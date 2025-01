Lacune dans la protection des enfants : la Stiftung Warentest critique sévèrement Apple

Vidéos violentes, gangsta-rap ou éternel Candy Crush - les enfants peuvent faire sur les appareils Apple des choses que les parents ne veulent pas vraiment. Les mécanismes de protection sont faciles à contourner, comme l'ont montré les recherches de Stiftung Warentest.

Les appareils Apple doivent permettre aux enfants d'utiliser des contenus protégés. Les parents peuvent configurer différentes fonctions de contrôle parental. Grâce à des restrictions appropriées, les enfants ne peuvent faire avec leur iPhone ou leur iPad que ce que les parents ont préalablement autorisé. Le contrôle est devenu de plus en plus sophistiqué au cours des dernières années. En tant que parent, vous pouvez par exemple définir des limites de temps pour certaines applications ou limiter les dépenses dans l'App Store.

Quand on veut, on peut. C'est également le cas dans le monde idéal d'Apple avec le partage familial, le contrôle parental et le temps d'écran. La Stiftung Warentest a découvert - en collaboration avec la SWR - des "faiblesses considérables" dans la protection des enfants (ici pour le rapport). Peut-être rien de nouveau pour les enfants intelligents qui connaissent et utilisent ces failles depuis longtemps. Il ne faut pas sous-estimer les capacités des natifs du numérique lorsqu'il s'agit de contourner des fonctions restrictives.

Conseil de pro pour les parents : regardez régulièrement les heures d'utilisation des différentes applications. S'il y a des anomalies, il vaut la peine d'en parler avec sa progéniture et de renégocier éventuellement les limites.

Filtrer le contenu par âge ? Cela ne fonctionne pas partout

Pour accéder à des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge, les enfants n'ont même pas besoin d'être particulièrement créatifs. En effet, même lorsque les filtres sont activés, il est possible de trouver tout ce que vous ne voulez pas en tant que parent : des scènes de torture tirées de films d'horreur, des vidéos de rap avec des textes dégradants pour les femmes, des contenus sexualisés, des images et des vidéos d'accidents et d'autres choses déplaisantes. La raison : l'application Youtube ne se soucie pas vraiment de manière cohérente de l'âge de l'enfant enregistré sur l'appareil Apple et des filtres de contenu définis par les parents. Si votre enfant surfe sur Youtube en mode incognito, il a en principe accès à l'ensemble des contenus disponibles.

Apple a expliqué dans sa déclaration que les filtres définis ne s'appliquent qu'aux applications maison, c'est-à-dire par exemple à Apple Music, Safari ou dans Apple TV. Les développeurs d'applications tierces pourraient toutefois utiliser les interfaces Apple pour assurer le contrôle parental. Pour la Stiftung Warentest, cette petite mais subtile différence entre les applications Apple et les autres n'est pas suffisamment mise en évidence.

\"Si une restriction aussi importante n'est pas mentionnée, il est probable que de nombreux parents partent du principe que les fonctions de contrôle parental d'Apple fonctionnent dans toutes les apps installées sur l'appareil de leur enfant.\"

L'accès assisté, un moyen détourné?

La fonction "temps d'écran" est néanmoins un bon outil pour les parents, affirme Apple. Cela devrait être vrai dans la grande majorité des cas. Les parents peuvent définir qu'une application de jeu peut être utilisée plus longtemps le week-end. Pour empêcher les chats jusqu'à tard dans la nuit, il est possible d'interdire l'utilisation après 21 heures. Si votre enfant trouve cette tutelle parentale stupide, il peut se défaire de ses chaînes dans l'"accès de soutien". En fait, cette fonction est conçue pour les personnes souffrant de troubles cognitifs. Lorsqu'elle est activée, elle affiche par exemple des icônes d'applications plus grandes sur l'écran d'accueil.

L'avantage pour les enfants est que dans ce mode, l'appareil Apple a oublié toutes les limites et restrictions qui s'appliquent encore en mode normal. Est-ce aussi simple que le prétendent les critiques de Stiftung Warentest ? Apple n'est pas d'accord. Pour activer la fonction d'"accès assisté", les enfants devraient saisir le mot de passe de temps d'écran des parents. La Stiftung Warentest affirme au contraire que les enfants peuvent définir eux-mêmes un code à quatre chiffres de leur choix et même le modifier à tout moment.

J'ai essayé - et je ne peux pas confirmer l'expérience de Stiftung Warentest. Sur l'iPad de notre fille, le code PIN des parents était demandé avant de passer en "accès assisté". Apple affirme toutefois que "dans certains cas", cela peut effectivement être le cas, comme le déplorent les critiques.

Combler les lacunes - ou mieux parler de l'utilisation des médias

Dans son communiqué de presse sur ses recherches, la Stiftung Warentest donne toute une liste de recommandations pour que les parents règlent idéalement les fonctions d'Apple. L'objectif : protéger au maximum les enfants. Les parents pourraient ainsi interdire l'installation de nouvelles applications ou fixer à zéro le temps d'utilisation de certaines applications. Ou, de manière plus radicale, configurer entièrement l'iPhone de l'enfant en mode "accès assisté" et n'y autoriser que les applications souhaitées. Et si Youtube, par exemple, pose problème, l'exclure tout simplement.

Les achats ou les téléchargements d'applications peuvent être strictement limités par les parents.

Source : Capture d'écran Apple

La meilleure façon de procéder, en tant qu'adulte, serait toutefois de discuter avec les jeunes utilisateurs et de trouver des accords. Quand l'enfant peut-il utiliser l'iPhone et pour quoi faire ? La responsabilité numérique s'apprend aussi. Et parfois, il suffirait de savoir que ni l'iPhone ni l'iPad ne peuvent être emmenés au lit.

Que pensez-vous des limites, des filtres et des restrictions sur les smartphones et autres appareils pour les enfants ? Utilisez-vous Android ? Qu'en est-il là-bas ? Quelle est votre expérience ? Faites-le savoir à la communauté dans un commentaire.