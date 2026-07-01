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Des robots aspirateurs sans espionnage : une communauté fabrique des robots à l'aide d'une imprimante 3D

Debora Pape Traduction : traduction automatique 1/7/2026

Pourquoi ne pas concevoir soi-même un robot aspirateur modulaire ? Un passionné de robotique américain présente un aspirateur à monter soi-même, censé fonctionner entièrement hors ligne. Les personnes intéressées sont invitées à participer à ce projet.

Les fabricants de robots aspirateurs tentent de devancer leurs concurrents en proposant des fonctionnalités toujours plus performantes. Pour ce faire, ils misent sur un nombre croissant de capteurs qui permettent aux appareils de se faire une idée de leur environnement. C'est précisément ce qui leur vaut d'être critiqués pour espionner leurs utilisateurs. Les préoccupations en matière de protection des données ne concernent pas seulement les caméras intégrées, mais aussi les fonctionnalités cloud, qui reposent souvent sur des serveurs situés hors d’Europe.

Mais il existe une autre solution : fabriquez vous-même votre robot aspirateur, sans connexion permanente au cloud. C’est précisément ce projet qu’a en tête Ilia O., un ingénieur californien. En juin , il a présenté son dernier projet : Le robot aspirateur DIY Oomwoo est un projet entièrement open source et, à en croire les commentaires sous l’article, il semble susciter un vif intérêt.

Sur sa chaîne YouTube « «Maker’s Pet »», on peut voir qu’Ilia travaille depuis bien plus d’un an déjà sur un robot capable d’explorer son environnement de manière autonome et de le cartographier à l’aide du système de mesure laser Lidar.

Le Raspberry Pi est le cerveau du robot aspirateur

Oomwoo s’appuie sur des ordinateurs monocarte tels que le Raspberry Pi et utilise des capteurs Lidar 2D pour une navigation autonome de base. Le boîtier peut être fabriqué soi-même par impression 3D. Oomwoo s’intègre à Home Assistant, qui sert d’interface de commande centrale. Pour les capteurs et la commande des moteurs, on utilise notamment des microcontrôleurs tels que l’ESP32.

Aucune donnée ne quitte votre domicile et vous ne payez que les composants qu’Ilia répertorie sur GitHub. Le coût devrait s’élever à 200 à 600 dollars américains, selon l’équipement choisi.

Aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’intérieur : le châssis, le boîtier, le bac à poussière et le ventilateur sont issus d’une imprimante 3D.

Source : Ilia O.

Le problème : il n’existe pour l’instant aucune notice de montage pour l’Oomwoo. Le projet en est encore à ses débuts. Ilia souhaite désormais développer le robot de manière collaborative : d’autres bricoleurs et bricoleuses peuvent, à partir de la base fournie, construire leurs propres modules et variantes – les approches les plus abouties seront intégrées au projet. En d’autres termes : l’Oomwoo est une sorte de robot aspirateur de la communauté.

Sa conception modulaire facilite la tâche des bricoleurs

Grâce à un lidar bidimensionnel, le robot ne peut mesurer la pièce que sur le plan horizontal, à la hauteur du capteur. L’Oomwoo ne peut pas détecter les objets situés en dessous à l’aide de cette méthode de mesure, tels que les câbles, les jouets et les chaussettes. Des capteurs de choc se déclenchent toutefois lorsque le robot heurte des objets avec son boîtier. Il ne dispose pas d’une caméra analysant l’environnement à l’aide de l’IA.

Une fonction de nettoyage par balayage n’est pas non plus prévue pour l’instant. Contrairement à certains fabricants, l’Oomwoo ne vise pas à se démarquer par des valeurs de puissance d’aspiration (Pa) aussi élevées que possible. Ilia mise plutôt sur une circulation d’air efficace à l’intérieur du boîtier, qui doit en outre être aussi étanche à l’air que possible.

Il est important de souligner que l’Oomwoo ne pourra pas rivaliser avec les modèles haut de gamme des fabricants commerciaux. Probablement pas non plus avec leurs appareils de milieu de gamme. L’objectif est d’offrir une plateforme ouverte aux bricoleurs passionnés de maison connectée. Le robot sera de conception modulaire, afin que toute personne disposant des connaissances nécessaires puisse le modifier et le faire évoluer. L’ensemble de la communauté bénéficiera de ces expérimentations.

Côté logiciel, Oomwoo s'appuie sur des outils classiques de la robotique : pour la navigation, il utilise le framework ROS 2 avec la bibliothèque Nav2, chargée de la planification d'itinéraires et de la contournement d'obstacles.

En raison du stade précoce de développement, aucune information n’est pour l’instant disponible concernant l’autonomie de la batterie, la puissance d’aspiration et la fonction de recharge. Pour l’instant, Oomwoo relève davantage de l’expérimentation que d’un produit fini – mais c’est précisément ce qui le rend si passionnant aux yeux de nombreux amateurs.

Photo d’en-tête : Ilia O.

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