Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de janvier 2026

Debora Pape Traduction : traduction automatique 7/1/2026

En ce début d'année, Microsoft propose quelques gros morceaux de jeux dans le Xbox Game Pass. Parmi eux, "Star Wars Outlaws", "Resident Evil Village" et, pour les fans de rétro, "Final Fantasy".

Les nouveaux jeux sont, comme toujours, un mélange de nouveautés et de classiques (parfois réédités). Tous les titres sortiront au cours des prochaines semaines et seront disponibles pour le cloud, la console ou le PC, en fonction du niveau d'abonnement.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, le Game Pass PC est disponible uniquement pour les PC. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux Game Pass avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Brews & Bastards»

Quand: à partir de maintenant

Où: Cloud, PC et Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«Brews & Bastards» est un action-RPG dungeon crawler de style fantasy. Vous incarnez un groupe de personnages qui aiment boire et qui se battent dans des donjons construits de manière procédurale et remplis de démons ivres. Le jeu propose un mode solo et une coopération locale jusqu'à quatre personnes. Différentes concoctions magiques vous confèrent des capacités spéciales. Le jeu s'adresse aux joueurs et joueuses qui ne sont pas réfractaires à un humour décalé et alcoolisé.

«Little Nightmares Enhanced Edition»

Quand: dès maintenant

Où: Cloud, console portable, PC et Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Ce jeu d'horreur avec des puzzles et des plates-formes présente des graphismes mignons, tout en créant une atmosphère sombre et inquiétante. Vous contrôlez un jeune enfant nommé Six, qui doit s'échapper d'un monde cauchemardesque peuplé de créatures grotesques. L'édition améliorée «» améliore le jeu avec une résolution 4K et 60 FPS.

«Atomfall»

Quand: dès maintenant

Où : Cloud, console, console portable et PC

Comment: Game Pass Premium



Le sérieux est également de mise dans «Atomfall». Il s'agit d'un jeu d'action-aventure post-apocalyptique avec des éléments de jeu de rôle, qui se déroule dans une version alternative de la Grande-Bretagne après un incident nucléaire. Vous explorez des zones ouvertes, collectez de l'équipement, rencontrez d'étranges factions et devez prendre des décisions qui influencent le cours de l'histoire. Le jeu est conçu pour être joué en solo et se concentre sur l'exploration, l'atmosphère et les choix narratifs.

«Lost in Random : The Eternal Die»

Quand: à partir de maintenant

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment: Game Pass Premium



Le site «Lost in Random : The Eternal Die» est également un jeu d'action-aventure. Le joueur unique met l'accent sur l'exploration et le combat dans un monde féerique et sombre où le hasard et les mécanismes de dé jouent un rôle central. Vous vous déplacez dans des lieux bizarres, résolvez des énigmes mineures et utilisez un système de combat qui combine des actions en temps réel avec des compétences aléatoires.

«Rematch»

Quand: dès maintenant

Où: Cloud, PC et Xbox Series X|S

Comment : Game Pass Premium



Le sport ne peut pas non plus être absent de la liste des nouveaux jeux Game Pass. Dans «Rematch», vous contrôlez un seul joueur de football dans des parties en ligne rapides en vue à la troisième personne. Vous passez de l'attaque à la défense et même au rôle de gardien de but en fonction de la situation, chaque position ayant ses propres capacités. Le jeu mise entièrement sur les matchs multijoueurs et ne propose pas de campagne solo.

«Warhammer 40.000 : Space Marine - Master Crafted Edition»

Quand: dès maintenant

Où: Cloud, PC et Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Premium



«Warhammer 40.000 : Space Marine» est un jeu à la troisième personne orienté action, qui combine le combat au corps à corps et les armes à feu sans trop d'interruption. Vous incarnez un Space Marine qui se bat contre des troupes d'Orcs et du Chaos, l'accent étant clairement mis sur une action de combat directe et brutale. En plus de la campagne solo, il existe également des modes multijoueurs dans lesquels des équipes s'affrontent ou repoussent des vagues d'ennemis en coopération. La «Master Craftet Edition» offre des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités de confort.

«Final Fantasy»

Quand: 8 janvier

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«Final Fantasy» est le premier jeu de la célèbre série du même nom. Il s'agit d'un jeu de rôle classique dans lequel vous dirigez un groupe de quatre héros dans un monde fantastique ouvert. Le jeu combine des combats au tour par tour, des classes de personnages librement sélectionnables et une histoire simple mais fondamentale sur la restauration de l'équilibre des éléments. Pour le Game Pass, le jeu arrive en version 2D retravaillée, selon Xbox.

Il n'y a pas de bande-annonce présentable du jeu original de 1987.

«Star Wars Outlaws»

Quand : 13 janvier

Où: Cloud, PC et Xbox Series X|S

Comment : Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Pour les fans de «Star Wars», le jeu en monde ouvert «Star Wars Outlaws» pourrait vous plaire. Il se déroule entre «L'Empire contre-attaque» et «Le Retour du Chevalier Jedi». Vous incarnez Kay Vess, une voleuse qui explore différentes planètes, effectue des missions pour des syndicats et se déplace dans une galaxie marquée par le crime en utilisant des armes à feu, en se faufilant et en conduisant des véhicules. Le jeu est exclusivement solo.

«My Little Pony : A Zephyr Heights Mystery»

Quand: 15 janvier

Où: Cloud, console, console portable et PC

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



C'est le moment de faire le plein de couleurs : «My Little Pony : A Zephyr Heights Mystery» est une aventure en 3D facile d'accès dans laquelle vous contrôlez différents poneys de la série et résolvez une série de petites énigmes et de tâches simples dans la ville nuageuse de Zephyr Heights. Chaque personnage a ses propres compétences. Vous pouvez jouer seul ou en coopération locale à deux.

«Resident Evil Village»

Quand: 20 janvier

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Dans une toute autre direction, «Resident Evil Village». Ce jeu de survie et d'horreur n'est pas pour les âmes sensibles. Vous explorez un village isolé en tant qu'Ethan Winters en vue subjective et devez affronter des ennemis monstrueux. Le jeu associe exploration, gestion des ressources et combats bourrés d'action.

«Mio : Memories in Orbit»

Quand: 20 janvier

Où: Cloud, console portable, PC et Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Mio : Memories in Orbit» est un jeu Metroidvania dans lequel vous incarnez un robot agile qui explore une arche envahie par la végétation et débloquez progressivement de nouvelles capacités. Le monde est construit comme un labyrinthe et s'ouvre peu à peu à mesure que vous surmontez des machines, des énigmes environnementales et des systèmes hostiles. Le jeu est un titre exclusivement solo.

Bientôt, ces jeux ne seront plus disponibles sur le Game Pass

Bientôt, vous devrez dire adieu à ces six titres du catalogue Game Pass :

«Flintlock The Siege of Dawn»

«Neon White»

«Road 96»

«The Ascent»

«The Grinch Christmas Adventures»

Photo d’en-tête : Ubisoft

