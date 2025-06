Nouveautés + tendances 7 8

Voici les nouveaux systèmes d'exploitation d'Apple

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 9/6/2025

Lors de sa conférence des développeurs, Apple a présenté de nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation. L'accent a été mis sur un nouveau design sous le slogan "Liquid Glass".

Apple présente de nouveaux logiciels lors de la World Wide Developer Conference (WWDC). Les prochains systèmes d'exploitation pour iPhone, Mac, iPad et autres portent tous le numéro de version 26. Ce schéma se veut plus clair et fait référence à l'année où le logiciel passe la majeure partie de sa vie.

Lors de la présentation de lundi soir, Craig Federighi, le directeur des logiciels, et ses collègues ont fait de leur mieux pour donner l'impression qu'Apple progressait également dans le domaine de l'IA : Apple Intelligence sera utilisé dans de nouveaux endroits et quelques fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées. De plus, les développeurs auront accès au modèle d'IA d'Apple et pourront l'intégrer dans leurs applications. Il n'a toutefois pas été question de l'éléphant dans la pièce : On ne voit toujours rien du nouveau Siri un an après son annonce.

Au lieu de cela, les Californiens se sont surtout concentrés sur un nouveau design sous le mot d'ordre «Liquid Glass». Si vous aviez bu un shooter à chaque fois que le terme a été évoqué lors de la keynote, vous ne seriez probablement plus de ce monde. Voici un aperçu des nouveautés annoncées.

Refonte inter-systèmes

C'est autour du nouveau langage de design du logiciel qu'Apple fait le plus de zizanie. Le nouveau look s'appelle «Liquid Glass» - soit «verre liquide». Les icônes et autres éléments sont transparents et rappellent un liquide lorsque vous déclenchez une animation. Ils reflètent leur environnement et doivent ainsi paraître particulièrement vivants.

Cela semble joli et cohérent et nécessite probablement plus de puissance de calcul. Cela est rendu possible par le fait que les puces sont devenues beaucoup plus puissantes depuis la dernière grande refonte il y a 12 ans (iOS 7). Outre le nouveau look, Apple a également ajouté des menus contextuels aux systèmes d'exploitation et les a rendus plus cohérents. De plus, un nouveau look «All Clear» est disponible, rendant toutes les icônes incolores.

L'aspect incolore est disponible sur tous les systèmes d'exploitation.

Source : Screenshot Apple Keynote

iOS 26

La principale nouveauté d'iOS 26 : le Liquid Glass.

Pour le reste, l'iPhone bénéficie heureusement de quelques mises à jour fonctionnelles :

L'application Appareil photo a une présentation simplifiée. Elle est désormais divisée en deux fonctions principales : «Photo» et «Vidéo». Ce n'est qu'en balayant vers la gauche ou la droite que vous verrez d'autres modes comme «Slow-Mo».

a une présentation simplifiée. Elle est désormais divisée en deux fonctions principales : «Photo» et «Vidéo». Ce n'est qu'en balayant vers la gauche ou la droite que vous verrez d'autres modes comme «Slow-Mo». Photos obtient des onglets séparés pour la bibliothèque «» et les collections «» .

obtient des onglets séparés pour la bibliothèque «» et les collections «» . Safari occupe maintenant tout l'écran, la barre d'adresse flotte en transparence dans la partie inférieure et se réduit lorsque vous faites défiler vers le bas.

occupe maintenant tout l'écran, la barre d'adresse flotte en transparence dans la partie inférieure et se réduit lorsque vous faites défiler vers le bas. L' application Téléphone bénéficie d'une nouvelle présentation. Au lieu de devoir passer d'un onglet à l'autre, vous verrez désormais vos favoris avec une image en haut. En dessous, Apple combine les appels passés et les messages vocaux en une seule liste.

bénéficie d'une nouvelle présentation. Au lieu de devoir passer d'un onglet à l'autre, vous verrez désormais vos favoris avec une image en haut. En dessous, Apple combine les appels passés et les messages vocaux en une seule liste. Call Screening répond automatiquement aux appels provenant de numéros inconnus et met l'iPhone en sourdine pendant ce temps. Ce n'est que lorsque l'appelant donne son nom que le téléphone se met à sonner et à afficher ce nom. Cela devrait réduire les appels de spam agaçants.

répond automatiquement aux appels provenant de numéros inconnus et met l'iPhone en sourdine pendant ce temps. Ce n'est que lorsque l'appelant donne son nom que le téléphone se met à sonner et à afficher ce nom. Cela devrait réduire les appels de spam agaçants. Hold Assist détecte la musique d'attente et la masque. Vous pouvez ainsi continuer à utiliser votre iPhone normalement, tandis qu'en arrière-plan, l'appel reste connecté. Dès que l'assistant détecte que quelqu'un répond à l'autre bout du fil, vous recevez une notification et vous pouvez revenir à l'appel.

La nouvelle application Téléphone (à gauche), Hold Assist (au centre) et Call Screening (à droite).

Source : Apple

Dans Messages , il y a maintenant des fonds d'écran et des sondages dans les conversations de groupe, comme le propose déjà WhatsApp par exemple.

, il y a maintenant des fonds d'écran et des sondages dans les conversations de groupe, comme le propose déjà WhatsApp par exemple. L'iPhone peut traduire des conversations en direct grâce à Apple Intelligence. Cela fonctionne d'une part dans les conversations textuelles, mais aussi dans les appels vidéo et vocaux. Dans ce cas, la traduction est soit affichée en temps réel par des sous-titres, soit prononcée par une voix d'ordinateur dès que l'interlocuteur fait une pause. Cette dernière option fonctionne dans les deux sens, même si l'interlocuteur n'utilise pas d'iPhone.

des conversations en direct grâce à Apple Intelligence. Cela fonctionne d'une part dans les conversations textuelles, mais aussi dans les appels vidéo et vocaux. Dans ce cas, la traduction est soit affichée en temps réel par des sous-titres, soit prononcée par une voix d'ordinateur dès que l'interlocuteur fait une pause. Cette dernière option fonctionne dans les deux sens, même si l'interlocuteur n'utilise pas d'iPhone. L'application Musique sera bientôt dotée d'une fonction DJ qui enchaînera les morceaux de manière transparente. De plus, un nouvel algorithme d'intelligence artificielle devrait mieux reconnaître vos goûts musicaux.

sera bientôt dotée d'une fonction DJ qui enchaînera les morceaux de manière transparente. De plus, un nouvel algorithme d'intelligence artificielle devrait mieux reconnaître vos goûts musicaux. Apple Cartes apprend vos itinéraires préférés et vous les propose en option. Par exemple, si vous faites un petit détour pour vous rendre à la boulangerie tous les jours en allant au travail. Les «Lieux visités» sont l'équivalent d'Apple de la Timeline de Google. Ils vous indiquent où vous êtes allé dans le passé. Ces informations sont stockées de manière cryptée sur votre appareil.

apprend vos itinéraires préférés et vous les propose en option. Par exemple, si vous faites un petit détour pour vous rendre à la boulangerie tous les jours en allant au travail. Les «Lieux visités» sont l'équivalent d'Apple de la Timeline de Google. Ils vous indiquent où vous êtes allé dans le passé. Ces informations sont stockées de manière cryptée sur votre appareil. Visual Intelligence est étendu : vous pouvez utiliser des captures d'écran pour googler directement des informations sur des images ou demander ChatGPT. Cela ressemble à une recherche d'image inversée avec le support de l'IA. La fonction est similaire à «Circle To Search» sur les appareils Android.

Voici à quoi ressemble le nouvel iOS - All Clear (à gauche), en mode sombre (au centre) et normal (à droite).

Source : Apple

macOS Tahoe 26

La fonctionnalité à la une du nouveau macOS Tahoe ? Vous vous en doutez. Le Liquid Glass.

En dehors de cela, les ordinateurs d'Apple disposent désormais de plus d'options pour personnaliser leur look. Vous pouvez par exemple colorer des dossiers ou rendre toutes les icônes incolores avec le mode «All Clear». Exactement comme sur l'iPhone. La liste des autres nouveautés est claire :

Spotlight peut faire plus qu'avant. La recherche à l'échelle du système devrait personnaliser et mieux filtrer les résultats afin que vous puissiez trouver plus rapidement des dossiers, des applications et des messages. Vous pouvez également déclencher directement des actions - comme rédiger un e-mail ou créer une note.

Spotlight devient plus puissant qu'avant avec la nouvelle mise à jour de macOS.

Source : Screenshot Apple Keynote

Vous pouvez désormais planifier l'exécution des macros d'Apple ( courts-circuits ) à une heure précise. Vous pouvez attribuer des raccourcis clavier («Quick Keys») aux raccourcis que vous utilisez souvent et les exécuter directement via Spotlight. De plus, les fonctions d'intelligence artificielle d'Apple et ChatGPT peuvent être intégrées dans les macros

) à une heure précise. Vous pouvez attribuer des raccourcis clavier («Quick Keys») aux raccourcis que vous utilisez souvent et les exécuter directement via Spotlight. De plus, les fonctions d'intelligence artificielle d'Apple et ChatGPT peuvent être intégrées dans les macros La fonctionnalité de continuité est améliorée de deux manières : vous pouvez désormais voir les activités en direct de votre iPhone sur votre Mac si vous le souhaitez. Et vous pouvez également passer des appels sur votre ordinateur via la nouvelle application Téléphone.

iPadOS 26

Vous savez . Liquid Glass.

Sans tenir compte du nouveau design, iPadOS 26 peut se résumer à peu près ainsi : Il ressemble à macOS et fait presque la même chose. Mais il s'agit toujours d'un système d'exploitation distinct qui n'exécute que des applications iPad. Si vous ne comprenez pas la logique de tout cela, vous n'êtes pas seul. Voici les nouveautés concrètes :

Les fenêtres librement modulables permettent enfin d'améliorer le multitâche . Elles peuvent être déplacées, réduites, fermées et aimantées sur un côté. Tout comme macOS.

. Elles peuvent être déplacées, réduites, fermées et aimantées sur un côté. Tout comme macOS. L'iPad dispose désormais d'un App-Expose l'aperçu de toutes les applications lorsque vous balayez vers le haut avec quatre doigts sur le pavé tactile. Exactement comme sur macOS.



Les fenêtres comme sur un ordinateur plongent l'iPad dans une crise d'identité.

Source : Screenshot Apple Keynote

Lorsque vous connectez une souris, vous obtenez - au lieu du cercle imprécis actuel - un véritable pointeur de souris . Exactement comme sur macOS.

. Exactement comme sur macOS. Il y a maintenant une véritable barre de menu lorsque vous déplacez la souris vers le haut. Comme sur macOS.

L'iPad peut continuer à exécuter de nombreux processus en arrière-plan lorsque vous changez d'application. Par exemple, l'exportation d'une vidéo. Comme sur macOS.

Real Talk, Apple : Nous en sommes arrivés au point où l'iPad est un MacBook avec fonction tactile. Apportez simplement macOS sur l'iPad, ajoutez des fonctionnalités pour les gestes et les stylos et supprimez cette frontière artificielle.

watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26

Les mises à jour pour la Watch, l'Apple TV et Vision Pro sont plutôt modestes. Sauf bien sûr : Liquid ! Glass!

Les avatars numériques ( personnages ) de la Vision Pro devraient être plus réalistes.

) de la Vision Pro devraient être plus réalistes. Le Vision Pro prend en charge les contrôleurs du PSVR2 et le Logitech Muse Pen ce dernier vous permet de dessiner dans un espace tridimensionnel.

et le La Vision Pro sera un peu moins seul : Plusieurs personnes pourront désormais regarder ensemble des films sur des écrans virtuels ou interagir dans des applications de RA. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un casque à 3500 dollars - par personne.

Les nouveaux personas (à gauche) sont bien plus beaux que les anciens (à droite).

Source : Screenshot Apple Keynote

L'Apple Watch se dote d'une nouvelle gestuelle : le Wrist Flick vous permet par exemple de secouer des messages.

vous permet par exemple de secouer des messages. Un Workout Buddy sur l'Apple Watch vous donne des» Pep Talks motivants via les écouteurs «et vous félicite pour vos progrès. Tout simplement au cas où vous auriez toujours cherché la confirmation d'un ordinateur pour vos performances sportives.

sur l'Apple Watch vous donne des» Pep Talks motivants via les écouteurs «et vous félicite pour vos progrès. Tout simplement au cas où vous auriez toujours cherché la confirmation d'un ordinateur pour vos performances sportives. Comme Netflix, l'Apple TV+ vous permet de créer différents profils d'utilisateur. À l'avenir, vous pourrez les afficher automatiquement lorsque vous sortirez du mode veille, au lieu de devoir passer par le menu à chaque fois.

Le nouveau logiciel sera déployé à l'automne. Vous trouverez les communiqués de presse officiels avec toutes les nouveautés ici : Refonte du verre liquide, Apple Intelligence, iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26. Et voici la keynote à revoir:

Photo d’en-tête : Capture d'écran Apple Keynote

