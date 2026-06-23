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Pour 1 039 euros, vous pouvez vous procurer une Steam Machine aussi performante qu'une PS5

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 23/6/2026

La Steam Machine est désormais disponible en précommande. La console de salon de Valve est proposée à partir de 1 039 euros et offre des performances similaires à celles d'une PS5.

Sept mois après son annonce, la Steam Machine est désormais disponible. Vous pouvez précommander ce mini-PC, qui s'utilise comme une console, via Steam. La version la moins chère coûte 1 039 euros. Pour ce prix, vous obtenez la version de 512 gigaoctets sans manette. Le modèle le plus cher coûte 1 428 euros ; il comprend un SSD de deux téraoctets, la manette Steam Controller et deux façades supplémentaires en tissu rouge et en bois de noyer.

Ce prix est nettement plus élevé que ce que beaucoup avaient supposé à l’automne, après sa présentation. Avec un prix de 500 dollars, le mini-PC de Valve aurait constitué une alternative redoutable aux consoles classiques telles que la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Tout comme le Steam Deck, la Steam Machine fonctionne sous SteamOS. Ce système d’exploitation basé sur Linux fonctionne sans configuration compliquée, sans mises à jour de pilotes ni autres formalités inévitables sous Windows. À cela s’ajoute l’immense bibliothèque de jeux de Steam.

La façade est interchangeable.

Source : Valve

Valve n’est pas favorable aux subventions

L’engouement pour l’IA a contrarié les plans de Valve. La hausse des prix de la mémoire vive et du stockage a déjà contraint Sony, Nintendo et Microsoft à procéder à plusieurs hausses de prix. Comme Valve ne souhaite pas subventionner la Steam Machine, ce sont les acheteurs qui en supportent l’intégralité des coûts. «Le modèle traditionnel des consoles consiste à vendre du matériel à perte et à compenser ces pertes par les revenus générés par des services d’abonnement ou par la vente de jeux liés à ce matériel. « Nous sommes convaincus que les écosystèmes ouverts sont plus avantageux pour les clients à long terme »», écrit l’entreprise sur son propre blog. Le PDG Gabe Newell n’a sans doute pas souhaité passer sous silence son tout dernier yacht de 500 millions de dollars.

La Steam Machine n’est guère plus grande que la Gamecube de Nintendo.

Source : Kelsey McClellan/The Verge

Les premières chaînes ont déjà pu tester la Steam Machine. Le bilan est pratiquement le même partout : un matériel fantastique, compact, silencieux, offrant une expérience similaire à celle d’une console. En revanche, il faut composer avec un coût élevé et quelques défauts de jeunesse. En termes de performances, elle est comparable à une PS5 standard, comme le constate Digital Foundry dans ses tests approfondis. Hormis la mémoire vive et le SSD, il n’existe pas de moyen simple de mettre à niveau la machine.

L’ampleur de la demande face à ces prix élevés sera bientôt connue. Vous pouvez précommander l’appareil via Steam jusqu’à jeudi. Lundi, les créneaux d’achat seront ensuite attribués par tirage au sort. Après le chaos des précommandes pour la manette Steam, Valve a décidé de ne pas appliquer le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les nouveaux clients doivent actuellement attendre jusqu’en 2027 pour recevoir leur commande.

Quand l’aurons-nous ?

Actuellement, vous ne pouvez vous procurer la Steam Machine, tout comme le Steam Controller, que directement auprès de Valve. La Suisse, en tant que pays non membre de l’UE, est laissée pour compte, tandis que les utilisateurs allemands peuvent déjà se la procurer. On peut supposer que Digitec/Galaxus ajoutera également le nouveau matériel de Valve à son assortiment. Mes collègues en charge de ce dossier ne négligeront aucune piste. Ils y sont d’ailleurs parvenus avec la Steam Deck. Toutefois, compte tenu des pénuries d’approvisionnement actuelles, cela risque de prendre encore un certain temps.

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