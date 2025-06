Nouveautés + tendances 11 4

Meta Quest 3S est maintenant disponible en édition limitée Xbox - mais pas pour vous

Debora Pape Traduction: traduction automatique 25/6/2025

Meta a présenté la première édition limitée de sa gamme de casques Quest. Elle est lancée en coopération avec Microsoft sous le nom de "Xbox Edition". Malheureusement, elle n'est pas disponible dans notre pays.

Après les rumeurs et les images fuitées de ces derniers jours, c'est désormais officiel : Meta s'est associé à Microsoft pour lancer une édition spéciale de son casque VR économique Quest 3S. Le «Meta Quest 3S Xbox Edition» sortira en quantité limitée - le nombre exact n'est pas connu. Il n'est pas non plus facile de se procurer cette édition spéciale : Elle ne sera en solde qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les particularités de l'édition Xbox

L'édition Xbox du casque VR est identique aux versions standard de Quest 3S. Elle inclut les lunettes avec 128 gigaoctets de mémoire interne. Seule la couleur est différente : alors que Meta avait misé sur le blanc pour les dernières générations de Quest, le casque en édition limitée se présente dans un noir mat, comme les précédentes lunettes VR de l'entreprise. L'édition spéciale reprend ainsi la variante de couleur «Carbon Black» de la Xbox Series X. Des touches de vert, couleur emblématique de Xbox, sont également présentes

Ce design se retrouve également dans les accessoires inclus dans le kit : une sangle Elite pour plus de confort lors du port prolongé des lunettes, les deux contrôleurs tactiles associés ainsi qu'un contrôleur Xbox. Les contrôleurs tactiles sont utilisés pour les contenus VR et Mixed Reality.

Vous aurez besoin de la manette Xbox pour jouer à des jeux normaux, et le kit comprend un abonnement de trois mois à «Xbox Game Pass Ultimate». Il vous permet de jouer à tous les jeux de l'abonnement de jeu de Microsoft sur un écran virtuel via le cloud gaming. Si vous vous demandez pourquoi vous devriez faire cela alors que vous pourriez jouer sur un écran normal sans bloc sur la tête : La Quête peut vous donner l'impression d'être assis devant un écran de cinéma et, de plus, il est possible de masquer complètement votre environnement réel.

Pour découvrir l'annonce de Meta sur l'édition spéciale Xbox, ici. Le prix de vente conseillé est de 399 dollars US

Les jeux Game Pass sont également disponibles sans édition spéciale

Si vous êtes contrarié de ne pas pouvoir acheter la Quest 3S en édition spéciale : Vous serez peut-être rassuré de savoir que vous pouvez jouer à tous les jeux Game Pass sur un écran virtuel avec des lunettes Quest VR ordinaires. Vous aurez besoin d'une Quest 2 (ou plus récente) et du niveau «Ultimate» du service de jeu de Microsoft. Une manette Xbox pour les commandes de jeu habituelles ainsi qu'une connexion Internet rapide sont également nécessaires pour le Cloud Gaming.

Dans notre boutique suisse, vous pouvez également obtenir la Quest 3 ou la Quest 3S en bundle avec courroies Elite.

Photo d’en-tête : Meta

