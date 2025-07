Nouveautés + tendances 23 12

Liquid doch-pas-si-glass

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 9/7/2025

Verre dépoli au lieu de verre transparent : suite aux critiques sur le nouveau design, Apple réduit la transparence des commandes dans la dernière bêta d'iOS 26. Cela ne plaît pas non plus à tout le monde.

Cela fait exactement un mois qu'Apple a présenté une refonte majeure de ses systèmes d'exploitation. Le nouveau langage de design, sous le slogan «Liquid Glass», se veut élégant et dynamique. Des voix critiques se sont toutefois élevées par la suite : La lisibilité et l'accessibilité pourraient pâtir de l'interface utilisateur semi-transparente.

A présent, Apple répond aux critiques : dans la troisième bêta pour les développeurs d'iOS 26, divers éléments de l'interface sont moins transparents et ressemblent à du verre dépoli. Pour d'autres, Apple assombrit l'arrière-plan, ce qui crée plus de contraste qu'avec le design original. Dans la dernière bêta, la firme californienne avait déjà corrigé des problèmes dans le centre de contrôle. Auparavant, les icônes des applications de l'écran d'accueil apparaissaient à travers la surface transparente, ce que les utilisateurs jugeaient déroutant. Le portail «MacRumors» a résumé tous les changements entre la deuxième et la troisième bêta https://www.macrumors.com/guide/ios-26-beta-3-liquid-glass-changes/.

Dans la bêta 3 (en bas), les éléments sont moins transparents que dans la bêta 2 (en haut)

Source : Apple

Apple ne peut jamais plaire à tout le monde : La nouvelle bêta suscite sur X également des discussions. Beaucoup sont frustrés par les changements - Apple ferait inutilement marche arrière et ruinerait l'esthétique du Liquid Glass. Il a l'air beaucoup moins cher ainsi. Certains utilisateurs proposent un curseur qui permettrait de déterminer individuellement la transparence. Il n'est cependant pas certain qu'une telle liberté corresponde à l'éthique d'Apple en matière de design.

Dans certains cas, l'arrière-plan sera plus sombre (bêta 3, en bas) qu'auparavant (bêta 2, en haut).

Source : Apple

Avec toute cette agitation autour du verre transparent et moins transparent, il est important de noter qu'il ne s'agit que d'une bêta pour les développeurs. Celle-ci est précisément destinée à recueillir des commentaires et à apporter des corrections avant qu'Apple ne publie la version finale d'iOS 26 en septembre.

