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The Other Half : Le Jolla Phone s'adapte à son dos

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 10/7/2026

À Helsinki, Jolla a distribué les premiers appareils du nouveau Jolla Phone aux personnes qui l'avaient précommandé. 500 personnes faisaient la queue. L'entreprise a également annoncé des coques interchangeables qui modifieront le smartphone.

Jolla a relancé son concept « The Other Half » pour son dernier téléphone. L'idée : le smartphone reconnaît l'arrière directement lors de la fixation via un connecteur et s'y adapte. La variante simple au démarrage modifie l'apparence en fonction de la couleur de l'arrière orange, noir ou blanc. Il y a même un morceau de musique spécialement composé pour chaque couleur. L'entreprise récompense les 10 000 premiers membres de la communauté avec un dos bleu.

Mais l'idée de Jolla va au-delà des ajustements cosmétiques. Dans une prochaine étape, les coques intelligentes devront adapter le smartphone à différentes situations. Ainsi, on pourrait activer des applications, des comptes et des contacts pour le travail avec une coque, et bloquer des applications bancaires ou des données sensibles avec une autre – par exemple, quand on sort faire la fête. Le fabricant cite d'autres exemples, comme des modes pour les enfants ou les personnes âgées, qui peuvent être activés en changeant la coque.

Le matériel et le logiciel de « The Other Half » sont open source. Jolla invite les bricoleurs, les startups et les entreprises à développer leurs propres coques.

Un smartphone finlandais

Le nouveau Jolla Phone a été présenté en décembre 2025. Depuis, l'entreprise, composée d'anciens employés de Nokia, a recueilli plus de 15 000 précommandes. Avec Sailfish OS, que Commodore utilise également pour son Flip-Phone, l'entreprise utilise son propre système d'exploitation et se vante d'être le seul système d'exploitation européen pour smartphones. En accord avec cela et l'histoire de l'entreprise, l'assemblage final du Jolla Phone a lieu à Salo, le berceau historique de Nokia.

Le premier Jolla Phone est sorti en 2013 et a été présenté sur la place Narinkkatori. L'endroit où la file d'attente pour le nouveau Jolla Phone s'est formée.

Photo d’en-tête : Jolla

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