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LinkedIn et X sont remplis de spam IA

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 10/7/2026

Sur un échantillon de plus d'un million de publications sur différentes plateformes, une partie considérable est générée par l'IA. Les publications LinkedIn longues sont les plus touchées.

Plus d'un tiers du contenu sur LinkedIn serait généré par l'IA. Sur d'autres plateformes également, la proportion augmente continuellement. Les contributions plus longues, en particulier, sont apparemment de moins en moins souvent écrites par des humains. C'est ce que rapporte l'entreprise technologique Pangram, spécialisée dans la détection de contenu IA.

Pangram

Les données proviennent de l'extension de navigateur pour Chrome de Pangram. Celle-ci scanne les fils d'actualité des réseaux sociaux lors du défilement et identifie les contenus qui sont probablement générés par l'IA. Les utilisateurs peuvent partager anonymement leurs statistiques avec Pangram via un opt-in. L'entreprise a maintenant publié les chiffres des premiers mois. Plus d'un million de publications de plus de 50 mots sur LinkedIn, X, Reddit, Substack et Medium ont été examinées.

La précision des détecteurs d'IA est controversée, car ils reconnaissent parfois à tort des textes humains comme étant générés par l'IA (faux positifs). Cependant, le logiciel utilisé, Pangram 3.3, atteint un taux de faux positifs de seulement 0,01 % selon l'entreprise. Même s'il était beaucoup plus élevé, cela ne ferait qu'une petite différence pour une telle analyse quantitative.

Les principales conclusions :

Plus une contribution est longue, plus il est probable qu'elle ait été écrite avec l'intelligence artificielle.

Un article long sur quatre (plus de 250 mots) est entièrement généré par l'IA. Sur LinkedIn, ce taux dépasse même les 40 %.

Près de la moitié de toutes les publications sur X sont au moins partiellement rédigées avec l'IA.

Les réponses sont moins souvent générées par l'IA que les publications de premier niveau.

Pangram

Un système qui tourne en rond

Il est étonnant de voir autant de personnes prêtes à laisser une IA parler pour elles sur LinkedIn, dans un contexte professionnel et sous leur vrai nom. On pourrait s'attendre à ce que les obstacles soient plus élevés ici que sur des plateformes anonymes. Mais c'est le contraire qui se produit. Une des raisons pourrait être les assistants d'écriture IA intégrés de LinkedIn, qui rendent l'utilisation des modèles linguistiques très pratique.

Il est logique que le taux de publications entièrement générées par l'IA soit plus faible pour le contenu court. Une pensée courte est plus rapidement formulée qu'une argumentation complexe. La proportion d'IA est la plus faible sur Reddit et Substack. Même là, elle dépasse cependant les dix pour cent pour les contributions longues.

Cette évolution n'est pas seulement problématique parce que le « slop » IA lissé est une nuisance à lire. Des plateformes comme Reddit servent à leur tour de sources de données pour l'entraînement des modèles d'IA – un système qui tourne de plus en plus en rond. Les hallucinations inhérentes aux modèles linguistiques pourraient ainsi devenir plus fréquentes. De plus, 35 % de tous les nouveaux sites web créés sont selon des études générés par l'IA.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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