Nouveautés + tendances 11 14

iOS 26 dans l'UE : déjà castré avant sa sortie

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 3/7/2025

Le système d'exploitation mobile d'Apple, iOS 26, sera disponible à l'automne. Mais il est déjà clair que les utilisateurs européens devront se contenter de fonctions limitées. La raison en est la réponse d'Apple à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act).

Cette année, lors de la conférence des développeurs, Apple a notamment présenté la dernière version de son système d'exploitation mobile : iOS 26. En plus du nouveau design Liquid Glass, diverses autres fonctionnalités devraient arriver sur les iPhone du monde entier à l'automne. Or, Apple a fait un pas en arrière, plusieurs mois avant la sortie finale de l'automne. Du moins en ce qui concerne l'UE. Plusieurs fonctions qui devaient être déployées avec iOS 26 ne fonctionneront pas dans l'UE. Cela ne concerne toutefois pas la Suisse.

Quelles sont les fonctionnalités manquantes ?

L'une des fonctionnalités que les utilisateurs de l'UE ne recevront probablement pas avec iOS 26 lors du lancement est la fonction «Visited Places» dans Apple Maps. Cette fonction enregistre automatiquement les lieux que les utilisateurs ont visités et stocke ces données localement sur l'appareil. Apple considère cette fonction comme un élément central de l'application. Celle-ci pourra ainsi à l'avenir faire des suggestions personnalisées d'itinéraires ou donner des conseils sur les conditions de circulation actuelles.

La possibilité de contrôler les iPhones directement depuis un Mac - connue sous le nom d'iPhone Mirroring - reste également bloquée dans l'UE. Cette fonctionnalité a été introduite sur d'autres marchés dès 2024, mais elle n'est pas accessible en Europe pour des raisons de concurrence. Ceci est lié à l'exigence de la DMA qu'Apple ouvre ses technologies à des tiers - ce que l'on appelle l'obligation d'interopérabilité «» . Cela est passionnant pour d'autres grandes entreprises de technologie. Mais Apple craint que de tels droits d'accès ne posent des problèmes de confidentialité.

En outre, d'autres fonctions telles que «Live Activities» pourraient être supprimées. Cette fonctionnalité affiche simultanément les notifications des applications iPhone sur un Mac, ce qui est étroitement lié à la mise en miroir de l'iPhone.

Pourquoi les utilisateurs de l'UE doivent-ils renoncer à ces fonctionnalités ?

La raison de ce retard serait la mise en conformité des nouvelles fonctionnalités avec le Digital Markets Act (DMA) de l'UE. Cette disposition légale contraint les grandes entreprises tech à plus d'interopérabilité et à une concurrence plus loyale, ce qui semble poser des défis considérables à Apple.

Apple fait surtout valoir des problèmes de sécurité. Les interfaces qui peuvent être utilisées par des tiers constituent une faille de sécurité potentielle. On ne sait pas encore si et comment Apple et l'UE parviendront à un accord à ce sujet.

Photo d’en-tête : Apple

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)