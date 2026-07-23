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Light Flip : Téléphone à clapet avec l'essentiel et un GPS

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 23/7/2026

De plus en plus de personnes ne veulent plus être distraites par leur smartphone. Cependant, elles ne veulent pas renoncer à l'une ou l'autre commodité des appareils. Le Light Flip est censé répondre à ce besoin.

«Moins, c'est plus» est la devise des smartphones de Light. Alors que les précédents modèles en forme de barre du fabricant étaient censés empêcher le doomscrolling et autres distractions des médias sociaux, le Light Flip est un téléphone à clapet. La saisie de texte se fait via T9 à l'aide des touches de numérotation, ce qui permet de rester concis.

Nouveautés + tendances Moins, c'est plus : le "Light Phone III" se passe de tout superflu Debora Pape 229 likes 229 95 commentaires 95

Un téléphone à clapet pour l'essentiel

Le Light Flip est le quatrième smartphone du fabricant et est disponible en six couleurs. Le téléphone à clapet dispose d'un écran OLED de 2,8 pouces avec une résolution de 640 × 480 pixels. L'utilisation se fait via un pavé directionnel et deux autres touches sous l'écran. Les textes sont saisis via T9 sur le pavé numérique. Selon la lettre souhaitée, il faut appuyer jusqu'à quatre fois sur un chiffre.

Avec LightOS, le fabricant a développé son propre système d'exploitation pour ses smartphones, qui ne dispose que d'outils utiles. Ils sont listés par leur nom, il n'y a pas d'icônes d'applications. Concrètement, il s'agit d'un réveil, d'une calculatrice, d'un calendrier, d'un lecteur de musique, d'une minuterie et d'une fonction de notes, y compris des notes vocales.

Malgré toute la nostalgie de l'époque pré-smartphone, on ne veut pas se passer de certaines commodités. Avec l'accès aux podcasts et à la navigation, le Light Flip offre deux fonctions qui vont au-delà de la portée des anciens téléphones portables. De plus, il peut être utilisé comme hotspot et pour l'authentification à deux facteurs, et il affiche également la météo.

Grâce à un programme de développement, Light souhaite ajouter d'autres applications avec l'aide de la communauté. Cependant, les outils d'IA ou les applications de médias sociaux ne devraient pas en faire partie. Au lieu des messageries, le Light Flip encourage à nouveau davantage les appels téléphoniques.

L'équipement du Light Flip comprend une prise casque, le Bluetooth 5.0 ainsi que le Wi-Fi 6E et la 5G (NanoSIM + eSIM). Cela est notamment assuré par le chipset MediaTek MT8873 intégré. Il est accompagné de six gigaoctets de mémoire vive. Le stockage de données est de 128 gigaoctets. Il peut notamment accueillir les photos de l'appareil photo de 50 mégapixels.

La batterie de 1800 mAh est remplaçable et se recharge via USB-C. Il n'y a pas d'informations sur la vitesse de charge ni sur l'autonomie prévue de la batterie. Le Light Flip est protégé contre les éclaboussures selon la norme IP54.

Prix et disponibilité

Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, voici le hic : le Light Phone n'est actuellement disponible qu'directement auprès du fabricant aux États-Unis. Il y coûte 299 dollars – sans les taxes, les frais de port et autres.

Photo d’en-tête : Light

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