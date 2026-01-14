Nouveautés + tendances 18 22

Les prix des cartes graphiques augmentent - Nvidia mise sur des modèles avec moins de mémoire

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 14/1/2026

Nvidia délocalise la production de la série RTX-50. À l'avenir, l'accent sera mis sur les modèles RTX-5060 moins chers, tandis que les cartes haut de gamme se feront plus rares et plus chères. La crise de la mémoire produit ses effets.

Selon un rapport de Board Channels (via Videocardz), Nvidia a modifié sa stratégie de livraison. La production des RTX 5060 Ti 16 Go et des RTX 5070 Ti sera réduite. À la place, la société se concentre sur les RTX 5060 8 Go et RTX 5060 Ti 8 Go. La raison : les modèles 8 Go ne nécessitent que quatre modules GDDR7 au lieu de huit, un avantage décisif dans un contexte de pénurie de puces mémoire.

Le marché chinois en particulier devrait être approvisionné avec les variantes 8 Go. La RTX 5060 recevra les plus gros volumes, suivie de la RTX 5060 Ti 8 Go. Board Channels estime que d'autres augmentations de prix sont possibles au cours du prochain trimestre. Comme toujours avec ce genre de rapports, il s'agit pour l'instant de rumeurs. Vous devriez les prendre avec des pincettes. Mais les augmentations de prix des GPU vont dans ce sens.

Les cartes haut de gamme deviennent des produits de luxe

Si vous souhaitez acheter une RTX 5090, vous devrez mettre la main au portefeuille : De nombreux modèles sont en rupture de stock ou coûtent plus de 3000 francs en Suisse. Aux États-Unis, le prix commence à 3500 dollars, et certaines variantes approchent la barre des 5000 dollars. La RTX 5080 est encore plus disponible dans notre pays, mais son prix augmente lui aussi.

Même les RTX 5070 et RTX 5060 Ti, moins chères, repartent à la hausse alors qu'elles étaient encore sous le prix de vente conseillé fin 2025. La crise de la mémoire continue de pousser les prix à la hausse.

Nvidia envisagerait également de remettre en production d'anciens modèles, comme la RTX 3060 8 Go, pour répondre au marché d'entrée de gamme. Des rééditions d'anciens GPU avec des fonctionnalités plus modernes, comme le support du DLSS, seraient également à l'étude.

Pas de fin de crise en vue

La pénurie de DRAM ne concerne pas seulement les cartes graphiques. Les fabricants d'ordinateurs portables et de smartphones seraient en train de réduire la mémoire vive de leurs appareils ou de reporter des lancements. Même Microsoft et Sony discuteraient de retards pour la prochaine génération de consoles.

En l'absence de nouveaux sites de production de modules de mémoire, qui ne se créent pas du jour au lendemain, la situation reste tendue. Une détente n'est pas attendue avant fin 2027 ou début 2028 au plus tôt. D'ici là, le haut de gamme sera hors de prix, le mainstream deviendra une rareté.

Photo d’en-tête : Shutterstock / StepanPopov

