Moniteur 28 pouces pliable, 3D sans lunettes et gadgets d'intelligence artificielle

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 3/3/2026

Les divisions d'affichage de Samsung et TCL donnent un aperçu des appareils à venir au MWC. Il suffit de trouver des fabricants qui intègrent leurs écrans.

Au Mobile World Congress de Barcelone, il n'y a pas que de nouveaux smartphones à voir. Sur leurs stands, Samsung Display et «TCL CSOT» présenteront leurs dernières créations d'écrans. Alors que la division Display de TCL sera présente pour la première fois au MWC, Samsung élargit sa solde de l'année dernière.

TCL : écran pliable et portable

Au stand de TCL, je remarque un moniteur pliable. Une fois déplié, il mesure 28 pouces de diagonale. 3810 × 1280 pixels sont répartis sur la surface large. Une fois replié, il présente des dimensions similaires à celles des moniteurs portables traditionnels et équivaut à un modèle de 16 pouces. Déplié, il ne mesure que 4,48 millimètres d'épaisseur. Plié, il reste donc en dessous de 10 centimètres.

Dépliée 28 pouces.

Si seulement il n'y avait pas le renflement pour le bloc d'alimentation à l'arrière. Au moins, elle assure la stabilité. Pour un moniteur portable, il est relativement lourd, mais une fois replié, il reste plus portable qu'un écran 28 pouces non pliable.

Malheureusement, il ne rentre pas si facilement dans un sac à dos.

Dans le domaine des smartphones, TCL présente des écrans OLED qui sont plus lumineux et plus colorés ou qui consomment moins d'énergie que les variantes précédentes. Sensé, mais pas révolutionnaire.

L'écran OLED qui consomme le moins d'énergie - parmi les 6,9 pouces.

Samsung Display : un écran adapté à chaque appareil

Sur le stand de Samsung Display, le Galaxy S26 Ultra prend beaucoup de place avec son «Privacy Display». Il limite en un clic l'angle de vision du smartphone pour éviter que le voisin ne lise dans le train. Le fabricant attache une importance particulière à la comparaison avec les films de protection visuelle qui, en comparaison, rendent notamment l'écran plus sombre.

Samsung montre à quel point un film anti-vue est mauvais par rapport à un écran privatif.

En ce qui concerne les écrans de smartphones, Samsung devient également plus lumineux et consomme moins d'énergie. Et puis, il y a une nouvelle génération d'écran avec des bords encore plus fins.

L'écran droit du smartphone a encore moins de bords.

Les écrans 3D ne sont toujours pas morts. Désormais, ils fonctionnent bien sans lunettes et vous disent même si vous êtes trop loin. L'effet est bon et est utilisé dans l'exemple d'appareil comme portail d'information pour les touristes.

L'écran 3D vous dit si vous êtes bien placé.

L'IA ne doit pas non plus manquer chez Samsung Display. Que le gadget IA soit accroché autour du cou comme un bijou ou posé sur la table comme un robot mignon, Samsung aurait un écran adapté.

Avec des yeux mignons sur l'écran, l'assistant IA devient tout de suite plus sympathique.

