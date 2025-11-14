Nouveautés + tendances 2 10

Android : Google assouplit quelque peu les restrictions de sideloading prévues

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 14/11/2025

Google a changé d'avis : le sideloading devrait rester possible sur Android - du moins pour les utilisateurs et utilisatrices expérimentés, qui verront s'afficher encore plus d'avertissements.

En août, Google a annoncé nouvelles règles qui rendent le sideloading, c'est-à-dire le téléchargement d'applications depuis des sources autres que le Google Play Store, quasiment impossible : Seules les applications des développeurs enregistrés doivent pouvoir être installées, quelle que soit la source. Cela a déclenché des protestations au sein de la communauté des développeurs et des app stores alternatifs. Pour le lancement du nouveau processus d'inscription des éditeurs d'applications, Google a annoncé des assouplissements.

Sideloading avec plus d'avertissements

Les personnes ayant suffisamment d'expérience devraient pouvoir continuer à utiliser le sideloading et, pour les petits projets d'apps, il existe un type de compte qui demande moins de données lors de l'inscription. Ce sont deux nouveautés annoncées par Google dans le Post de blog pour le lancement de la première phase du nouveau processus d'inscription.

Avec ces nouvelles règles, Google affirme vouloir avant tout empêcher la propagation de logiciels malveillants. Mais les réactions à l'annonce de cet été auraient montré qu'il y a «Power User» qui sont prêts à prendre plus de risques en installant des apps non certifiées.

C'est pourquoi Google travaille sur une procédure «qui permet aux utilisateurs expérimentés d'accepter les risques liés à l'installation de logiciels non vérifiés.» Cela inclut des avertissements clairs pour s'assurer que les gens comprennent les risques associés. L'objectif de Google est que personne ne soit tenté d'ignorer les avertissements de sécurité sous la pression des fraudeurs.

Un compte utilisateur pour les petits projets d'applications

En outre, Google annonce un nouveau type de compte utilisateur pour les étudiants et les développeurs amateurs. La vérification de ce compte ne nécessite que quelques données. L'inscription est donc moins compliquée et moins chère. Ce qui est particulièrement pertinent pour le développement de nouvelles applications à petite échelle. Pour que les fraudeurs ne puissent pas exploiter ce nouveau type de compte, il ne permet qu'un nombre limité d'installations d'apps.

Les nouvelles règles seront appliquées au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande à partir de 2026, puis dans le monde entier à partir de 2027.

