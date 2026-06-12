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Avec /e/OS 4.0, il devrait être plus facile de se passer de Google

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 12/6/2026

Grâce à une fonction de sauvegarde, à la possibilité de basculer facilement entre Gmail et d'autres services, ainsi qu'à de nouvelles fonctionnalités destinées aux entreprises, /e/OS 4.0 vise à faciliter la transition loin de Google.

La version Android sans Google /e/OS entend, dans sa dernière version, faciliter encore davantage le détachement de Google. Les modifications apportées directement sur le smartphone ne jouent ici qu'un rôle mineur ; la plupart des nouveautés concernent l'espace de travail Murena de la société associée au système d'exploitation.

/e/OS et Murena : l'open source et l'entreprise qui va avec Chez /e/OS, il existe une séparation entre le travail à but non lucratif sur le logiciel et la génération de revenus grâce aux produits qui l'entourent. Tout comme c'est par exemple couramment le cas pour différentes variantes de Linux. L'eFoundation publie /e/OS. Murena commercialise les smartphones compatibles, se charge du marketing et propose, avec le Murena Workspace, un ensemble de services en ligne qui rivalisent avec les offres similaires des grands groupes technologiques.

Sur le smartphone lui-même, /e/OS 4.0 apporte avant tout des changements visuels pour les quelque 100 000 utilisateurs actuels. Les nouveaux fonds d'écran se déclinent dans des couleurs chaudes, deux icônes d'applications ont été redessinées et, grâce à des formes plus arrondies, l'apparence générale se veut plus moderne.

De légères modifications ont été apportées au design de /e/OS.

Transférer des e-mails depuis Gmail

Grâce au nouvel assistant de migration Gmail d'«» , il est désormais possible de transférer également des e-mails depuis un compte Google vers Murena Workspace. Jusqu'à présent, cela n'était possible que pour les contacts, les entrées d'agenda et les fichiers de Google Drive. Si vous le souhaitez, l'outil configure également un transfert automatique des e-mails et informe vos contacts de votre nouvelle adresse e-mail. Vous pouvez également demander à l'assistant de rechercher vos e-mails en fonction des abonnements, des comptes et d'autres services liés à votre ancienne adresse e-mail, afin de les modifier progressivement.

Lors de l'importation, Murena analyse, si vous le souhaitez, les e-mails à la recherche d'abonnements, de comptes et autres éléments similaires.

De plus, /e/OS 4.0 introduit de nouvelles couches de compatibilité appelées « «»». Elles sont destinées à constituer une alternative au système de vérification des appareils de Google, dont le système d'exploitation est dépourvu. Au final, cela devrait permettre à davantage d'applications de fonctionner correctement sous /e/OS. Certaines applications ne fonctionnent correctement que si elles peuvent faire vérifier un appareil par le système de vérification des appareils. Cela concerne principalement les applications issues du secteur bancaire et d’autres domaines sensibles similaires.

Nouvelles fonctionnalités pour Murena Workspace : les entreprises au centre de l’attention

Avec /e/OS 4.0, c’est surtout Murena Workspace qui bénéficie de nouvelles fonctionnalités, utilisables indépendamment du système d’exploitation du smartphone. Grâce à elles, le fournisseur se positionne comme une alternative européenne pour les entreprises qui souhaitent se détacher de services tels qu’Office 365 ou Google Workspace.

Murena Sign est un nouvel outil de signature numérique destiné à répondre aux exigences du règlement eIDAS de l'UE sur les identités numériques.

Le grand public est également invité à utiliser Murena Meet.

Murena Meet est un outil de visioconférence avec chiffrement de bout en bout. Il est conçu pour fonctionner entièrement sur l’infrastructure de Murena et ne faire appel à aucun fournisseur tiers.

Autre point particulièrement intéressant pour les entreprises : les smartphones équipés de /e/OS peuvent désormais être gérés à l'aide de programmes MDM (Mobile Device Management). Murena travaille également sur son propre programme, actuellement testé en collaboration avec une université, une commune et un opérateur de téléphonie mobile.

Aperçu de /e/OS 4.1 : sauvegarde en ligne, service de cartographie et gestionnaire de mots de passe

Lors de la présentation de /e/OS 4.0, un aperçu des nouveautés que /e/OS 4.1 devrait apporter avait déjà été donné.

On sait depuis longtemps que Murena travaille sur son propre service de cartographie. Murena Maps entre en phase bêta avec /e/OS 4.0 et devrait ensuite passer en exploitation régulière avec la version 4.1.

La nouvelle fonction de sauvegarde en ligne est destinée à faciliter le passage vers de nouveaux appareils /e/OS. Jusqu’à présent, vous deviez sauvegarder vos données localement ou via d’autres services. La nouvelle fonctionnalité utilise pour cela le compte utilisateur de Murena Workspace. Vous choisissez ce qui est sauvegardé en ligne : données des applications, paramètres système, médias, fichiers, e-mails, calendriers, mots de passe.

/e/OS se dote d'une fonction de sauvegarde en ligne.

Petit inconvénient : la version gratuite du compte Murena n'offre qu'un gigaoctet d'espace de stockage. Si votre smartphone dispose par exemple de 256 gigaoctets d'espace de stockage, l'abonnement Murena correspondant vous coûtera 80 euros par an.

Le gestionnaire de mots de passe de Murena Workspace, qui n'était jusqu'à présent disponible que dans le navigateur, devrait faire son apparition sous forme d'application sur les smartphones. Il peut remplir automatiquement les identifiants de connexion et générer des mots de passe pour de nouveaux comptes.

Le gestionnaire de mots de passe de Murena arrive sur smartphone.

Avant même la présentation, Gaël Duval, PDG de Murena, avait annoncé dans un article de blog privé que la conversion des enregistrements vocaux en texte devait s'effectuer directement sur le smartphone. Jusqu’à présent, la fonction voix-texte envoyait les enregistrements vocaux anonymisés et via un proxy pour masquer l’adresse IP vers le cloud. Selon M. Duval, cela garantissait leur confidentialité d’un point de vue technique. Cependant, la confiance dans les services basés sur le cloud serait trop faible. C'est pourquoi la fonction sera implémentée directement sur le smartphone. Cela mobiliserait davantage de ressources, notamment de l'espace de stockage, mais permettrait en contrepartie un fonctionnement hors ligne. Ce changement devrait intervenir prochainement «» .

D'autres smartphones et un nouvel App Store sont attendus

M. Duval donne des perspectives supplémentaires dans son blog. Il devrait ainsi y avoir d'autres partenaires matériels en 2027. Récemment, le Gigaset GS6 (Pro) a complété la gamme de smartphones disponibles à l'achat avec /e/OS préinstallé.

De plus, un nouvel App Store pour /e/OS serait en cours de développement. Selon cette annonce vague, des conditions équitables, des technologies innovantes et de meilleures bonnes affaires pour les développeurs d'applications devraient réduire la dépendance vis-à-vis des géants de la tech.

Photo d’en-tête : Murena

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