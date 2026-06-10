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Mesure d'urgence de l'UE : WhatsApp doit autoriser d'autres chatbots d'intelligence artificielle

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 10/6/2026

Bonne perspective pour ChatGPT et Co : WhatsApp doit à nouveau offrir un accès gratuit et illimité aux autres chatbots d'intelligence artificielle. Meta l'avait limité au profit de son propre chatbot Meta.

La politique de Meta en matière de chatbots est dans le collimateur des autorités. Le groupe doit permettre aux fournisseurs de chatbots d'intelligence artificielle concurrents d'accéder gratuitement à WhatsApp. Avec une injonction en ce sens, l'autorité intervient déjà pendant une procédure de concurrence en cours.

La plateforme WhatsApp Business est au cœur de ce projet. Cette interface permettait aux entreprises et aux développeurs d'intégrer leurs propres services d'intelligence artificielle directement dans WhatsApp. Cependant, Meta avait modifié les conditions en limitant considérablement l'accès aux fournisseurs d'IA externes. Alors que les fournisseurs tiers ne pouvaient proposer leurs services que de manière limitée et payante, le propre assistant d'IA de Meta restait présent dans WhatsApp.

Selon la Commission européenne, cette pratique pourrait constituer un abus de position dominante. Concrètement, cela signifie que Meta profite de sa forte position sur le marché de Messenger pour avantager son solde et freiner ses concurrents.

En coulisse Le règlement sur les marchés numériques (DMA) Florian Bodoky 41 25

Le compromis de WhatsApp ne suffit pas à l'UE

L'argument de la Commission est que les services de messagerie sont désormais un canal de distribution important pour de nombreux fournisseurs d'IA. Ne pas être présent sur une plateforme qui compte des milliards d'utilisateurs, c'est potentiellement perdre en portée et en accès à de nouveaux clients.

Meta a cherché en vain un compromis : tant la proposition d'accorder aux fournisseurs d'IA rivaux un accès payant aux interfaces concernées qu'une utilisation gratuite des API pendant une période limitée n'ont pas suffi à l'UE. Selon elle, les frais prévus auraient constitué un obstacle important pour de nombreux fournisseurs. Au lieu de cela, Bruxelles exige désormais que Meta rétablisse les conditions antérieures. Les concurrents doivent à nouveau pouvoir intégrer gratuitement leurs services d'intelligence artificielle dans WhatsApp.

Ces «mesures provisoires» sont un moyen drastique. La Commission n'y a recours que lorsqu'elle estime qu'il existe un risque imminent pour la concurrence et qu'elle craint que des décisions ultérieures n'arrivent trop tard. L'injonction actuelle est provisoire et doit rester en place jusqu'à ce que la procédure soit terminée ou qu'une autre décision soit prise.

Meta a critiqué la décision de la Commission européenne et a annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires. Selon l'entreprise, les fournisseurs d'IA disposent de nombreux autres moyens pour diffuser leurs services. En outre, Meta affirme que la mesure profite surtout à d'autres grands concurrents.

Toutefois, les amendes risquent d'être drastiques : si Meta ne se conforme pas aux exigences de la Commission ou si la procédure en cours aboutit à une violation du droit de la concurrence, des amendes pouvant atteindre 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise peuvent être infligées.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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