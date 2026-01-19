Nouveautés + tendances 13 1

Ningtendo PXBOX 5 : un moddeur construit une console 3 en 1 à partir de Playstation, Xbox et Switch

Martin Jud Traduction : traduction automatique 19/1/2026

Une moddeuse chinoise a réuni la Playstation 5, la Xbox Series S et la Switch 2 en un seul appareil, avec un système de refroidissement commun, une alimentation commune et un bouton de commutation.

Le moddeur «小宁子 XNZ» a construit une console capable d'accueillir trois systèmes en même temps : une Sony Playstation 5, une Microsoft Xbox Series S et une Nintendo Switch 2. Les trois cartes mères sont placées dans un boîtier commun, partagent une alimentation et un seul dissipateur thermique, moulé spécialement en aluminium. Un bouton sur le dessus détermine quelle plateforme est en cours d'exécution.

Pour loger les trois systèmes, la moddeuse a réduit tous les appareils à l'essentiel. Elle n'a conservé que les cartes mères, qu'elle a disposées en triangle. L'alimentation est assurée par un seul bloc d'alimentation de 250 watts, qui fournit 12 volts à la PS5 et à la Xbox Series S. La Switch 2 est accrochée séparément à la station d'accueil et nécessite beaucoup moins de puissance.

Le dissipateur thermique : moulé plutôt que fraisé

La partie la plus frappante du projet est le bloc d'aluminium massif qui refroidit les trois consoles simultanément. Le fraisage CNC aurait été trop coûteux, c'est pourquoi la moddeuse a moulé le dissipateur thermique en utilisant la technique de la cire perdue. Pour ce faire, elle a fabriqué un modèle en cire, l'a placé dans un moule et a fait fondre la cire. Le moule creux ainsi obtenu a été rempli d'aluminium liquide.

L'idée du dissipateur thermique à trois côtés provient du Mac Pro d'Apple de 2013.

Source : 小宁子 XNZ

Plusieurs coulées ont échoué parce que le métal ne s'écoulait pas uniformément ou parce que des poches d'air se formaient. Finalement, un bloc utilisable a été obtenu. Le côté qui portera plus tard la Switch présente tout de même des creux visibles - ce qui, selon le moddeur, n'est pas critique car la Switch génère nettement moins de chaleur que la PS5 et la Xbox Series S. La forme du dissipateur thermique rappelle le noyau triangulaire du Mac Pro cylindrique de 2013.

Les cartes mères des trois consoles sont disposées autour du radiateur.

Source : 小宁子 XNZ

Commutation par bouton

Une seule console fonctionne à la fois. Un bouton sur le dessus permet de basculer entre les trois systèmes. Pour cela, le moddeur a installé une petite carte de contrôle qui ne transmet l'alimentation qu'à une seule carte mère à la fois. Dès qu'une plateforme est activée, la carte déconnecte complètement les deux autres de l'alimentation. La commutation ne prend que quelques secondes, car il n'est pas nécessaire de réinitialiser les câbles HDMI ou les périphériques. La sortie HDMI reste la même, le signal provient simplement d'une autre carte mère.

La Ningtendo PXBOX 5 offre beaucoup de console pour un encombrement minimal.

Source : 小宁子 XNZ

Le moddeur voulait moins d'appareils, moins de câbles et moins d'encombrement - sans pour autant renoncer à des titres exclusifs. Le résultat est un appareil qui impressionne sur le plan technique, mais qui montre surtout jusqu'où le matériel peut être réduit quand on est prêt à démonter et remonter trois consoles.

Photo d’en-tête : 小宁子 XNZ

