Elon Musk veut poursuivre Apple en justice

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 13/8/2025

L'homme le plus riche du monde affirme qu'Apple manipule le classement de son App Store. Il n'en fournit pas encore la preuve.

Le PDG de X, Elon Musk, accuse Apple de favoriser systématiquement ChatGPT dans l'App Store et de fausser ainsi la concurrence. Dans plusieurs articles publiés sur X, Musk a annoncé des actions en justice contre Apple pour des violations présumées des lois antitrust. Concrètement, l'homme le plus riche du monde critique l'impossibilité pour les autres entreprises d'intelligence artificielle d'atteindre les premières places des classements de l'App Store.

Musk affirme qu'Apple manipule les classements de l'App Store en faveur d'OpenAI et n'inclut pas X et le chatbot xAI Grok dans la liste des applications iOS recommandées. ChatGPT est actuellement en tête des applications gratuites pour iPhone aux États-Unis. Grok est en sixième position. Musk n'a fourni aucune preuve jusqu'à présent et il n'est pas clair s'il a effectivement déposé la plainte annoncée.

Musk tire à boulets rouges sur Apple sur X, mais est immédiatement corrigé par les notes de la communauté.

Apple rejette ces accusations. Dans une déclaration à «Bloomberg», l'entreprise a souligné que l'App Store «est équitable et exempt de biais». Des milliers d'applications seraient mises en avant par des recommandations algorithmiques et des listes curatées selon des critères objectifs. D'autres applications d'intelligence artificielle, comme DeepSeek ou Perplexity, auraient également occupé temporairement les premières places au cours des derniers mois.

Musk manipule-t-il lui-même des algorithmes ?

La controverse s'inscrit dans un conflit plus ancien entre Musk et le PDG d'OpenAI, Sam Altman. Les deux hommes ont fondé OpenAI ensemble en 2015, mais Musk a quitté l'entreprise en 2018 suite à des divergences internes. Depuis, il reproche à OpenAI de s'être éloignée de sa mission initiale à but non lucratif et de s'être trop orientée vers des intérêts commerciaux.

Altman, quant à lui, rétorque que Musk est lui-même un manipulateur d'algorithmes. Depuis son rachat de Twitter (aujourd'hui X), Musk aurait délibérément augmenté la visibilité de ses propres articles. C'est également la conclusion d'une étude de la Queensland University of Technology. «En juin, on a également appris que» Grok, qui recherche au maximum la vérité, consulte systématiquement l'avis de Musk sur les questions controversées

La controverse actuelle se déroule dans un contexte de contrôle réglementaire accru sur l'App Store d'Apple. Des procédures antitrust sont en cours contre Apple, tant aux États-Unis que dans l'UE, qui l'accusent de position dominante dans la distribution d'applications.

