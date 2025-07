Nouveautés + tendances 37 18

Plus de sécurité pour les enfants - Apple optimise les comptes pour les mineurs

Martin Jungfer Traduction: traduction automatique 7/7/2025

Si vos enfants possèdent des appareils Apple, vous pourrez à l'avenir, en tant que parent, contrôler plus précisément ce qu'ils peuvent - ou ne peuvent pas - faire avec. Par exemple, les enfants ne verront plus certaines applications dans le Store.

Il est bon pour Apple que les enfants s'habituent très tôt aux appareils Apple. Après tout, ils pourraient tous devenir de futurs clients. Mais Apple sait aussi ce qui est important pour les parents : les petits ne doivent pas traîner dans les coins sombres du monde numérique.

C'est pourquoi Apple propose des comptes pour enfants. Avec les comptes des parents, vous pouvez créer une famille Apple. Les parents contrôlent alors ce que leurs enfants peuvent ou ne peuvent pas faire. Cependant, il y a parfois des rapports de failles .

Avec le déploiement des nouveaux OS 26 à partir de cet automne, Apple élargit les fonctions de protection des enfants et des adolescents, respectivement pour le contrôle par les parents. Certaines fonctions arrivent plus tôt ou sont même déjà en direct. Désormais, les parents peuvent attribuer une tranche d'âge à leurs enfants afin qu'ils ne voient que des contenus adaptés à leur âge dans les applications.

Lesquels sont décidés après qu'un développeur a soumis une application à Apple. Au cours de ce processus, il doit fournir des informations sur le contenu de l'application. Apple vérifie cela et donne ensuite une recommandation concrète d'âge pour l'application.

Plus de nuances pour les jeunes

Apple introduit également de nouvelles catégories d'âge. Il y en aura cinq à l'avenir : à partir de 4 ans, à partir de 9 ans, à partir de 13 ans, à partir de 16 ans et à partir de 18 ans. Il y aura donc plus de différenciation chez les jeunes qu'auparavant. Jusqu'à présent, il n'y avait que les niveaux 12 et 17 ans. En fonction de leur niveau de développement et de leur sévérité, les parents pourront donc différencier davantage ce que leur progéniture a le droit de faire ou non.

À partir de l'automne, les tranches d'âge pourront également être utilisées pour fournir aux fournisseurs d'applications les informations nécessaires sur l'âge des jeunes utilisateurs, sans avoir à demander leur date de naissance.

Les fournisseurs d'applications ne pourront plus demander la date de naissance exacte à l'avenir.

Source : Apple

Reconnaissance des photos de nu

La reconnaissance des photos de nus sera améliorée avec le nouvel OS 26. Ainsi, la vue dans les appels Facetime devrait être floue en cas d'apparition soudaine de nudité. Certains beta-testeurs de la fonctionnalité rapportent qu'ils déclenchent actuellement l'alarme de nudité même lorsque deux adultes sont au téléphone. Mais cela devrait être dû à la phase bêta. La détection de la nudité s'applique également aux albums photos partagés et rend les photos floues pour les enfants.

Les développeurs d'applications ont également accès à «Sensitive Content Analysis Framework» pour la détection de la nudité, et peuvent intégrer cette protection dans leurs applications, selon Apple.

Les adolescents sont plus protégés par défaut

Auparavant, les points «Sécurité des communications» et «Filtre de contenu web» étaient activés par défaut dans les réglages familiaux si le compte appartenait à un enfant de moins de 13 ans. Avec la mise à jour, ces deux fonctionnalités sont également activées pour les adolescents de 13 à 17 ans. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune restriction à ce sujet.

Code craqué?

Une petite nouveauté n'a pas été incluse dans le communiqué de presse officiel, mais elle est très utile au quotidien. Désormais, les parents recevront un message si le code a été utilisé pour prolonger le temps d'écran. En règle générale, vous devriez avoir saisi ce code vous-même. Mais il se peut qu'un enfant intelligent ait volé le code et l'utilise. Dans ce cas, vous le saurez assez rapidement à l'avenir.

En tant que parent, vous recevrez probablement plus de notifications à partir de l'automne. Si Junior veut créer un nouveau numéro de téléphone d'un camarade de classe comme contact, il pourra le faire si vous l'autorisez. Il en va de même s'il veut ajouter un ami «» dans une application dotée de fonctions sociales.

Vous pourrez désormais contrôler davantage les personnes avec lesquelles votre enfant communique.

Si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez modifier les règles par défaut. Vous pouvez moins contrôler, ou simplement autoriser moins de demandes du tout. Car il est clair que même le meilleur contrôle de compte ne peut pas faire à votre place le travail d'éducation à l'utilisation des médias et des gadgets, c'est-à-dire la négociation permanente.

