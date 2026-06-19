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Des chiffres divulgués le montrent : OpenAI enregistre des pertes colossales

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 19/6/2026

L'entreprise à l'origine de ChatGPT a dépensé l'année dernière 21 milliards de dollars de plus qu'elle n'en a perçu. Ces pertes sont nettement supérieures à celles enregistrées par d'anciennes entreprises technologiques au cours de leur phase de croissance.

OpenAI accumule d'énormes pertes. C'est ce que rapporte le journaliste financier indépendant Ed Zitron, qui s'appuie sur des documents divulgués, lesquels ont également été vérifiés par l'«Financial Times».

En 2025, OpenAI a encaissé environ 13 milliards de dollars américains et dépensé 34 milliards. Il en a résulté une perte d’exploitation d’environ 21 milliards. La perte nette s’élevait même à 60 milliards. Ce chiffre inclut toutefois des effets ponctuels liés à la transformation de l’organisation à but non lucratif en société à but lucratif. Dans ce cadre, OpenAI a dû réévaluer les participations d’anciens investisseurs externes et internes.

La croissance à tout prix

Les recettes ont plus que triplé en l’espace d’un an, passant de 3,7 milliards de dollars en 2024 à un peu plus de 13 milliards en 2025. Mais les coûts ont également explosé. En 2025, OpenAI a dépensé 19,2 milliards en recherche et développement (2024 : 7,8 milliards), 7,5 milliards en frais d’exploitation directs (2024 : 2,6 milliards) ainsi que 5,7 milliards en ventes et marketing (2024 : 1,1 milliard).

Une grande partie des dépenses est consacrée à la puissance de calcul. Les documents montrent qu’en 2025, OpenAI a versé au total 17,2 milliards de dollars à Microsoft, dont 10,6 milliards pour l’entraînement de nouveaux modèles et 6 milliards pour le traitement des prompts. Les coûts de marketing extrêmement élevés sont également remarquables. À la fin de l’année, OpenAI disposait d’actifs d’un peu plus de 50 milliards, dont environ la moitié en liquidités. Cette réserve permet pour l’instant d’amortir les pertes annuelles élevées.

OpenAI investit par ailleurs d’énormes sommes dans des centres de données afin de rester en tête dans la course à l’IA. D’ici 2030 , les investissements devraient atteindre un montant de plusieurs centaines de milliards. La part du lion revient aux fabricants de puces tels que Nvidia et aux producteurs de mémoire comme Samsung et SK Hynix. Comme ceux-ci réorientent leurs capacités à cette fin, le matériel destiné aux consommateurs finaux devient de plus en plus cher et ne progresse pratiquement plus.

Des pertes d’une ampleur gigantesque

Des pertes importantes ne sont pas inhabituelles en période de croissance. Amazon et Tesla ont affiché des résultats déficitaires pendant des années avant de devenir durablement rentables. Cependant, l’infrastructure du secteur de l’IA, qui comprend les centres de données, la fibre optique, l’approvisionnement énergétique et les semi-conducteurs spécialisés, est nettement plus coûteuse que les dépenses des start-ups précédentes. Amazon a perdu au total 2,8 milliards au cours de ses 20 premières années d’existence avant de devenir rentable. Tesla a mis 17 ans et enregistré 6 milliards de pertes au total.

Ce n’est qu’une goutte d’eau par rapport aux 21 milliards de dollars dépensés par OpenAI en une seule année. Dans le secteur de l’IA, on investit généralement à grande échelle. Les hyperscalers Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft et Oracle investissent ensemble plusieurs centaines de milliards de dollars par an dans des centres de données. Selon certaines estimations, les dépenses cumulées devraient bientôt atteindre 1 500 milliards. Soit plus que le produit intérieur brut de la Suisse.

Ces groupes enregistrent certes des bénéfices, mais ceux-ci proviennent majoritairement d’autres secteurs d’activité. On leur reproche par ailleurs d’embellir doublement leurs chiffres à l’heure actuelle : D'une part, ils allongent la durée de vie supposée de leurs infrastructures et doivent ainsi réduire leurs amortissements à court terme. Deuxièmement, ils détiennent des participations dans des start-ups privées, dont la valorisation ne cesse d’augmenter. Il ne s’agit toutefois que de plus-values comptables, qui s’évaporent si ces entreprises ne parviennent pas à pérenniser leur activité.

OpenAI a besoin de capitaux frais

L'espoir des groupes spécialisés dans l'IA est que ces investissements s'amortissent à long terme grâce à des gains d'efficacité et à de nouveaux secteurs d'activité. Les coûts de recherche et développement pourraient théoriquement baisser, ouvrant ainsi la voie à la rentabilité. En raison d’une concurrence acharnée, c’est toutefois le contraire qui s’est produit jusqu’à présent, les entreprises cherchant à se surpasser mutuellement avec des modèles toujours plus performants.

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Pour l’instant, OpenAI a donc besoin de capitaux frais dans les plus brefs délais. Alors que ceux-ci provenaient depuis des années d’investisseurs privés, cette source semble peu à peu se tarir. C’est pourquoi l’entreprise prévoit son introduction en bourse dans le courant de cette année – tout comme son concurrent Anthropic. De son côté, SpaceX a déjà connu, le 12 juin, une première journée boursière couronnée de succès et affiche actuellement une valorisation comparable à celle d’Amazon. Et ce, bien que d’importantes pertes d’exploitation s’accumulent également chez cette dernière. En 2025, le secteur de l’IA à lui seul a enregistré une perte de 6,4 milliards de dollars.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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