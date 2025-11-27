Nouveautés + tendances 26 6

Oubliez "Doom" sur un grille-pain : désormais, les jeux SNES tournent sur une sneaker

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 27/11/2025

Pour le 35e anniversaire de la Super Nintendo, le designer Gustavo Bonzanini associe la console à une mode appropriée des années 90 : une sneaker Nike Air Max 90.

La Super Nintendo a été lancée sur le marché japonais il y a 35 ans, à l'époque sous le nom de Super Famicom (スーパーファミコン ; Sūpā Famikon). Gustavo Bonzanini, un designer de Singapour, souhaite célébrer cet anniversaire comme il se doit et concocte l'AIR SNES : une version modifiée de la basket Nike Air Max 90. Dans la version de Bonzanini, la chaussure emblématique des années 1990 est également une console de jeu entièrement fonctionnelle.

Un émulateur avec Raspberry Pi

La Super Nintendo originale mesure environ 30 × 24 × 11 centimètres et pèse plus de deux kilos. Elle ne rentrera donc jamais dans une chaussure. La solution de Bonzanini : une émulation. Pour cela, il a utilisé un Raspberry Pi Zero W. Celui-ci dispose d'une puissance de calcul suffisante pour les jeux SNES 16 bits.

Tout à fait rétro : les iconiques prises jack.

Source : Gustavo Bonzanini

Le micro-ordinateur est en fait suffisamment petit pour tenir dans la languette de la basket - y compris la batterie pour 30 minutes de jeu. Le port mini-HDMI intégré du Raspberry Pi n'est toutefois pas assez 1990, estime Bonzanini, qui ajoute un convertisseur analogique à l'appareil. Vous pouvez maintenant brancher les câbles colorés sur son connecteur RCA emblématique et connecter la console à un téléviseur compatible.

La manette de jeu correspondante ne doit pas manquer non plus

Pour la manette de jeu également, Bonzanini a opté pour une version compacte et pratique. Vous pouvez certes utiliser la sneaker avec le gamepad SNES original, mais vous serez alors lié à un autre câble. Le designer a donc doté le Raspberry Pi d'une petite mise à niveau avec un 8Bitdo Mod Kit. Il permet de connecter une manette de jeu au Raspberry Pi via Bluetooth.

Un gamepad sans fil a ses avantages.

Source : Gustavo Bonzanini

Vos rêves rétro s'envolent malheureusement

Évidemment, vous voulez maintenant savoir où vous pouvez trouver cette chaussure. Pour ma part, je l'ai beaucoup aimée. Je la préfère en outre aux Xbox-Crocs récemment présentées qui, en plus d'être mal fichues, n'intègrent aucune technologie. Malheureusement, cette pièce de designer est un événement unique. Pour l'instant, il n'est pas prévu de produire en série cette pièce élégante. Game over pour le grand rêve - ou le début de votre prochain projet de mod?

Photo d’en-tête : Gustavo Bonzanini

