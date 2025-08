Nouveautés + tendances 19 3

Nintendo Direct : des tas de nouveaux jeux pour la Switch et la Switch 2

Debora Pape Traduction: traduction automatique 1/8/2025

Dans un stream de près d'une demi-heure, Nintendo présente des bandes-annonces de nombreux nouveaux jeux qui sortiront prochainement sur la Switch et/ou la Switch 2.

Pour la première fois depuis le lancement de la Switch 2, Nintendo a présenté un grand nombre de nouveaux jeux pour sa dernière console lors du showcase des partenaires le 31 juillet. Le thème de cette présentation en ligne en direct était les jeux des partenaires de Nintendo, et non les jeux First Party de la société elle-même. Si certains jeux annoncés ne sont que des portages pour la Switch ou la Switch 2, Nintendo a également présenté quelques nouveaux jeux qui n'ont fait l'objet que de rumeurs jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, la seconde moitié de l'année sera bien remplie sur le plan ludique

Vous trouverez quelques points forts et la liste complète des annonces dans cet article.

«Hyrule Warriors : Chronique du sceau»

On sait depuis longtemps qu'un nouveau titre «Hyrule Warriors» issu de l'univers «The Legend of Zelda» va sortir. Il y a maintenant une nouvelle bande-annonce. Le jeu devrait sortir avant la fin de l'année. Il ressemble beaucoup au dernier opus de Zelda «» « Tears of the Kingdom».

Le jeu est conçu comme une préquelle et a pour thème la Guerre des Sceaux, qui est la longue histoire qui a précédé «Tears». Contrairement aux jeux principaux de la série «Zelda», il ne s'agit pas d'un jeu d'aventure en monde ouvert, mais d'un hack-and-play axé sur l'action, dans lequel vous affrontez de grands groupes d'ennemis.

«Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection»

Capcom annonce pour l'année prochaine ce nouveau jeu de la série «Monster Hunter Stories». Vous incarnez un Ranger aux capacités spéciales, seul cavalier Rathalos capable d'empêcher la chute de deux royaumes. Vous devez découvrir ce qu'est une mystérieuse cristallisation et comment en stopper la progression.

«Octopath Traveler 0»

Le troisième volet de la série «Octopath Traveler» a également été nouvellement annoncé par Square Enix. Il s'agit d'une préquelle avec une histoire autour d'anneaux divins. Pour la première fois, vous pourrez créer votre propre personnage et construire votre propre ville. Et ce, à partir du 4 décembre 2025, date de sortie du jeu.

«Cronos : The New Dawn»

Ce jeu de survival-horror de Bandai Namco Entertainment Europe sortira le 5 septembre. Il est désormais clair qu'il sera également disponible sur la Switch 2. Les jeux d'horreur ne sont pas monnaie courante sur les consoles Nintendo.

Vous incarnez un voyageur temporel qui échoue dans la Pologne des années quatre-vingt, ici un terrain vague post-apocalyptique. Vous collectez des âmes, combattez des monstres grotesques et devez les empêcher de devenir plus puissants en fusionnant.

«The Adventures of Elliot : The Millenium Tales»

Square Enix a également un nouveau jeu dans les cartons. Dévoilé, ce jeu d'action-aventure en HD 2D devrait sortir l'année prochaine sur Switch 2. Une démo est disponible dès maintenant.

Vous incarnez Elliot, qui quitte le royaume de Huther avec sa compagne fée Faie pour explorer de mystérieuses ruines. Vous explorerez un monde ouvert, explorerez des grottes et résoudrez des énigmes. Un mode coopératif devrait également être disponible.

La liste récapitulative complète

Vous trouverez ci-dessous les jeux annoncés, classés par date de sortie. Vous pouvez regarder le streaming complet avec toutes les bandes-annonces sur YouTube. La présentation commence à la minute 26.

«Chillin' by the Fire»

Nouvelle annonce, Switch 2

Genre : Cozy Game / Jeu de simulation

Date : 31 juillet 2025

«Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven»

Porté sur Switch 2. Sorti pour la première fois en 1993 sur SNES, remake en 2024 pour Switch 2024

Genre : jeu de rôle tactique

Date : 31 juillet 2025

«The Adventures of Elliot : The Millennium Tales»

Nouvelle annonce, Switch 2

Genre : action-aventure HD-2D

Date de la démo : 31 juillet 2025, sortie en 2026

«Apex Legends»

Port sur Switch 2, sorti pour la première fois en 2019

Genre : Battle Royale / Shooter

Date : 5 août 2025

«EA Sports Madden NFL 26»

Nouvelle édition annuelle, sortie sur Switch 2

Genre : jeu de sport

Date : 14 août 2025

«Shinobi : Art of Vengeance»

Nouvelle annonce sur Switch

Genre : action-platformer 2D

Date : 29 août 2025

«Star Wars Outlaws»

Port pour Switch 2, initialement sorti à l'été 2024

Genre : Aventure en monde ouvert

Date : 4 septembre 2025

«Cronos : The New Dawn»

Nouvelle annonce pour Switch 2

Genre : horreur / aventure

Date : 5 septembre 2025

«EA Sports FC 26»

Nouvelle édition annuelle, sortie sur Switch et Switch 2

Genre : jeu de sport

Date : 26 septembre 2025

«Pac-Man World 2 Re-Pac»

Remake pour Switch et Switch 2, sorti pour la première fois en 2002

Genre : jeu de plateforme / arcade

Date : 26 septembre 2025

«NBA Bounce»

Nouvelle annonce sur Switch

Genre : jeu de sport fun

Date : 26 septembre 2025

«Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles»

Remake pour Switch et Switch 2, sorti pour la première fois en 1997

Genre : RPG tactique

Date : 30 septembre 2025

«Borderlands 4»

Maintenant confirmé sur Switch 2

Genre : Loot-Shooter / Action-RPG

Date : 3 octobre 2025

«Just Dance 2026 Edition»

Nouvelle édition annuelle, sortie sur Switch

Genre : musique / danse

Date : 14 octobre 2025

«Plants vs. Zombies : Replanted»

Remake pour Switch et Switch 2, sorti initialement en 2009

Genre : Tower Defense

Date : 23 octobre 2025

«Persona 3 Reload»

Remake sur Switch 2, sorti à l'origine en 2006

Genre : JRPG

Date : 23 octobre 2025

«Once Upon A Katamari»

Nouvelle annonce, Switch

Genre : puzzle / jeu de physique

Date : 24 octobre 2025

«Goodnight Universe»

Nouveau jeu pour Switch 2

Genre : Sci-Fi / Aventure narrative

Date : 11 novembre 2025

«Yakuza Kiwami 2»

Port sur Switch 2, sorti initialement en 2017

Genre : action / histoire-aventure

Date : 13 novembre 2025

«Dragon Ball : Sparking ! Zero»

Port pour Switch et Switch 2, initialement sorti à l'automne 2024

Genre : jeu de combat / anime

Date : 14 novembre 2025

«Octopath Traveller 0»

Nouveau jeu de Square Enix pour Switch et Switch 2

Genre : JRPG / 2D-HD

Date : 4 décembre 2025

«Hello Kitty Island Adventure - Wheatflour Wonderland»

Nouvelle annonce, Switch

Genre : Cozy Adventure / Enfants

Date : Automne 2025

«Hyrule Warriors : Chronique du sceau»

Nouveau jeu pour Switch 2

Genre : action

Date : 2025

«Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection»

Nouveau jeu pour Switch 2

Genre : RPG / collection de monstres

Date : 2026

«Hela»

Nouveau jeu pour Switch 2

Genre : puzzle-aventure / indie

Date : 2026

Photo d’en-tête : Nintendo

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 19 personne(s)