3) : il talonne les meilleurs smartphones par Jan Johannsen

Extra foncé et plus de mises à jour en direct

Le site «Extra Dark Mode» vise à réduire la consommation d'énergie avec des noirs renforcés et des contrastes accrus. Les notifications, les paramètres rapides et l'aperçu des applications devraient être plus lisibles en cas de faible luminosité grâce à un nouvel aspect. Pour l'instant, ce mode ne sera mis en œuvre que dans le lanceur et les applications propres de Nothing. L'intégration d'autres applications est toutefois prévue.

Le mode sombre encore plus sombre devrait permettre d'économiser de l'énergie.

Source : Nothing

Toutes les applications qui prennent en charge les mises à jour en direct d'Android 16 les afficheront sur les appareils de Nothing, non seulement sur l'écran de verrouillage et via les notifications, mais aussi avec des signaux lumineux dans le glyphe. Ces trois éléments sont censés s'intégrer de manière transparente. Cela augmente considérablement le nombre d'applications qui peuvent utiliser les mises à jour en temps réel du Glyph.

Le Glyph devient l'indicateur de progression des mises à jour en direct.

Source : Nothing

Ajoutons à cela :

Nouvelles tailles de widgets : les dispositions 1×1 et 2×1 pour la météo, les pas et le temps d'écran permettent des affichages plus compacts.

Le nouveau pop-up view permet d'ouvrir deux apps flottantes en même temps et de les changer d'un geste.

Les applications cachées peuvent être masquées de l'aperçu des applications, mais restent accessibles d'un simple glissement de doigt.

Les interactions avec les notifications devraient paraître plus réactives grâce à une légère pondération et un retour élastique lors du défilement et de l'ouverture.

Nothing promet également que «rendra l'ensemble du système plus fluide et plus naturel.» Chaque touche, chaque balayage et chaque geste réagit désormais avec plus de profondeur et de précision, dit-il. Je ne peux pas le décrire autrement, c'est à vous d'essayer et d'évaluer si cela rend votre expérience utilisateur plus vivante. Les nouvelles animations lors de l'ouverture des applications vont dans le même sens. L'arrière-plan de l'écran d'accueil se redimensionne doucement vers l'intérieur ou l'extérieur

Nouvelles fonctionnalités uniquement pour le Phone (3)

En tant que modèle le mieux équipé, le Phone (3) reçoit avec Nothing OS 4.0 quelques fonctionnalités exclusives dont ne disposent pas les autres smartphones du constructeur. Il s'agit notamment d'un contrôle flip-to-glyph avancé et d'un mode de poche amélioré. Deux nouveaux jouets Glyph, Hourglass et Lunar Cycle, sont également disponibles.

Le Glyph Mirror Selfie enregistre désormais l'image en tant que photo originale et non plus seulement en tant que photo de quelques pixels monochromes. Il devient ainsi un aperçu utile pour les selfies pris avec l'appareil photo principal.

Dans Playground, une IA crée des apps selon les spécifications.

Source : Nothing

Déjà annoncé, le Nothing Playground est maintenant disponible. Il permet de créer ses propres applications. Pour cela, il devrait suffire de décrire ce dont on a besoin dans le Widget Builder et une IA générera l'application. Les fonctionnalités de ces apps ne seront probablement pas énormes, mais il pourrait être intéressant de voir les nouveaux outils qui en résulteront.

Photo d’en-tête : Rien

Cet article me plaît ! Cet article ne plait encore à personne.







