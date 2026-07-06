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Mini-salle d'arcade pour la caserne de pompiers : un pompier construit deux bornes d'arcade

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 6/7/2026

Le bricoleur « Mok x Sandman » a construit deux bornes d'arcade rétro pour sa caserne de pompiers. Les machines fonctionnent avec le système open-source Batocera, prennent en charge les pistolets optiques et offrent un mode multijoueur pour jusqu'à huit joueurs.

Un pompier n'a pas simplement installé une console dans la salle de repos de sa caserne. L'ingénieux utilisateur nommé «Mok x Sandman» a construit deux bornes d'arcade. Ces machines sont grandes, permettent le jeu multijoueur et sont techniquement bien plus complexes qu'un simple PC rétro dans un boîtier en bois.

«Mok x Sandman» a documenté la construction sur YouTube et Reddit. Il y présente les machines terminées et explique de nombreux détails techniques. Les deux bornes sont maintenant installées dans la caserne de pompiers où il travaille. Jusqu'à huit joueurs et joueuses peuvent jouer ensemble.

Deux grandes bornes au lieu d'une mini-arcade

Les machines sont construites comme des appareils autonomes. Chaque borne dispose d'un large panneau de commande avec plusieurs joysticks et boutons. Au-dessus se trouve l'écran principal. Dans la partie supérieure, un écran supplémentaire étroit sert de «marquee» dynamique. Il remplace l'enseigne lumineuse classique au-dessus de l'écran et peut afficher un logo ou une illustration différente selon le jeu.

La conception s'inspire des bornes d'arcade classiques. En même temps, les machines sont conçues pour une utilisation moderne. Vous pouvez y lancer non seulement d'anciens jeux d'arcade, mais aussi des classiques de console, des jeux de course, des jeux de tir au pistolet optique (lightgun shooters), des «beat 'em ups» et d'autres titres multijoueurs.

Batocera comme interface

Selon «Mok x Sandman», chaque machine est équipée d'un mini-PC avec un Ryzen 5 4500U. Les jeux fonctionnent via Batocera, un système d'exploitation open source gratuit spécialisé dans le rétro-gaming.

Batocera regroupe les émulateurs, la bibliothèque de jeux et la gestion des entrées dans une seule interface. Ainsi, les utilisateurs n'ont pas besoin de basculer entre différents programmes. La machine démarre directement sur une interface conçue pour les manettes, les boutons d'arcade et les grands écrans.

Selon «Mok x Sandman», la performance est suffisante même pour des systèmes plus exigeants. Les jeux Gamecube et Playstation 2 fonctionnent selon ses dires. Pour les jeux Wii, le résultat est mitigé. Certains titres fonctionnent, d'autres posent problème.

Pistolets optiques sans écran cathodique

Pour les jeux de tir au pistolet optique, «Mok x Sandman» utilise les Retroshooters Reapers. Les pistolets optiques classiques ne fonctionnent généralement pas avec les écrans LCD modernes, car ils ont été développés pour les téléviseurs cathodiques. Les Reapers contournent ce problème avec des capteurs infrarouges sur le cadre de l'écran.

Cela permet de rejouer aux jeux de tir au pistolet optique devant un écran moderne. Sur son installation, fonctionnent entre autres «The House of the Dead 2 & 3» et «Attack of the Movies». D'autres titres comme «Resident Evil: The Darkside Chronicles» et «Resident Evil: The Umbrella Chronicles» ont posé problème lors de ses tests.

Construction en bois, câblage et nombreuses pièces détachées

«Mok x Sandman» a construit lui-même les boîtiers. Il n'a pas utilisé de plan de construction tout fait, selon ses dires. Il s'est inspiré de vidéos, de projets antérieurs et de ses propres adaptations.

Outre la construction en bois, il a dû intégrer de nombreux composants : écrans principaux, écrans «marquee», mini-PC, joysticks, boutons, haut-parleurs, amplificateurs, alimentations, connexions USB et la sensorique pour les pistolets optiques. Surtout avec huit joueurs, le câblage devient rapidement complexe. Chaque joystick et chaque bouton doit être correctement connecté et reconnu dans Batocera.

À cela s'ajoute la construction elle-même. Une borne d'arcade doit être stable, car plusieurs personnes y jouent simultanément. Le panneau de commande ne doit pas céder, les écrans doivent être solidement fixés et la technologie doit rester accessible au cas où quelque chose devrait être remplacé ou réparé ultérieurement.

La construction maison n'est pas bon marché. Selon «Mok x Sandman», chaque borne a coûté environ 1800 dollars américains. Le coût des matériaux pour les deux machines s'élève donc à environ 3600 dollars américains. Le temps de travail n'est pas inclus.

De la construction maison à l'appareil de tournoi

Dans la caserne de pompiers, elles ne sont pas seulement exposées, mais réellement utilisées. Sur Reddit, «Mok x Sandman» rapporte des tournois de Mario Kart entre différentes casernes.

Après la vidéo, une pensée me reste en tête : en fait, chaque salle de pause mériterait au moins une telle borne d'arcade.

Photo d’en-tête : MoKxSandman / Reddit

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