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Le gouvernement américain remet à disposition les modèles d'IA d'Anthropic

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 1/7/2026

Le ministère américain du Commerce lève les restrictions à l'exportation concernant Mythos 5 et Fable 5. Ces deux modèles d'IA développés par Anthropic avaient été interdits il y a trois semaines, car ils étaient jugés trop dangereux.

Après une interruption forcée de trois semaines, Anthropic est à nouveau autorisée à proposer ses modèles d'IA Fable 5 et Mythos 5. Le ministère américain du Commerce a levé les contrôles à l'exportation qui avaient été imposés à la mi-juin. Anthropic a annoncé qu’elle rétablirait progressivement l’accès à Fable 5 à partir de mercredi, dans le monde entier, sur ses propres plateformes Claude. Mythos 5 reste pour l’instant réservé à une sélection de partenaires.

Auparavant, le gouvernement avait obligé l’entreprise à bloquer l’accès à ces deux modèles pour les ressortissants étrangers, y compris aux États-Unis. Anthropic n’étant pas en mesure de mettre en œuvre cette exigence de manière techniquement fiable, le groupe avait retiré Fable 5 et Mythos 5 de ses services à l’échelle mondiale. Les autorités ont justifié cette mesure par des préoccupations en matière de sécurité : des chercheurs, notamment chez Amazon, avaient démontré que Fable 5 pouvait, malgré ses mécanismes de protection, être utilisé comme outil de cybercriminalité.

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Un modèle ouvert en provenance de Chine accentue la pression

Dans un article de blog, Anthropic décrit les conditions dans lesquelles les modèles font leur retour. Un classificateur de sécurité amélioré est censé bloquer la technique de « jailbreak » connue dans plus de 99 pour cent des cas. Si une requête est interceptée, l’utilisatrice en est informée et la requête est redirigée vers le modèle moins sensible, Opus 4.8.

Parallèlement, Anthropic renforce sa coopération avec le gouvernement américain. Les autorités devraient bénéficier d’un accès prioritaire aux modèles liés à la sécurité. En cas de découverte de nouvelles failles de type « jailbreak », l’entreprise entend informer le gouvernement plus rapidement. Selon l’article de blog, Anthropic travaille également avec des partenaires tels qu’Amazon, Microsoft et Google à l’élaboration d’un cadre permettant d’évaluer les « jailbreaks » de manière uniforme.

Parallèlement, la pression concurrentielle internationale s’intensifie. L’entreprise chinoise Zhipu AI a publié un modèle Open Weight baptisé GLM-5.2. Bien qu’il soit censé être moins performant que les modèles d’Anthropic et d’OpenAI pour les tâches générales, il serait capable de rivaliser avec Mythos dans le domaine de la cybersécurité.

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Cette mise à disposition atténue, au moins en partie, le conflit entre Anthropic et Washington. À l’approche de son introduction en bourse prévue, Anthropic récupère ainsi un modèle d’IA de premier plan. Dans le même temps, le gouvernement se réserve le droit d’une mise en place progressive et Mythos 5 reste dans un premier temps réservé à une liste d’organisations préalablement agréées. Pour les entreprises européennes, cela met ainsi en évidence à quel point elles dépendent des décisions réglementaires prises aux États-Unis.

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