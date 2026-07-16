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Avec le FlipPad, 8Bitdo transforme votre smartphone en une mini-console portable

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 16/7/2026

Le FlipPad de 8Bitdos transforme votre smartphone en mini-console portable : cette manette compacte dotée d'un port USB-C se place devant la partie inférieure de l'écran et peut être rabattue si nécessaire. Gamesir propose déjà depuis quelques mois un concept similaire avec le Pocket Taco.

Depuis longtemps déjà, il est possible de jouer à des jeux complets et à de nombreux classiques rétro sur smartphone. Les touches virtuelles de l'écran tactile ne remplacent toutefois qu'en partie une véritable manette. Le FlipPad de 8Bitdo mise donc sur un panneau de commande compact que vous branchez directement sous votre smartphone.

La manette se positionne alors devant la partie inférieure de l’écran. Associée à l’écran situé au-dessus, elle forme un ensemble qui rappelle les consoles portables classiques telles que la Game Boy. 8Bitdo a conçu le FlipPad spécialement pour les jeux fonctionnant en mode portrait. Il s’agit notamment d’émulateurs et d’appareils mobiles prenant en charge l’utilisation d’une manette.

Il n’y a pas de sticks analogiques. À la place, la manette dispose d’une croix directionnelle, de quatre boutons d’action ainsi que de boutons de fonction et de boutons sur les épaules. Ces derniers sont également situés à l’avant afin que le boîtier reste aussi plat que possible.

Le FlipPad dispose d’une croix directionnelle, de boutons d’action et de quatre boutons de shoulder à l’avant.

Source : 8Bitdo

Il suffit de l'ouvrir pour qu'il se connecte

Le FlipPad se connecte à votre smartphone via le port USB-C. Il n'y a ni Bluetooth, ni batterie intégrée, ni procédure d'appairage. La manette est alimentée directement par l'appareil connecté et est immédiatement prête à l'emploi.

L’absence de batterie permet au FlipPad de rester relativement fin et léger. Il mesure 96,5 × 29 × 102,5 millimètres et pèse 31,5 grammes. Il pèse ainsi environ deux fois moins que le Pocket Taco de Gamesir, disponible depuis plusieurs mois déjà et qui repose sur un concept de console portable très similaire.

Une charnière relie la manette au connecteur USB-C. Si vous souhaitez répondre à un message, changer d’application ou utiliser l’intégralité de l’écran tactile, il vous suffit de rabattre le panneau de commande vers le bas. Vous n’avez pas besoin de déconnecter le FlipPad de votre smartphone pour cela. Selon 8Bitdo, la charnière est censée résister à au moins 6 000 ouvertures et fermetures. Pour le connecteur USB-C, le fabricant annonce une durée de vie de plus de 10 000 branchements. Il s’agit dans les deux cas de valeurs issues des tests en laboratoire réalisés par le fabricant.

Le panneau de commande peut être rabattu vers le bas sans détacher le FlipPad du smartphone.

Source : 8Bitdo

Toutes les coques ne sont pas compatibles

Selon 8Bitdo, le FlipPad fonctionne avec la plupart des coques de smartphone. Cependant, la prise USB-C ne peut être ni rallongée ni repositionnée. Avec des coques particulièrement épaisses, il se peut que la prise USB-C ne puisse pas être insérée suffisamment profondément dans le port du smartphone.

Le FlipPad est principalement maintenu par le port USB-C du smartphone. Il n’y a pas de pince supplémentaire pour maintenir l’appareil. De ce fait, la manette peut bouger légèrement pendant le jeu. Une surface de contact caoutchoutée est destinée à protéger l’écran des rayures et à offrir un meilleur maintien.

Le panneau de commande masque en outre une partie de l’écran. Les jeux et les émulateurs doivent donc pouvoir décaler leur affichage suffisamment vers le haut. Sinon, des zones importantes de l’image risquent de disparaître derrière la manette.

Voici en quoi se distingue le Pocket Taco de Gamesir

Le Pocket Taco de Gamesir repose certes sur un principe de base similaire, mais il fixe le smartphone à l’aide d’une pince et se connecte via Bluetooth. Le port USB-C reste ainsi libre et la manette est mieux stabilisée. En contrepartie, le Pocket Taco nécessite sa propre batterie de 600 mAh et, avec ses 62,2 grammes, pèse presque deux fois plus que le FlipPad.

Les deux modèles se distinguent également au niveau des boutons de l'épaule. Gamesir les place à l’arrière, tandis que 8Bitdo positionne les boutons L1, L2, R1 et R2 à l’avant. Cela s’écarte de la disposition habituelle d’une manette classique et devrait nécessiter un certain temps d’adaptation.

Lancement sur le marché fin juillet

8Bitdo propose le FlipPad en gris avec des boutons colorés, ainsi qu’en version entièrement noire. La manette prend en charge les smartphones Android à partir de la version 13 et les iPhones équipés d’un port USB-C à partir de la version iOS 26.2. Les appareils dotés d’un connecteur Lightning ne sont pas compatibles.

Les livraisons devraient débuter le 30 juillet. Aux États-Unis, le FlipPad coûte 29,99 dollars américains. 8Bitdo n’a pour l’instant pas communiqué les prix pour l’Allemagne et la Suisse.

Photo d’en-tête : 8Bitdo

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