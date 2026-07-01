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« Ne pas déranger » : la barre d'activité rend votre temps de concentration visible

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 1/7/2026

Casque sur les oreilles, statut « occupé ». Et pourtant, quelqu’un se tient devant votre bureau et veut vous parler. La « Busy Bar » est conçue pour éviter ce genre d’interruptions et, si vous le souhaitez, elle bloque également vos principales sources de distraction numériques.

Une note collée sur la porte du bureau ou un casque sur la tête ne suffisent pas toujours pour travailler sans être dérangé. Les créateurs du Flipper Zero misent donc sur une solution bien plus visible : la « Busy Bar » affiche votre statut actuel sur un écran LED couleur. Des messages tels que « «», «Busy»» ou « «», «On Call»» ont pour but d’empêcher vos collègues, colocataires ou membres de la famille de vous interrompre pendant une phase de travail nécessitant de la concentration.

Deux écrans pour indiquer votre statut

La Busy Bar ressemble à un réveil numérique allongé. À l'avant se trouve une matrice LED de 72 x 16 pixels. Elle affiche du texte, des symboles, des animations et des comptes à rebours. Ainsi, votre entourage voit non seulement que vous êtes occupé, mais aussi, si vous le souhaitez, quand vous serez à nouveau disponible.

À l’arrière se trouve un deuxième écran monochrome. Vous y voyez le mode actif, le temps restant ainsi que l’état de la batterie et de la connexion.

Vous pouvez poser la Busy Bar sur votre bureau, la placer sur un écran ou la fixer à un mur ou à une porte. Elle peut ainsi servir d’indicateur d’occupation pour les bureaux, les studios ou les salles de réunion.

Dès qu’un appel commence, la Busy Bar indique automatiquement que vous êtes en ligne.

Source : Flipper Devices

Le pilotage s’effectue directement sur l’appareil. Un gros bouton permet de démarrer ou de mettre en pause une session. Une molette vous permet de régler la durée et de naviguer dans les menus. Un interrupteur supplémentaire permet de basculer entre les différents modes. Les fonctions de base sont également disponibles sans connexion Internet.

La Busy Bar a également pour but de vous aider à vous freiner

L’appareil sert également de minuteur de concentration. Vous pouvez par exemple l’utiliser pour travailler selon la méthode Pomodoro : celle-ci alterne des phases de travail concentré avec de courtes pauses. La durée des intervalles est personnalisable.

Associée à l’application Busy, la barre permet de masquer les notifications sur votre smartphone, votre ordinateur et votre montre connectée. Une sélection de applications peut être bloquée pendant une phase de concentration, ainsi que ces applications bloquées temporairement. Une simple pression sur un bouton lance le minuteur, réduit les distractions numériques et informe simultanément les autres personnes présentes dans la pièce.

Le logiciel de bureau peut en outre modifier automatiquement votre statut. Si une application utilise par exemple le microphone, l’affichage passe, si vous le souhaitez, à « «On Call»». À l’avenir, le lancement de certains programmes pourra également déclencher une phase de concentration. Les applications devraient être disponibles dès le lancement sur iOS, Android et macOS. Une version Windows est prévue ultérieurement.

Maison connectée et extensions personnalisées

La Busy Bar prend en charge la norme Matter pour la maison connectée. Elle peut ainsi être intégrée à des systèmes compatibles. Lors du lancement d’une phase de concentration, les lampes peuvent par exemple changer de couleur ou la musique peut être mise en pause.

En fonction du statut sélectionné, la Busy Bar peut notamment contrôler des lampes, mettre la musique en pause ou verrouiller une serrure intelligente.

Source : Flipper Devices

Grâce à des interfaces ouvertes, les développeurs peuvent en outre créer leurs propres affichages, widgets et automatisations. Une connexion permanente au cloud ne serait pas nécessaire pour cela.

Huit heures d’autonomie pour 250 dollars

La batterie devrait tenir jusqu’à huit heures lorsque l’affichage d’état est actif. En mode veille, le fabricant annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à deux semaines.

Flipper Devices prévoit de commercialiser et de livrer l’appareil à partir du 14 juillet 2026 aux États-Unis, dans l’UE, au Royaume-Uni et au Canada. Selon les produits en solde, le prix de lancement se situera entre environ 180 et 250 dollars américains. Il n’existe pour l’instant pas de prix concrets en euros.

La Busy Bar est donc nettement plus chère qu’un simple panneau lumineux ou qu’un minuteur numérique de concentration. La question de savoir si les fonctionnalités supplémentaires justifient ce prix dépend avant tout de la fréquence à laquelle vous avez besoin de travailler sans être dérangé. Et de la ténacité avec laquelle votre entourage ignore vos écouteurs et vos portes fermées.

Photo d’en-tête : Flipper Devices

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